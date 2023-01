Tidligere leder i Wagner-gruppen, Andrej Medvedev, flyktet over den norsk-russiske grensen natt til fredag.

Tidligere leder i Wagner-gruppen har flyktet til Norge

En tidligere leder i den omstridte Wagner-gruppen har flyktet til Norge og søkt asyl. Det bekrefter hans advokat til VG.

Finnmark politidistrikt meldte fredag at en person hadde blitt pågrepet i Pasvik, mistenkt for å ha tatt seg ulovlig over den norsk-russiske grensen. Politiet oppga hverken statsborgerskap eller andre detaljer.

Den pågrepne mannen er Andrej Medvedev, som tidligere var leder i Wagner-gruppen. Det bekrefter Medvedevs advokat, Jens Bernhard Herstad, til VG.

– Jeg kan bekrefte at han kom til Norge natt til fredag. Jeg ble oppnevnt etter at han ble pågrepet, sier Herstad.

Wagner-gruppen er en privat militær organisasjon som ble grunnlagt av mannen som ofte kalles «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin. Hans soldater har de siste dagene vært svært sentrale i de blodige kampene om byen Soledar i Ukraina.

Herstad forteller videre at Medvedev har søkt asyl i Norge, og at søknaden blir behandlet på vanlig måte.

– Han har det etter forholdene greit, sier Herstad. Han forteller at de ikke har diskutert hvordan Medveded stiller seg til siktelsen, og vil ikke utdype hvor i Norge Medvedev befinner seg

I pressemeldingen fra Finnmark politidistrikt fredag sa stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen følgende:

– Mannen ble pågrepet av en grensepatrulje fra Forsvaret og politiet. Mannen har søkt om asyl i Norge. Vi jobber nå med å stadfeste identiteten på personen, og gjennomfører avhør av mannen. Mannen skal ha oppsøkt et privathus i grenseområdet og bedt om hjelp. Vi ble også varslet av russisk grensevakt om funn av spor som kunne tyde på at noen hadde tatt seg ulovlig over grensen. Det ble da umiddelbart igangsatt søk.

Jourhavende jurist i Politiets utlendingsenhet, Jo Arne Måna, sier til VG søndag at de ikke uttaler seg i enkeltsaker.

Skal ha hørt skudd

Den troverdige russiske nettsiden gulagu.net melder at mannen, som har kallenavnet «Peace» og Andrej Medvedev, klarte å komme seg over grensen nær byen Nikel i Murmansk-regionen.

Ifølge nettsiden ble det sendt hunder etter ham, og FSB-styrker skjøt etter ham.

– Han henvendte seg til rettshåndhevende instanser i Norge og ba om beskyttelse og politisk asyl, heter det.

Ifølge Gulagu.net ble mannen deretter ført til Oslo.

Gulagu.net har lagt ut et intervju på youtube som skal være med denne mannen. Der forteller han blant annet at han på norsk side klarte å finne et hus og fikk hjelp av en kvinne til å ringe til politiet.

– Jeg hørte hunder bak meg, hørte skudd etter meg. Så løp og løp og løp jeg etter lys på norsk side.

– For første gang siden starten på krigen mot Ukraina flyktet en tidligere sjef for en av enhetene til Wagner-gruppen til Europa, heter det på gulagu.net.

Wagner-gruppen

Wagner-gruppen har tidligere vist at de dreper eventuelle desertører med slegge. Dette blir også omtalt på gulagu.net.

Ifølge nettsiden skal Andrej Medvedev ha henvendt seg til gulagu.net i desember 2022, og bedt om hjelp for å unngå utenomrettslige represalier.

– Etter det vi fant ut forlot Medvedev kampstillingene til Wagner-gruppen umiddelbart etter at hans fire måneder lange kontrakt, som var signert den 6. juli 2022, var slutt.