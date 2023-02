ENORM STØTTE: – Den dagen de tvangstestet meg, møtte de opp med ambulanse, politibil og en bil fra kommunen, i et ordinært nabolag. Vi ble sjokkert over hendelsen, men klarte å samle oss ganske kjapt, mye takket være den enorme støtten. Nå gleder vi oss at saken har ført til oppvask hos politiet, sier Hege Grostad til VG.

Vil gi bot for å ha delt informasjon om samfunnsdebattant

Spesialenheten mener Øst politidistrikt bør få 80.000 kroner i bot etter at de delte etterretningsinformasjon om samfunnsdebattant Hege Grostad.

«Bruddet på tjenesteplikt førte til at Grostad fikk sine personopplysninger videreformidlet til kommunen, noe som er alvorlig», skriver Spesialenheten i sin avgjørelse.

VG har tidligere omtalt at samfunnsdebattant Hege Grostad ble rustestet under tvang julen 2021. Hun har tidligere argumentert for en mer liberal ruspolitikk. Da kommunen fikk rede på at hun var gravid ønsket de å rusteste henne, selv om det ikke fantes indikasjoner på at hun brukte rusmidler.







Grostad nektet, og kommunen fattet et tvangsvedtak.

Vedtaket ble gjort på bakgrunn av opplysninger om Grostads ytringer om rus og ruspolitikk på sosiale medier, som kommunen fikk fra politiet. Informasjonen kom fra politiets egne registre og var til dels lagret som etterretningsinformasjon.

Spesialenheten har nå konkludert med at politiets deling av informasjonen var ulovlig.

BØR BØTELEGGES: Det mener Spesialenheten. Politimester Ida Melbo Øystese har fram til utgangen av neste uke på å svare Spesialenheten.

De konkluderer med at Øst politidistrikt brøt taushetsplikten og vil gi dem en foretaksstraff med 80.000 kroner i bot for grov uaktsom tjenestefeil. Den går formelt sett til øverste leder, som er avtroppende politimester Ida Melbo Øystese. Hun har til 23. februar på å gi sitt svar til Spesialenheten. Deretter skal Spesialenheten avgjøre om boten faktisk skal gis.

– Vi går nå grundig igjennom saken og vil gi vår uttalelse til Spesialenheten. Det er derfor ikke naturlig for oss å gi ytterligere kommentarer til enkeltheter i saken før endelig avgjørelse foreligger, sier politimester Ida Melbo Øystese til VG.

Spesialenheten skriver i sin konklusjon at det ikke var adgang til å dele opplysningene. Ifølge regelverket kan må opplysninger i kriminalregisteret brukes til å forebygge kriminalitet eller avdekke og stanse lovbrudd. Det fant de ikke her.

«De ønsket omtrent alt.»

I debatten som kom etter at VG skrev om saken, kom det fram at politiet hadde kartlagt Grostads politiske ytringer og aktiviteter på sosiale medier helt siden 2014.

Mye av dette delte politiet med kommunen. Det reagerer Spesialenheten spesielt på:

«For Spesialenheten er det særlig vanskelig å se hvordan utlevering av opplysninger om Grostads tilknytning til et fest-konsept i 2015, organisasjonstilhørighet og bosituasjon per 2016 (...) skulle kunne sette Eidsvoll kommune i bedre stand til å treffe en riktigere eller mer velbegrunnet avgjørelse», skriver de.

VENTER PÅ SVAR: Spesialenheten har gitt politimester Ida Melbo Øystese til ut neste uke til å svare på at de vil gi hennes politidistrikt en bot på 80.000 kroner.

I etterforskningen avhørte Spesialenheten politibetjenten som leverte ut opplysningene om Grostad. Hun ble spurt hvorfor hun utleverte opplysninger om Grostad som gikk langt tilbake i tid. Politibetjenten forklarte at «hun i samtalen med kommunen spurte hvor langt tilbake i tid hun skulle gå.»

