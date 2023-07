DRØBAK SENTRUM: Bilen traff blant annet det hvite gjerdet på uteserveringen der Robin Svendsen og familien satt.

Tett på ulykken i Drøbak: − Satt spor i meg

DRØBAK (VG) – Det første jeg tenkte var å få datteren min i sikkerhet, forteller Robin Svendsen (32).

En er kritisk skadd og en er alvorlig skadd etter at en bil kjørte i en folkemengde og krasjet i en kafé i Drøbak søndag ettermiddag. Til sammen er åtte personer skadet.

Politiet betegner hendelsen som en ulykke, og har ikke mistanke om noe annet.

Selv var Robin Svendsen (32) og hans seks år gamle datter nære å bli truffet.

Søndag satt de ytterst på uteserveringen på Handelshuset Gastrobar – bare et steinkast unna kafeen som ble truffet. Bilen har kjørt inn i og revet med seg flere av plankene på det hvite gjerdet som skiller restauranten fra gaten.

– Hvis ikke platået hadde vært så høyt som det er på Handelshuset, så hadde vi blitt kjørt ned, sier han til VG.

BERØRT: Robin Svendsen (32) bor selv i Drøbak. Han og familien satt på en uteservering da en bil smalt inn i gjerdet.

Svendsen beskriver ettermiddagen som dramatisk.

– Først trodde vi lyden kom fra en hylle eller en leveranse. Men så hørte vi et smell til. Og så kom bilen på siden av gjerdet, forteller han.

Svendsen trekker pusten dypt.

– Da tok jeg og søsteren min tak i datteren min, og fikk sørget for at hun var trygg.

Svendsen forteller at han så løp til stedet for å prøve å hjelpe til. Han forteller at timene etterpå har vært tøffe.

– Ulykken har satt spor i meg. Jeg satt meg ned og plutselig sa moren min: Hvorfor gråter du?

– Jeg og familien min har sittet og smågrått. Samtidig har jeg prøvd å få datteren min til å tenke på andre ting, forteller Svendsen.

HER TRAFF BILEN: Utemøblementet til kafeen Håndverksbakeriet Drøbak er ødelagt og lå strødd på fortauet i sentrum.

Sjåføren har status som siktet i saken. Mannen har fått førerkortet beslaglagt, og er tatt blodprøve av.

En video politiet sitter på viser bilen komme i stor fart.

– Det fremstår som høy hastighet på videoen. Samme video viser folk som må hoppe vekk fra fortauet, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til VG.

På slutten av videoen kan man se bilen krasje i en annen bil. To personer var i denne bilen. Den ene personen er skadet. Begge er avhørt, ifølge Samuelsen.

Ordfører i Frogn kommune, Hans Kristian Raanaas (Sp).

– Opprører et lokalsamfunn

– Hendelser som dette vil alltid berøre veldig mange, og informasjonsbehovet er stort, sier Fogn-ordfører Hans Kristian Raanaas.

VG møter ham bare få timer etter ulykken i Drøbak sentrum.

Han var ikke selv på stedet, men ble oppmerksom på hendelsen gjennom media.

– Ulykken opprører selvfølgelig et helt lokalsamfunn.

Han opplyser til VG at de har iverksatt kommunens kriseteam og åpnet rådhuset for personer som trenger noen å prate med.

– Om man bare ønsker en kaffekopp eller en liten prat, så er vi tilgjengelig her på rådhuset i Drøbak, sier han og legger til:

– Det er mange familier der ute som er meget opprørte i kveld. Mine tanker går først og fremst til dem.

ØDELEGGELSER: Bilen traff kafeen Håndverksbakeriet Drøbak.

– Det var glasskår overalt. Det var et hjerteskjærende syn, sier Knut-Alfred Haugland (26), daglig leder ved Håndverksbakeriet Drøbak – kafeen bilen kjørte inn i.

VG møter ham minutter etter at han er ferdig med å rydde kafeen. Han forteller om ansatte i sjokktilstand.

– Det er helt surrealistisk å oppleve noe sånt, sier han til VG.

SJOKK: Knut-Alfred Haugland (26), daglig leder ved Håndverksbakeriet Drøbak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post