AVKREVES SVAR: Justisministeren har fortsatt ikke iverksatt tiltak etter å ha mottatt en rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om klareringsmyndighetene i Norge.

Krever handling fra Mehl etter rapport om forskjellsbehandling

Justisminister Emilie Enger Mehl bestilte et nasjonalt tilsyn med praksisen for sikkerhetsklareringer. Nå krever flere stortingspolitikere at hun rydder opp i manglene som ble avdekket.

– Vi forventer at justisministeren gir alle som har fått avslag på sikkerhetsvurderingen en ny behandling hvis de ønsker det, sier Andreas Sjalg Unneland (SV), medlem av Stortingets justiskomité.

Det var justisminister Mehl som ba Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) iverksette en undersøkelse etter at VG i mai i fjor avslørte at tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering, selv om han oppbevarte våpen på kontoret i flere år.

– Det er svært viktig at det er tillit til at like tilfeller behandles likt når det gjelder sikkerhetsklarering og autorisasjon, sa Mehl den gang.

NSM fastslo at det ikke er tilfelle.

«Tilsynet har avdekket at tilsvarende saker kan få ulikt utfall, avhengig av hvilken klareringsmyndighet som behandler saken».

Rapporten avdekket ikke særbehandling av toppledere, men konkluderte med:

Ulik risikoforståelse og mangelfulle felles overordnede retningslinjer på tvers av klareringsmyndighetene.

Uklarhet rundt hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres i enkelte saker med mangelfull personhistorikk.

​​Ønsker handling fra Mehl

Siden desember i fjor har rapporten vært tilgjengelig for justisdepartementet – uten at tiltak er iverksatt.

Andreas Sjalg Unneland sier til VG at han nå forventer at justisministeren rydder opp «så raskt som overhodet mulig».

JUSTISPOLITIKER: Andreas Sjalg Unneland (SV).

Unneland mener det er useriøst at sikkerhetsmyndighetene ikke har et fullstendig regelverk og praksis i forhold til hvordan de sikkerhetsklarerer personer.

– Grunnen til at dette er useriøst, er at sikkerhetsklareringer har store konsekvenser for enkeltpersoner. Folk mister jobben. De får satt livet sitt på vent, sier Unneland.

Han mener alt tyder på at det blir begått feil i behandlingen.

– Det er det vi nå har fått bekreftet svart på hvitt. De som har reagert på dette systemet, har hatt rett hele tiden.

Flere hundre får avslag

En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av gradert informasjon. Hvert år fremmes det rundt 30.000 forespørsler om sikkerhetsklarering i Norge. Mellom 7–800 av disse får avslag, opplyser NSM.

«Hvordan planlegger statsråden å følge opp NSMs tilsynsrapport med klareringsmyndighetene?» spør Grunde Almeland (V) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i et skriftlig spørsmål til justisminister Mehl.

Overfor VG kaller han konklusjonene i rapporten for oppsiktsvekkende.

GRUNDE ALMELAND: Politikeren er redd for feil avgjørelser i klareringssakene.

Justisministeren har nå et stort ansvar for at det blir bedre styring og samhandling mellom de ulike enhetene og at dette skjer raskt, mener Almeland.

De fem instansene som har blitt gransket er Sivil klareringsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets sikkerhetsavdeling, E-tjenesten og NSMs egen klareringsmyndighet.

– Dagens situasjon kan føre til feil som utgjør sikkerhetsrisiko, men vi kan også risikere at altfor mange ikke får en klarering de burde hatt, sier Almeland.

– De som lever på nåden til et lite gjennomsiktig byråkrati med stor makt bør i det minste kunne forvente at sakene deres behandles grundig og ryddig. I dag fremstår behandlingene alt for vilkårlige.

Vil ikke svare

Justisminister Mehl har ikke ønsket å svare på spørsmål fra VG. I stedet sender statssekretær Hans-Petter Aasen en uttalelse gjennom kommunikasjonsenheten i Justisdepartementet.

«Basert på funnene i rapporten vil justis – og beredskapsministeren sende brev til de ulike klareringsmyndighetene med beskjed om å rette opp de avvikene som er påpekt, samt med beskjed om at klareringsmyndighetene må gjøre en vurdering av om og evt. konsekvenser avvikene har hatt.»

STATSSEKRETÆR: Hans-Petter Aasen.

VG har ikke fått svar på om justisdepartementet ønsker at personer som har fått avslag på sikkerhetsvurderingen, skal få ny behandling, slik justispolitiker Unneland forventer.

Dette svarer heller ikke den øverste fagmyndigheten, NSM på:

Vil dere be klareringsmyndighetene se på gamle saker på nytt i lys av rapporten?

Kan personer ha mistet sikkerhetsklareringen og jobben på grunn av feilpraktisering av sikkerhetsloven?

– Intet nytt å melde fra oss i denne saken, skriver seksjonssjef i NSM, Trond Øvstedal i en e-post til VG.