ENORMT: Her gikk det enorme skredet torsdag formiddag.

Gigantskred i Troms: Bente fryktet det verste da hun så en person like ved

– Først så jeg en person ved skredet. To sekunder senere var vedkommende borte.

Torsdag gikk det et gigantisk skred på Rørnestind i Lyngseidet i Troms.

Bente Rognli bor i nærheten av fjellet, og så det store skredet. I stort sett hele Lyngen er farevarselet for snøskred rød.

Rognli sier til VG at hun fryktet det verste.

– Jeg så hele siden på fjellet løsnet. Ved siden av raset står det en person. To sekunder senere var han borte. Da ringte jeg politiet. Jeg har aldri sett et større skred her.

Framtid i Nord omtalte saken først.

Aktiver kart

Farlige fjell

Nesten hver eneste vinter går det menneskeliv i fjellene i Lyngen. I fjor døde tre franske turister som følge av snøskred.

Heldigvis skjedde det ikke denne gangen. Det var tre personer som fjernutløste skredet, men alle kom ut av det uten skader.

– Jeg møtte på alle tre. Det var en guide og to turister. Det gikk heldigvis fint med dem, men det var nære på.

Lyngsværingen Rognli tør selv ikke å ferdes på de høyeste toppene.

– Man blir livredd hver gang man hører et helikopter suse over hodene våre. Selv tørr jeg ikke å gå høyere enn 600 meter. Jeg er for glad i livet. Det er livsfarlig og virkelig en risikosport.

SKRED: Det var ved denne hytta Bente Rognli møtte de tre personene som nesten ble tatt av skredet. I bakgrunnen kan du se skredet.

Svært stort

Ifølge Regobs, en tjeneste som registrerer snøskred, var snøskredet svært stort.

Det startet på nesten 1000 meter over havet, og sluttet på 760 meter. Skredet gikk 13:51 torsdag.

Fagleder for skred i Lyngen Røde Kors, Frode Hansen, sier til VG at han ikke er overrasket over at det gikk skred. Han var selv på samme fjell bare noen dager i forveien.

– Det er åpenbart at vi har utfordring med svake lag, og vi er sjeleglad for at det gikk bra. Det er frigjort vanvittig energi og raset er stort.

Fjellet er en av de mest trafikkerte toppene i Lyngen i vintersesongen. Heldigvis går det sjeldent skred på Rørnestind.

– Men det hender at det går store skred tidlig i sesongen, spesielt når snødekket er så ustabilt som nå, sier Hansen.

Fremover forventer Hansen en økning i turismen i Lyngen. Toppen nås som regel i mars, og videre ut i mai.

– Det er bra at det ikke er så mye folk i fjellene nå, men det vil ta seg oppover. Turistene kommer med lyset, avslutter Hansen.

SETT DENNE? Søndag 22.01 ble det uløst en kontrollert sprengning av snømasser i Trysil.