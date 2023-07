Verdensarvperle i turistknipe: − Det skjer ingenting

VEGA (VG) 1200 innbyggere – nesten 60.000 besøkende. Regnestykket går ikke opp for øysamfunnet, som primært får tur-turister.

Kortversjonen Vega kommune, med et innbyggertall på rundt 1200, får 50.000–60.000 besøkende i året.

Turistene legger igjen lite penger, og kommunen klarer ikke bygge og vedlikeholde infrastruktur for alle turistene.

Ordfører Andre Møller frykter at de må hente midler i budsjettet fra blant annet skole og eldreomsorg. Derfor ønsker han seg turistskatt.

Regjeringen åpnet for å innføre turistskatt i Hurdalsplattformen høsten 2021, men en ordning er enda ikke på plass. Vis mer

– Been there, done that. Aldri igjen, sier Jonhild Bjerkeli i det hun runder hjørnet til en av bobilene som står parkert nedenfor Vegas mest kjente attraksjon – Vegatrappene.

Sammen med Jan Viggo Bjerkeli, Beate Teigstad Iversen og Elisabeth Låstad er hun nettopp nede fra trappene. Ved bobilene venter Øystein Iversen og Magne Haugen, litt mindre røde i fjeset enn resten av gjengen.

KONGEN AV CAMPINGPLASSEN: Vennegjengen Jan Viggo Bjerkli, Jonhild Bjerkli, Beate Teigstad Iversen, Øystein Iversen, Elisabeth Låstad og Magne Haugen nyter bobiltilværelsen på Vega.

Gruppen kjennetegner de fleste turistene til øygruppen med verdensarvstatus for enestående natur og kulturarv på UNESCO’s verdensarvliste.

De ordner egen overnatting, og besøker øyene for naturen. De har betalt 75 kroner for parkering, som går til en privat grunneier, og kjøper kanskje noen matvarer på nærbutikken. Utover dette legger de igjen lite penger på Vega.

Aktiver kart

Ønsker seg turistskatt

– Der er en utfordring, sier ordfører Andre Møller.

Det er ikke nok penger i kommunekassen til alle som ferdes på øyene i kommunen.

– Dette med infrastruktur, turstier, platting på turstier, det skal vedlikeholdes, sier han.

MER ENN TIDOBLING: Siden 2004 har ordfører Andre Møller sett en økning i turismen fra 3000–4000 turister til opp mot 60.000 i året.

Det er også krevende å dimensjonere avfallshåndteringen og toalettanlegg til 50 ganger kommunens innbyggertall. Nå ønsker ordføreren seg turistskatt.

– Hvis ikke må jeg ta av et budsjett som jeg kanskje skal bruke til skole, barnehage, SFO eller pleieomsorg, sier han.

Info Dette er turistskatt Turistskatt, også kalt besøksbidrag, er en foreslått ordning som innebærer at turister til kommuner som får svært mange besøkende, må betale litt ekstra.

Regjeringen åpnet for å innføre besøksbidrag i Hurdalsplattformen, høsten 2021.

Et regjeringsnedsatt anbefalte regjeringen å innføre turistskatt i mars 2023.

Det er ikke bestemt hvordan turistskatten skal kreves inn, eller hvor mye den skal være. Den vil gjelde for både norske og utenlandske turister. Vis mer

– Skal vi betale for å bruke trappen?

– Det er helt greit, så lenge de ikke flår oss, sier Bjerkeli.

Hun sier Vegatrappene var veldig fint laget til, og at hun gjerne betaler for å bruke slike tilbud.

Dette er Magne Haugen uenig i.

– Skal vi betale for å bruke trappen?

– Vi har jo ikke krysset grensen, vi er jo i vårt eget land, sier han. Haugen han mener vi betaler nok skatt allerede.

Det er likevel Bjerkeli som får mest støtte i vennegjengen.

– En hundrelapp hadde gått helt fint, sier Øystein Iversen.

1 / 2 DRONNINGA AV CAMPINGPLASSEN: Jan Viggo Bjerkli, Jonhild Bjerkli, Beate Teigstad Iversen, Øystein Iversen, Elisabeth Låstad og Magne Haugen betaler lite for å parkere bobilene - og disse slantene går ikke til kommunekassa. forrige neste fullskjerm

Ikke sikkert alle har råd

Uti fjorden nedenfor Vegatrappene, vasser en skikkelse utover fra stranden. I vannflaten speiler det majestetiske fjellet Søla seg.

– Det så deilig ut!

– Ja, veldig deilig, men litt lange tangtråder, sier kvinnen i vannet, og vasser opp igjen på stranden.

Kvinnen viser seg å være den særdeles spreke pensjonisten Tone Erdal fra Bergen.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Erdal har nettopp gått Via Ferrata på fjellet Ravnfloget, og tar seg et avkjølende bad etter ekskursjonen. Hun kan ivrig fortelle at hun har deltatt på Ekstremsportveko i Voss, reist til Nordkapp, gått flere fjell i Lofoten, og har nå beveget seg ned til Vega i Camper-vanen sin.

Erdal er usikker på hva hun mener om turistskatt.

– Det kommer an på hva slags turister man vil ha. Hvis man vil ha folk som er glad i naturen, er det helst folk som har lave budsjett.

– De som er der for naturopplevelsene. Det er ikke sikkert de har penger til det.

Erdal er mer positiv til statlig støtte til kommuner med mye turisme. Samtidig mener hun at utenlandske turister sliter mye på naturen, og også burde være med å betale for infrastruktur til turisme.

– Det skjer ingenting

Ordfører Andre Møller frykter ikke at turistskatten skal skremme turistene vekk.

– Vi må forsøke å få på plass en ordning som rammer rettferdig, sier han.

Kommunen har så langt forsøkt seg på en Vipps-ordning, der turister kan vippse en frivillig sum til kommunen.

Reiselivssjef i Vega kommune, Hilde Wika opplyser at kommunen fikk inn 40.000 første året, og 25.000 i fjor. Dette er likevel ikke nok.

Hun mener regjeringen må komme på banen, og er utålmodig.

– At distriktene skal satse på reiseliv, det er en villet utvikling fra regjeringen, sier Wika.

– Når vi melder tilbake at vi har en utfordring, så må de lage et system, sier hun.

KREVER SYSTEM: Reiselivssjef i Vega kommune, Hilde Wika, mener turistskatt-ordningen tar for lang tid.

I dag har ikke kommuner lov til å innføre egen turistskatt.

Men allerede høsten 2021 uttrykte regjeringen et ønske om å innføre turistskatt. Dette ble slått fast i Hurdalsplattformen.

Et regjeringsnedsatt utvalg anbefalte igjen turistskatten i mars i år. Foreløpig har det likevel vært få tegn til skatten.

– Vi har diskutert dette i 15 år nå, sier Wika.

– Det skjer ingenting.

Hun sier det er det samme for kommunen om pengene kommer som turistskatt, eller som ekstra støtte fra statskassen til kommuner med mye turisme. Det viktigste er at pengene kommer.

– Men det tar tid. Veldig lang tid.

Statssekretær i næringsdepartementet Anne Marit Bjørnflaten har ikke kommentert situasjonen til Vega konkret, men har skrevet følgende i en e-post til VG:

«Regjeringen jobber med å sette i gang ett eller flere pilotprosjekter for besøksbidrag. En innføring av besøksbidrag er noe helt nytt, og reiser juridiske og administrative utfordringer. Vi er opptatt av å finne robuste løsninger og har derfor satt ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å gjøre grundige vurderinger. Arbeidet har høy prioritet, og vi sikter på å få ordningen klar i løpet av året».