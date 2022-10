TØFFE TAK: I førjulstiden går bankkortene varme. I år kan det bli en ekstra sur januar hvis man handler over evne.

Inflasjons- og rentehopp kan gi tøff jul for mange

Et langt større prishopp enn ventet og stadig stigende renter kan føre til at det blir en tøff jul for mange hvis de ikke klarer å redusere forbruket sitt.

Det mener forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank etter at vi nå må tilbake til juni 1988 for å finne høyere tolvmåneders tall for konsumprisindeksen. Ferske tall fra SSB viser at prisveksten i september var mye høyere enn ventet.

Inflasjonen steg til 6,9 prosent i september fra samme tid i fjor. Hadde det ikke vært for strømstøtten, ville inflasjonen vært på 9,9 prosent. Det er et lite knepp lavere enn inflasjonen i eurosonen som klatret til 10 prosent i september.







– Når prisene på mat, drivstoff og strøm fortsetter å øke i tillegg til at man skal håndtere renteøkninger, vil det kunne smelle. Vi går en jul og januar i møte som kan bli tøff for mange, sier Olsen til VG.

– Frykter du at mange vil få problemer i julen?

– Ja, det gjør jeg. Mange bruker kredittkort til å handle julegaver, men nå er det viktig å være bevisst, sier Olsen.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Tolvmånedersveksten i matprisene er nå nesten 12 prosent. Forbrukerøkonomen har regnet på hva prisveksten på mat betyr for en familie på fire–to voksne og to barn – ved å benytte seg av SIFOs referansebudsjett.

– Med den inflasjonen vi ser nå har denne husholdningen fått et økt matbudsjett på rundt 1300–1400 kroner i måneden eller ca. 16 000 i året, sier Thea Olsen. Med dagens inflasjon er matbudsjettet for denne familien på rundt 150 000 kroner i året.

– Hvis denne husholdningen også har en gjeld på fire millioner kroner vil en renteøkning på 0,5 prosentpoeng tilsvare litt over 15 000 kroner i økte rentekostnader i året. Dette er etter skatt, sier Olsen og påpeker at den siste renteøkningen ennå ikke har slått inn i folks økonomi siden bankene har seks ukers varslingsplikt.

Ber regjeringen stramme inn

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) sier det aller viktigste for å dempe prisveksten fremover, er at regjeringen holder igjen pengebruken.

– Nå må vi ikke bruke mer penger slik at inflasjonen går opp. Velgerne må ikke forvente det av politikerne, sier Grytten til VG.

– Jo mer penger man bruker, jo mer inflasjon blir det. Man kan spare seg ut av det, men man kan ikke bevilge seg ut av det.

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Tror på nytt dobbelt rentehopp

Den kraftige prisveksten kan dessuten føre til at Norges Bank igjen hever styringsrenten med 0,5 prosentpoeng – dobbelt så mye som vanlig – ved neste rentemøte i november.

I så fall blir det den fjerde doble rentehevingen på rad.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov påpeker i en kommentar at inflasjonen er «signifikant høyere enn ventet», noe som øker sannsynligheten for en dobbel renteheving.

Makroøkonom Olav Chen mener nordmenn bør være forberedt på et nytt dobbelt rentehopp.

– Det trekker absolutt i den retningen, sier lederen for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management til VG.

– Det er veldig stor sannsynlighet for at Norske Bank vil gjøre det. Kjerneinflasjonen (prisveksten justert for energi- og avgiftsendringer, red. anm.) var jo helt klart rekordhøy, og mye høyere enn ventet også.

Makroøkonom Olav Chen er leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management.

Globalt, med USA i spissen, kan inflasjonen ha begynt å avta, i Norge har vi fortsatt ikke nådd inflasjonstoppen, tror Chen.

– At styringsrenten skal opp, bør ikke sjokkere noen. Det har Norges Bank sagt lenge, sier Chen.

Han viser til at rentebanen – sentralbankens langsiktige rentespådom – har ligget nokså fast lenge – og at det er et godt tegn.

Den aller viktigste faktoren å holde øye med på kort sikt, er kronen, sier han. En svak krone vil bety at importerte varer blir dyrere, altså økt inflasjon.

– Nå vil rentehevingene bite

For å unngå at kronen svekkes ytterligere, er det viktig for Norges Bank å holde rentedifferansen mot utlandet, for eksempel USA, stabil ved å følge opp rentehevingene der, forklarer han.

I USA forventes en ny trippelheving av styringsrenten i november.

– Hvor lang tid tar det før disse rentehevingene får en dempende effekt på prisveksten?

– Nå tror jeg rentehevingene vil bite, sier Chen.

– Selv om Norges hevet styringsrenten dobbelt for tre måneder siden, har ikke folks konto blitt påvirket før nå. Vinteren blir syretesten for hvor mye økonomien og husholdningene tåler.

Forbrukerøkonom: Lag budsjett

Forbrukerøkonom Olsen anbefaler folk å ta grep nå.

– Det tar tid å omstille seg når vi i lang tid har vært «bortskjemte» med lave renter- og lave strømkostnader, sier hun.

– Og mat, strøm og drivstoff – som er hovedårsaken til den høye inflasjonen – er ofte vanskelige å kutte i med mindre man tar et ordentlig grep, noe som sitter langt inne for mange.

Hun oppfordrer alle til å sette opp et skikkelig budsjett og putte litt penger på en buffertkonto slik at du ikke får problemer oppunder jul.

– Jeg skjønner at det for mange er utfordrende å sette av penger til en buffertkonto nå, men alle monner drar, avslutter Olsen.

