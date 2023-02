Kartet viser planlagte seismiske installasjoner rundt Oslofjorden.

Stort jordskjelv kan skje i Norge: − Vi er ikke godt nok forberedt

Et stort jordskjelv kommer. Vi vet bare ikke når.

Hvert hundrede år har vi hatt relativt store jordskjelv i Norge – det siste var i 1904.

– Rent statistikk sett er vi veldig nærme, men det følger ikke fornuftig statistikk. Det er det som er problemet, sier leder Anne Strømmen Lycke ved jordskjelvinstituttet Norsar.

Hun understreker at det er lite sannsynlig at det skjer i vår livstid.

Men på et eller annen tidspunkt skjer det.

– Det kan komme neste år, om 100 år eller om 500 år.

Da snakker vi om store jordskjelv. Mindre, og så å si umerkelige, har vi ofte.

LEDER: Anne Strømmen Lycke leder instituttet med spesialister på seismologi og seismisk overvåkning.

Det katastrofale jordskjelvet som mandag rammet Tyrkia og Syria har nå ført til over 10.000 dødsfall. Det nådde 7,8 på skalaen.

Så høyt kommer vi ikke i Norge, understreker hun.

– Det skjer ikke i Norge, gudskjelov. Det er ikke potensial til så store jordskjelv her. Det andre er at vi tross alt har bygget etter europeiske jordskjelv-standarder, med mer robuste bygninger.

I Norge er det vanlig med skjelv med en styrke på 2. Da klirrer det i glass i skap. Det norske fastlandet ligger langt unna en plategrense i jordskorpen. Derfor er jordskjelvene mindre enn andre steder i verden.

For Tyrkia, er faren en helt annen: Landet ligger der flere jordplater stadig dulter borti hverandre.

Faksimile fra Aftenposten 24. oktober 1904.

Norge er det mest jordskjelvutsatte fastlandet nord for alpene.

De utsatte stedene er:

Oslo-regionen har vært utsatt for minst tre store jordskjelv: I 1657, 1759 og 1904. Oslo er spesielt utsatt fordi følgene blir så store i en hovedstad med mange folk og høye bygg, forklarer Lycke.

Oslo sitter i enden av en rift der platene en gang i tiden gled fra hverandre. Under en rift er det for alltid en tynnere jordskorpe, som skaper potensialet for et skjelv.

– Hadde greid oss mye bedre enn Tyrkia

Instituttet antar at det er mulig med et skjelv på 6 eller 6,5 på skalaen i Oslo. Det innebærer:

At mange vil ha problemer med å holde seg oppreist.

Vanlige, godt bygde bygninger kan få alvorlige skader, som brudd i vegger.

Noen svakere, eldre bygninger kan kollapse.

– Med 6 på skalaen blir det langt ifra styrken vi så i Tyrkia, men det blir skader og forskrekkelse. Dårlige bygninger kan kollapse og vanlige bygninger kan få skader. Det som gjør at folk dør, er som regel at de får det i hodet.

Fordi Norge sikrer alle nye bygg mot jordskjelv, ville disse stått.

– Og alle lave trehus svaier fint med det meste. Det er gamle høyhus, gamle leilighetsbygg som er utsatt: Typisk Frogner og Majorstua med murstein og mørtel. Det er dårlig idé. Vi hadde greid oss mye bedre enn Tyrkia.

Info Jordskjelv-skalaen (Magnitude) 0 – 1.9: Skjelvet merkes ikke av mennesker.

2.0 – 2.9: Skjelvet merkes av svært få innendørs

3.0 – 3.9: Skjelvet merkes av få innendørs, men merkes i større grad av de som befinner seg i høyere etasjer. De fleste vil imidlertid ikke assosiere rystelsene med jordskjelv.

4.0 – 4.9: Skjelvet merkes av de fleste innendørs, og noen som sover vil vekkes. Taklamper og andre ting som henger fra taket vaier, og mindre gjenstander flytter på seg.

5.0 – 5.9: Skjelvet merkes. Både store og små gjenstander kan flytte på seg, eller falle ned fra hyller og skap. Bygninger får moderate skader, mens eldre bygninger kan få større skader.

6.0 – 6.9: Mange vil ha problemer med å holde seg oppreist. Vanlige, godt bygde bygninger kan få alvorlige skader som brudd i vegger. Noen svakere, eldre bygninger kan kollapse.

7.09 – 7.9: Nybygg og solide konstruksjoner får store skader og kan kollapse Obs: For hvert tall i skalaen som måler jordskjelv øker skjelvet i energi med 30 ganger. Vis mer

I 2018 kom filmen «Skjelvet», som handlet om at Oslo ble tatt av et massivt jordskjelv. Etterpå ble instituttet nedringt av folk som lurte på om dette var sannsynlig.

– Filmen var korrekt i innledningen, så tok Hollywood over. Du ser ikke den typen skader, det er vi overbevist om.

– Men bygg kunne rast og folk dødd med et skjelv på 6?

– Ja, det tror jeg man må ta høyde for.

– Vi var ute etter filmen med noen reiseråd og sa at man burde ha med seg et par fornuftige sko og ikke bo øverst i etasjene. Og hvis man ikke kommer ut, må man stå i en døråpning eller et annet forsterket sted i bygget. Dette er enkle tiltak, men kan være godt å huske.

... Visste du? Det største skjelvet observert av mennesker var i Chile i 1960, som ble målt på skalaen til 9.4 til 9.6.

– Tatt på sengen

– Vi ble tatt skikkelig på sengen av pandemien, og av cyberangrepet mot Hydro. Og kanskje kommer vi til å bli tatt like mye på sengen hvis det skjer et jordskjelv.

Hun understreker at selve beredskapsopplegget er bra i Norge: Redningsmannskaper vet hva de skal gjøre hvis skjelvet kommer. Men alt er ikke bra nok:

– Vurderingsgrunnlaget for hvor vi tror et skjelv vil treffe, er ikke oppdatert. Derfor er vi ikke godt nok forberedt.

Lycke sikter til kart der farer og potensielle skjelv kan oppdateres.

– Vår bekymring er at det er for lite fokus fra det offentlige for å holde kunnskapen oppe.

– Norge gjør jo mye, blant annet sikrer nye bygg for jordskjelv. Men det er ikke godt nok?

– Norge har gjort mye, men jeg mener vi må ha oppdatert kunnskap og at et departement må ha ansvar for å holde det oppdatert. Norge har heller ikke god nok oversikt over hvilke bygg som ikke er sikret mot jordskjelv, sier hun, og sikter til oversikten før 1998.