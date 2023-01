SKUFFET: «Angela» fra Canada fikk ikke redusert straffen i lagmannsretten. Bildet er tatt da VG intervjuet henne i Kragerø fengsel i fjor høst.

Smuglerdømte «Angela» tapte anke: − Nedstemt og trist

EIDSVOLL (VG) «Angela» (36) ble dømt til fire og et halvt års fengsel for cannabis-smugling fra Canada til Norge. Kvinnen hun reiste sammen med har nå fått redusert straffen med ett år, mens «Angelas» anke ble forkastet.

I et intervju med VG i høst fortalte den kanadiske sykepleieren (36) om hvordan hun og en annen kvinne fra Canada ble stoppet på Gardermoen med 53 kilo cannabis i koffertene.

«Angela», som ikke ønsker å stå frem med sitt virkelige navn, fortalte også om hva som skal ha skjedd i forkant av reisen til Norge: Om en vanskelig økonomisk situasjon, sykdom, forsørgeransvar og en lovnad om 10.000 kanadiske dollar så snart koffertene var overlevert ukjente personer i Oslo.

Men slik gikk det altså ikke.

I slutten av september i fjor ble både «Angela» og kvinnen (38) som hun reiste sammen med, dømt til fengsel i fire og et halvt år i tingretten.

Siden de reiste sammen ble begge også dømt for mengden narkotika den andre hadde med seg. Totalt ble det 53 kilo – noe som førte til en langt strengere straff enn om de hadde reist alene.

Smuglerdømte «Angela»: – Hva sier jeg til barnet mitt?

ANKET: «Angela» sammen med sin advokat Magnus Torfoss utenfor Eidsivating lagmannsrett på Eidsvoll.

– Skuffet

Etter å ha anket saken ble straffutmålingen og inndragning av kvinnenes mobiltelefoner ankebehandlet i Eidsivating lagmannsrett tidligere i januar.

Nå er dommen klar: Dommen til den andre kvinnen (38) reduseres med ett år – til totalt tre og et halvt år – på grunn av hennes helseproblemer.

For «Angela» fant ikke lagmannsretten formildende omstendigheter som kunne gi grunnlag for en reduksjon av straffen.

SONER STRAFFEN: VG møtte i høst «Angela» i Kragerø fengsel, der hun har sittet fengslet siden februar i fjor.

Hennes advokat Magnus Torfoss har nylig snakket med henne da VG kontakter ham.

– Hun er nedstemt og trist. Og naturlig nok skuffet over straffeutmålingen ettersom ingen de konkrete sidene av hennes sak er blitt vektlagt, sier Torfoss i Advokatfirmaet Hasle.

I retten argumenterte han for flere omstendigheter han mente burde være formildende: At «Angelas» medvirkning til 38-åringens innførsel var meget begrenset, at hun tilsto innførselen i koffertene hun bar og hensynet til datteren på 16 år som ikke har sett sin mor på snart ett år.

Les også «Angela» (35) dømt for smugling av 53 kilo cannabis til Norge

Han sier at de nå skal diskutere om det er problemstillinger som kan ankes til Høyesterett.

Advokat Maren Larsen Borgan, som forsvarer 38-åringen, er fornøyd med utfallet.

– Lagmannsretten har, i motsetning til tingretten, tatt hensyn til min klient sin alvorlige sykdom når de har utmålt straff. Straffen er derfor redusert med et helt år. Det er en helt riktig vurdering som vi er enig i, skriver hun i en e-post til VG.

FORNØYD: Advokat Maren Larsen Borgan forsvarer 38-åringen som fikk redusert straff.

– Fremstår godt begrunnet

– Påtalemyndigheten synes det er bra at Eidsivating lagmannsrett har vært enig i at utgangspunktet for straffen er fire og et halvt års fengsel for innførsel av den aktuelle mengden cannabis, sier politiadvokat Karianne Larsen i Øst politidistrikt.

Hun mener at det antageligvis vil kunne være allmennpreventivt, og således hindre andre å gjøre det samme.

Når det gjelder reduksjonen i straff for den ene domfelte på grunn av helseproblemer, sier Larsen:

– Dommen fremstår godt begrunnet, og påtalemyndigheten vil ta med seg den begrunnelsen ved vurderingen av eventuelle lignende tilfeller.

Politiadvokaten understreker at det ikke er tatt stilling til hvorvidt dommen vil bli anket, og at det er Oslo statsadvokatembete som avgjør dette.

AKTOR: Politiadvokat Karianne Larsen i Øst politidistrikt.

Totalt har åtte kanadiske statsborgere i løpet av en periode på ti måneder blitt pågrepet med store mengder cannabis i bagasjen. Politiet har ikke klart å avsløre bakmennene i Canada eller mottagerleddet i Norge i noen av sakene.

Får tilbake telefoner

En del av ankesaken omhandlet politiets inndragning av kvinnenes mobiltelefoner. Lagmannsretten gir medhold i at de skal få dem tilbake etter soning, og legger vekt på at det ville innebåret inndragning av en ukjent mengde data av privat karakter.

Advokat Larsen Borgan mener dette viser at lagmannsretten henger med i tiden og den teknologiske utviklingen.

– En telefon er ikke lenger bare noe du kan ringe og sende melding med – den har langt flere funksjoner enn det og inneholder mye data av privat karakter. Det gjenspeiles i den vurderingen lagmannsretten har gjort som vi fullt ut er enig i.

Advokat Torfoss sier at «Angela» er fornøyd over å ha fått medhold på inndragningen.

– Men det er bare et bitte lite plaster på såret.

LANGT HJEMMEFRA: «Angela» møtte VG på besøksrommet i Kragerø fengsel i fjor høst.

– Det verste

I retten fortalte «Angela» om den vanskelige økonomiske situasjonen i forkant av reisen til Norge. Hun er hovedforsørger for datteren på 16 år, jobbet nattevakter som sykepleier og ble til slutt så syk at hun ikke klarte å jobbe nok til å få hjulene til å gå rundt.

Nå har hun ikke sett datteren siden hun dro fra hjembyen Edmonton i februar i fjor.

– Jeg har aldri vært borte fra henne mer enn en uke, sa hun i retten.

Ifølge «Angela» har datteren hatt det svært vanskelig etter at moren ble pågrepet. I et brev skal hun ha skrevet at hun har begynt med selvskading.

– Dette er det verste som noensinne har skjedd. Jeg sitter på den andre siden av jordkloden uten å kunne gjøre noe.