Hun «fikk til svar at de ønsket omtrent alt.»

I politiets overleveringer av informasjon til barnevernet er det satt en grense på tre år.

Spesialenheten har etterforsket både politibetjenten som delte opplysningene, og politijuristen som skal ha gitt betjenten tillatelse til å dele. Anmeldelsene mot begge disse ble henlagt som intet straffbart forhold bevist. De velger likevel å gi politidistriktet en foretaksbot. VG har vært i kontakt med politibetjenten, som ikke ønsker å kommentere saken.

«Spesialenheten mener videre at straff vil virke preventivt ved at det kan medføre større fokus på rutiner og retningslinjer i politidistriktet», skriver de.

KRITISK: – Slik jeg leser vedtaket, slipper politibetjenten straff fordi hun ble utsatt for tidspress fra Eidsvoll Kommune, og fordi hun og kollegaene ikke kan loven, sier Hege Grostad om at Spesialenheten frikjenner politibetjenten som delte informasjon om henne.

NNPF-medlemskap ikke avgjørende

Det var etter at Hege Grostads advokat John Christian Elden hadde kontaktet politiet om saken, at Øst politidistrikt selv sendte saken over til Spesialenheten for vurdering.

– Hun og babyen ble utsatt for et voldsomt overgrep fra politi og kommune, og det er i alle fall bra at politidistriktet nå har skjerpet inn sine rutiner, og selv har erkjent at kommunens vedtak var ugyldig, sier Elden til VG.

Hege Grostad selv er glad for at Spesialenheten bøtelegger den øverste lederen for Øst politidistrikt for det hun opplevde i desember 2021.

– Rutinene må skjerpes over hele landet, slik at politiet aldri blir med på oppdrag i regi av kommunen uten å sjekke det juridiske grunnlaget først. Er du gravid, og ingen har beviser for at du ruser deg på en måte som med stor sannsynlighet vil føre til at barnet blir født med skade, skal du ikke være redd for å bli tvangstestet eller tvangsinnlagt, sier hun.

FORNØYD MED BOT: – Politiet kan ikke spre rykter etter eget forgodtbefinnende. Skal publikum kunne stole på politiet, må de forholde seg til bevis og resultater, og ikke meninger, sier advokat John Christian Elden.

Både politibetjenten som delte informasjonen om Grostad med kommunen, og politijuristen som ble bedt om råd i saken, var medlem av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Det er en forening som har vært i hardt vær det siste året. Tidligere i år konkluderte et utvalg i politiet at det ikke har vært godt nok skille mellom politirollen og rollen som medlem av NNPF.

I denne saken mener Spesialenheten at medlemskapet i NNPF ikke var avgjørende for at politibetjenten delte opplysningene med kommunen.

– Rykteregister

– Jeg er glad for at politiet får beskjed om at det ikke var greit. Spesielt fordi videreformidling av hennes politiske ytringer fikk uriktige og ubehagelige konsekvenser for henne og hennes ufødte barn. Det er viktig at slike feil ikke skjer igjen, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Hun har tidligere vært kritisk til det Hege Grostad opplevde.

– Man skal være meget forsiktig med å bruke politiske ytringer som i vurderinger av tvangsbruk fra det offentliges side, sa hun til VG da saken ble debattert for et år siden.

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spesialenheten er også kritisk til at politiet leverte til kommunen opplysninger om Grostad som ikke var verifisert - det Elden omtaler som «rykter».

– Å lekke opplysninger fra rykteregistre er nesten utilgivelig for tilliten til politiet. Her bærer ryktene preg av ruspolitisk uenighet med Hege, som selvsagt ikke ruset seg da hun var gravid selv om hun politisk har meninger om norsk ruspolitikk, sier han til VG.

Spesialenheten skriver at det var galt å utlevere informasjonen fordi «de i begrenset grad var relevante (...) og det at det var knyttet usikkerhet til flere av opplysningene».