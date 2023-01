DÅRLIG SIKT: Du skal ha stor tro på egne kjøreferdigheter hvis du tør å sette deg bak rattet med så lite utsyn. Bildet er tatt fra innsiden av bilen.

Denne nedisete bilen var ute på veien

Politiet mener det var åpenbart trafikkfarlig å kjøre denne bilen når sjåføren, en kvinne i begynnelse av 80-årene, hadde så lite sikt.

For bilføreren hadde ikke akkurat brukt ekstremt lang tid på å skrape frontruten.

– Det var en dame i begynnelsen av 80-årene. Hun hadde kjørt ca. en kilometer, sier operasjonsleder Sindre Molnes i MøreRomsdal politidistrikt til VG.

Det var ved 19.15-tiden mandag kveld at bilen ble stanset i Surnadal.

– Patruljen kom over bilen da den var på tur. Ut fra tilstanden på bilen opplevde patruljen det så graverende at de fikk stanset bilen og besluttet førerkortbeslag på stedet, sier Molnes som legger til at det blir opprettet sak.

BLÅFROSSEN BIL: Det var godt med is på bilen da politiet stanset den i Surnadal.

Kvinnen er anmeldt for overtredelse av §3 i veitrafikkloven hvor det heter at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

Ifølge Yr var det rundt fem minusgrader i Surnadal mandag kveld.

– Det var relativ dårlig med sikt. Nøyaktig temperatur vet jeg ikke, men man ser at det mørkt og kaldt og det er åpenbart at det er trafikkfarlig, sier Molnes.

