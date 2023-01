KRITISK: Per-Willy Amundsen stiller flere spørsmål ved PSTs håndtering.

Mener PST burde informert Mehl om terrorvarsel: − En svært dårlig vurdering

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier at hun ikke var orientert om terrortrusselen mot Skandinavia før terrorangrepet i Oslo i juni. Det reagerer tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kraftig på.

– Jeg er svært overrasket. Jeg må si at jeg i utgangspunktet hadde tatt for gitt at justisministeren var informert. Det ville være naturlig i saker som dette, og det er også min erfaring at det skjer, sier Amundsen, som er leder av Stortingets justiskomité.

Torsdag kveld avslørte VG at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det ble hverken justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) eller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet om før terrorangrepet, bekreftet de til VG fredag.

– Svært dårlig vurdering

Oslo politidistrikt mottok ikke informasjon om konkrete trusler før angrepet fant sted. E-tjenesten har kommentert at de ikke sto i veien for at PST kunne dele terrorvarselet med Oslopolitiet.

Fredag krevde både Frp og Venstre at Mehl skulle svare på om hun var orientert om terrortrusselen – og hvordan denne informasjonen ble fulgt opp.

Amundsen var kritisk til at PST ikke benyttet spaning eller forsøkte å få prøvd for domstolen om de kunne bruke mer inngripende tiltak, og har uttalt at Mehl ville vært involvert i den beslutningslinjen om hun hadde fått varselet før terrorangrepet.

– Det er veldig vanskelig å gjøre noe med noe du ikke vet noe om. Det stiller jo justisministeren i en dobbelt vanskelig situasjon: Det er en forventning til at man skulle gjort mer med den informasjonen som hun ikke har hatt, sier han.

Han mener PST har stilt Enger Mehl i forlegenhet ved ikke å informere henne om varselet, som kom seks dager før terrorhendelsen.

– PST har etter mitt skjønn gjort en svært dårlig vurdering ved ikke å involvere justisministeren. Dersom PST tok varselet på største alvor, slik de hevder selv, hvorfor ble ikke justisministeren informert? Spør han.

Justisminister Emilie Enger Mehl på en pressekonferanse sammen med assisterende PST-sjef Hedvig Moe i september.

– Avhengig av å være godt informert

Ifølge VGs opplysninger kom aldri PST så langt i jakten på mulige terrorister til at de tok i bruk tvangsmidler, som for eksempel kommunikasjonskontroll og ransaking, før det smalt i Oslo sentrum.

Amundsen sier alle forstår at justisministeren ikke kan involveres i absolutt all informasjon PST mottar og må sortere i.

– Men vi snakker ikke om en tilfeldig kilde som har kommet med et varsel – vi snakker om E-tjenesten, som kanskje er den mest troverdige kilden PST kan forholde seg til.

Han sier justisministeren har et stort ansvar i kriser og alvorlige hendelser.

– Da er hun avhengig av å være godt informert av sine underliggende etater. Det er egne prosedyrer som skal ivareta det forholdet, sier han, og legger til:

– Det er også en viktig funksjon i demokratiet at vi har en politisk ledelse på større hendelser.

I PRIDE-TOG: 10. september deltok over 72.000 mennesker i et regnbuetog i Oslos gater. Blant dem var justisminister Emilie Enger Mehl og statsminister Jonas Gahr Støre.

PST: Ikke nøyaktige opplysninger

Justisdepartementet viser til PST i saken.

VG har lørdag vært i kontakt med PST, som viser til sine tidligere svar og sier de ikke har mer å tilføye.

I et intervju med VG fredag åpnet assisterende PST-sjef Hedvig Moe opp om utfordringene sikkerhetstjenesten sto overfor i dagene forut for terrorangrepet i Oslo, 25. juni i fjor:

E-tjenesten viderebrakte informasjon om at en navngitt islamist hadde fortalt at «en bror» planla et terrorangrep i Skandinavia, men de hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet.

– Generelt når PST varsler et politidistrikt om en mulig trussel, må det foreligge informasjon som politiet vil kunne bruke eller ha nytte av. Det vil for eksempel være vanskelig for et politidistrikt å forholde seg til informasjon om et mulig angrep i Norge, uten å kunne si noe mer om når, hvordan, hvor i landet eller av hvem, sa Moe til VG fredag.

Hun omtalte inngangs-informasjonen fra kollegene i E-tjenesten som vag. Samtidig sa hun at PST i denne saken fikk informasjon som var alvorlig, og som de prioriterte høyt.