SAMARBEID: Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap). Her under Arendalsuka i august 2022.

Tiltak mot russiske fartøy: Hegner om samarbeidet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap) sier det nye tiltaket mot russiske fiskefartøy skjermer fiskerisamarbeidet. Samtidig hevder administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, at innskjerpingen kan få betydning for enkelte industrier.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har besluttet at russiske fiskefartøy kun kan anløpe tre norske havner, og at alle de russiske fartøyene som kommer til disse havnene skal kontrolleres.

Russiske fiskefartøy kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Det vil imidlertid bli gjort kontroller av fartøy i disse havnene.

– Vi har nå informasjon som tilsier at det er behov for å øke kontrollen med russiske fiskefartøy, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Hverken Huitfeldt eller justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil kommentere nærmere hva informasjonen går ut på.

PRESSEKONFERANSE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt under dagens pressekonferanse om beredskap knyttet til norske havner.

Info Dette er saken: Havneforbudet: 8. april vedtok EU-landene et forbud mot anløp av russiskflaggede fartøy i EU-havner som en reaksjons på Russlands krig i Ukraina. I starten av mai trådte havneforbundet mot Russland i kraft i Norge. Det betyr at russiske fartøy ikke får anløpe norske havner.

Norsk unntak: Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Til forskjell fra EU har Norge valgt å spesifisere at alle fiskefartøy er unntatt forbudet, som gjør at russiske skip kan lande fisk og gjennomføre mannskapsbytter. Det har ført til kraftig kritikk fra blant annet Venstre og Høyre Vis mer

– Hegner om fiskerisamarbeidet

Fiskeri- og havminister Skjæran sier til VG at tiltaket hegner om det viktige fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

– Vi mener vi hegner om fiskerisamarbeidet, fordi havnene ligger godt geografisk plassert, og står for det meste av anløper fra russiske fiskefartøy. Samtidig hjelper tiltaket til med å nå målet om å kontrollere alle russiske fartøy som anløper norske havner, sier Skjæran.

Skjæran sier han ikke ønsker å spekulere i om det kan komme reaksjoner fra russerne.

– De tre havnene vi holder åpne står for det mest vesentlige av dagens anløp, og ligger godt geografisk plassert ved Barentshavet, sier Skjæran.

– Er du bekymret for at russerne heller kan komme til å levere fisken sin på russisk side?

– Russerne har hele tiden kunnet levere til russiske havner. Dette har vi selvsagt ingen tiltak mot, svarer Skjæran.

SE VIDEO – JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTEREN FORTELLER OM INNSTRAMNINGENE:

Venstres partileder, Guri Melby, sier til VG at de mener regjeringen ikke går langt nok i det nye tiltaket.

– Skjæran, nesten all aktiviteten fra russiske fartøy er i de havnene som holdes åpne. Er ikke dette tiltaket da litt hult, hvor stor effekt vil det egentlig ha?

– Nei, det er ikke hult. Dette grepet vil gjøre det vesentlig enklere å holde oversikt og ha kontroll med russiske fiskefartøy som anløper norske havner, sier Skjæran.

IKKE GODT NOK: Venstres partileder, Guri Melby. Her i en annen sammenheng i oktober 2022.

– En veldig liten andel

Skjæran gjentar hyppig at beslutningen hegner om samarbeidet med Russland.

– Fiskeriforhandlingene er planlagt i uke 42, som er viktig for forutsigbarheten til norske og russiske fiskere, og fiskere fra EU og andre land som fisker torsk i nordlige farvann, etter avtaler med Norge eller Russland. I praksis settes kvoten for alle disse fiskerne gjennom det norskrussiske samarbeidet, sier Skjæran.

Ministeren frykter ikke at tiltaket vil ha negativ innvirkning på norsk fiskeriindustri.

– Det er bare en veldig liten andel av fisken fra russiske fiskefartøy som går til norsk fiskeindustri – om lag ti prosent. Cirka 90 prosent går via transittlager til Storbritannia, land i EU eller andre land, sier Skjæran.

Når Skjæran blir spurt om han er bekymret for at russerne kan komme til å overfiske og ikke overholde fiskeriavtalen, gjentar ministeren at han ikke ønsker å spekulere i eventuell respons fra russisk side.

Kan få betydning for noen

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier til VG at havneinnskjerpingen vil ha liten betydning for sjømatnæringen.

– Landingen for russisk torsk har hatt liten betydning generelt sett, det meste har gått uarbeidet ut av landet. Dette har størst betydning for verft og fryseindustri, Noe av fisken går inn til norsk bearbeidingsindustri, blant annet klippfisk, sier Ystmark.

– Det kan hende dette får betydning for bedrifter med agentoppdrag, eller bedrifter som kjøper råvarer fra russerne, sier Ystmark, og legger til at de tre havnene som holdes åpne står for hovedvekten fra russiske trålere.

LITEN BETYDNING: Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Her i en annen sammenheng i 2018.

Glad

Ordføreren i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng (Ap), sier til VG ar hun er glad for at russiske fiskefartøy fortsatt kan anløpe til deres havn i Kirkenes.

– Jeg regner med at regjeringen følger situasjonen nøye. Det blir jo skjerpet kontroll, noe som nok er riktig i den tiden vi er i, sier Bergeng.

Bergeng sier at beskjeden var positiv for Sør-Varanger sin del.

– Nesten hele samfunnet kan kollapse om denne havnen stenges, noe regjeringen vet. Da ville det i morgen tidlig vært flere 100 arbeidsledige, noe vi har fortalt regjeringen mange ganger, sier Bergeng.