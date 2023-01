UENIG MED HØYRE: Kunnskapsminister Tonje Brenna minner om at Høyres forslag om å gjøre forsøk med å flytte syvende klasse opp i ungdomsskolen medfører karakterer for elever som hittil har gått i mellomtrinnet på barneskolen.

Ap-Brenna slakter forslag om fireårig ungdomsskole

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avviser et ekstra skoleår på ungdomsskolen som Høyre vil prøve ut. Hun kaller forslaget en snikinnføring av karakterer i 7. klasse.

I Høyres forslag til ungdomsskolereform, som ble lagt frem tirsdag, er den største nyheten et forsøk med å løfte syvendeklasse opp i ungdomsskolen.

Partiets skoletalsperson, tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener det vil være et konkret løft og en satsing på ungdomsskolen.

Helt siden skolestart for seksåringene ble innført og grunnskolen utvidet fra niårig til tiårig grunnskole, har ungdomsskolen bestått av 8. – 9. og 10. trinn.

Derfor vil det være en helt ny vri på skoleløpet dersom Høyre skulle få med seg Stortinget på sitt forslag.

SKOLEBESØK: I Solberg-regjeringens tid var skolebesøk minst like populært som nå. På bildet er daværende statsminister Erna Solberg på besøk på kokkelinjen på Ettersyad videregående skole i Oslo. Til høyre: tidligere kunnskapsminister Guri Melby (V).

Eksstatsminister og Høyre-leder Erna Solberg frontet selv forslaget på NRK tirsdag morgen.

Hun og Sanner begrunnet reformforslaget med å ta grep allerede på ungdomstrinnet for å få flere til å fullføre videregående opplæring.

Karakterer

På ungdomsskolen vurderes elevene med karakterer, i motsetning til på barnetrinnet.

– Det å starte litt tidligere på ungdomsskolen gjør at man venner seg til forventningene, sier Høyre-leder Erna Solberg til NRK.

– Det er veldig viktig å huske på at ved siden av å begynne på ungdomsskolen og få karakterer for første gang, er det veldig mye annet som skjer når du er ungdom, la Solberg til.

– Snikinnføring

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ingen sans for forslaget fra Høyre.

Hun sier ungdomsskolen kan bli enda mer interessant, motiverende og relevant for elevene. Men:

– Det Høyre gjør er i realiteten å flytte karakterene ned til syvende klasse. Dette er en snikinnføring av karakterer i barneskolen, sier Brenna til VG.

Sanner: Ingen automatikk i karakterer

Hun mener Høyres grep om å flytte 7. klasse til ungdomsskolen også er feil resept fordi partiet stiller flere detaljerte krav til elevene og varsler innføring av flere nasjonale prøver.

Høyres Jan Tore Sanner reagerer på Brennas omtale av Høyre-forslaget.

– Vi har aldri sagt at et forsøk med en utvidet ungdomsskole medfører karakterer. Det er ingen automatikk i det. Det vi vil er å gjennomføre et forsøk som kan følges med forskning for å se hvordan ungdomsskolen kan utvikles, sier Sanner til VG.

Han legger til:

– Den skolepolitiske debatten hadde stått seg bedre på at kunnskapsministeren kommenterte forslag vi faktisk har kommet med.

FÅR ELEVRÅD: Kunnskapsministeren har engasjert et eget elevpanel i arbeidet med å utforme en moderne og ny ungdomsskole. Fra venstre: elev Emilie Vik, Tonje Brenna og elev Caleb Matulu ved Marienlyst skole i Drammen.

Brenna er på sin side undrende til at Høyre- «etter å ha unnlatt å gjøre noe med ungdomsskolen i åtte år, koker sammen gamle forslag på nytt etter ett år som opposisjonsparti.»

– Høyre bidrar med sitt reformforslag til å forsterke en del av utfordringene vi har, det tar fra lærerne tid, tillit og metodefrihet. Og de gjør det potensielt vanskeligere for elevene å oppleve mestring gjennom ungdomsskolen, avslutter skole- og barnehagestatsråden.