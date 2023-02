UPOULÆR ØKNING: De siste fem årene har bøtesatsene for mobilbruk økt med 8000 kroner, fra 1700 kroner i 2018. Forbausende mange offentlige instanser rykket ut mot økningen nå i februar.

Økte bøter er snakkis innad i politiet: − Kan være ubehagelig

Nå svir det å bli tatt i trafikken. Politiet forstår at enkelte politibetjenter kan kvie seg mot å gi bøter.

1. februar økte bøtesatsene med 30 prosent. Endringen betyr blant annet at du må ut med 9700 kroner hvis du bruker mobilen i bilen.

Kjører du i 61 km/t i 50-sonen, er boten på 5400 kroner.

Politiet selv, riksadvokaten – ja, til og med Trygg Trafikk – reagerer sterkt på økningen. De kaller den urimelig.

– Jeg skjønner veldig godt at den enkelte politibetjent synes dette kan være ubehagelig, sier trafikkansvarlig Frode Andreassen ved Oslo politidistrikt til VG.

SEKSJONSLEDER: trafikkansvarlig Frode Andreassen ved Oslo politidistrikt.

– Vi mener nivået er høyt nok. Men vi må forholde oss til de bøtesatsene som er besluttet når vi gjør jobben vår.

– Snakkes de økte satsene om internt?

– Det gjør det. Det er åpenbart en diskusjon rundt bøtestørrelsene. Oslo politidistrikt ga jo tilbakemelding om at det ikke er behov å øke med 30 prosent.

– Får dere flere kommentarer fra folk nå etter økningen?

– Det er for tidlig å si, det kan eventuelt komme etter hvert.

UP-sjefen: – Vi gjør jobben vi skal gjøre

Sjefen for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud er kjent med problematikken, men er klar på at jobben med å skrive ut må gjøres uansett.

– Jeg har hørt at noen synes det kan være litt ubehagelig. Men det er ingen tvil om at budskapet fra vår side er å fortsette virksomheten på helt ordinær måte. Vi gjør jobben vi skal gjøre, sier han til VG.

Utrykningspolitiet arbeider for å redusere antall ulykker og lovovertredelser i trafikken. De var også kritiske til økningen.

UP-SJEF: Knut Smedsrud.

Kan bruke skjønn

Trafikksjef Andreassen legger til at politibetjenter har mulighet til å utvise skjønn basert på situasjonen.

– Selv om regelverket er firkantet, er poenget å få ned antall trafikkulykker, jobbe mot nullvisjon og drive forebyggende. Det betyr at det også er rom for å ta den gode praten til folk. Du må ikke skrive ut forenklet forelegg for enhver tid hvis de vurderer at det er på sin plass å stoppe kjøretøyet, ta en prat om det som nå skjedde. Så skal det ikke være sånn at det er hovedregelen. De bøtesatsene er besluttet på demokratisk vis og vi må forholde oss til det.

– Politibetjenter er forskjellige. Noen ville kanskje skrevet med en gang, andre ville tatt en samtale. Det vil aldri bli hundre prosent rettferdig fordi det er skjønnsmessig vurdering.

– Hva slags tilbakemeldinger får dine folk som stopper bilister?

– Veldig mange er ikke klar over hvor dyrt det er, og blir overrasket over dette. En god del sier «det har jeg ikke penger til». Det er jo forskjell på en student og en bedriftsleder. Nå hjelper også statens innkrevingsordning med nedbetalingsordning. Men det svir godt.

– Hvis jeg sjekker Google Maps på rødt lys når jeg står forrest. kan jeg slippe unna med en advarsel da?

– Dette med bruk av mobil når du venter på at lyset skal bli grønt er ikke lov. Da er det opp til politipatruljen å slå ned på det. Hvis de tilfeldigvis ser det, blir det en konkret vurdering om å bøtelegge eller ikke. Det enkleste er å forholde seg til regelverket og tilby forelegg.

– Er det vanskeligere å gi bøter når dere mener bøtene er urimelige?

– Det er en del av det å drive trafikkarbeidet. Du må forholde deg til det som er besluttet. Så kan du mene deg det du vil inni deg, men du må gjøre den jobben du er satt til.

Alternativ: Øke antall prikker

– Men er det ikke sånn at høye bøter er avskrekkende og fører til at færre bryter loven?

– Jo, men som sagt så rammer det ulikt. Det er forskjell på en arbeidsledig og en som har mye penger. En annen tilnærming er å øke antall prikker. Det å ha et førerkort og miste et førerkort er noe annet. De som har mye penger, kan betale et høyt beløp

-- Som vi nevner i høringssvaret er en annen tilnærming å øke andel prikker, eller at førerretten inndras for en lengre periode når forholdet er så grovt at tap av førerrett er konsekvensen, (plikter, eller inndra førerkortet på en mindre periode) i stedet for å øke bøtesatsen. Men så klart høyere bøter kan jo gjøre at de tenker seg enda mer over om de velger å bryte trafikkreglene, avslutter Andreassen.