ØKNING I ULYKKER: To unge jenter omkom i en ulykke mellom mopedbil og en personbil i Steinkjer.

UP-sjef bekymret: Flere unge i dødsulykker

Fire tenåringer er drept i trafikken på under to uker. Antallet unge som dør i trafikkulykker øker, viser nye tall fra Utrykningspolitiet (UP).

Kortversjonen Fire unge mellom 15 og 18 år er drept i trafikkulykker på under to uker.

UP-sjef Roar Skjelbred Larsen peker på fart, rus og uoppmerksomhet som de vanligste årsakene til de alvorlige ulykkene. Manglende ferdigheter bak rattet, overdreven tro på egne ferdigheter, bevisst risikosøking og ruspåvirket kjøring er andre faktorer.

Ulykkesrisikoen er størst for unge i de første seks månedene med førerkort. Etter dette synker den, men den er fortsatt høyere enn for andre aldersgrupper. Det er flest unge gutter som dør i trafikkulykker.

Tiltak for å redusere alvorlige ulykker blant unge sjåfører inkluderer dobbel bot for alvorlige trafikkovertredelser, og tap av kjørerett ved lav alkoholpromille. UP bruker også Snapchat for å forebygge råkjøring blant unge menn.

35 % av omkomne i bilulykker brukte ikke bilbelte, eller brukte det feil. Vis mer

17 år gamle Aline Waatvik Sandaker og en 18 år gammel gutt døde etter en trafikkulykke i Vestby natt til 8. juli. Marianne Setten (15) og Carmen Otnæs-Helmersen (16) døde etter en frontkollisjon i Steinkjer torsdag.

I aldersgruppen 16–24 ble det i første halvår registrert ni trafikkdrepte mot åtte i 2022 og fem i 2021. Tallene inkluderer ikke drepte i juli.

– Generelt er det at fart, rus og uoppmerksomhet som er foranledningen til de alvorlige trafikkulykkene, sier Roar Skjelbred Larsen, assisterende UP-sjef.

Antall dødsulykker i første halvår er foreløpig en liten forskjell fra tidligere år, så det er vanskelig å si noe om årsaken ennå.

– Selv om det er små endringer er en drept, en for mye, understreker Larsen.

En ulykkesanalyse UP gjorde i 2021 og tidligere viser at det flest i årskullene 16–17 år som mister livet eller blir hardt skadet i trafikken.

Les også Alexander (18) og Mikael (16) mistet livet i ulykken på Moi Alexander Kro Hanssen (18) og Mikael Åvedal Bakken (16) omkom i utforkjøringen på Moi i Rogaland…

Ifølge Trygg Trafikk er dette noen av de viktigste årsakene:

Manglende ferdigheter bak rattet.

Feil oppfattelse av fare.

Manglende forståelse av samspillet med andre i trafikken.

Manglende informasjonsinnhenting.

Overdreven tro på egne ferdigheter.

Bevisst risikosøking.

Manglende bruk av bilbelte.

Ruspåvirket kjøring.

Ungdom kjører mer på natten.

To ungdommer døde i en trafikkulykke i Moi i mars.

Ulykkesrisikoen er størst i de første seks månedene unge har førerkort. Deretter synker den betraktelig. For aldersgruppen 18 til 24 år blir den likevel liggende på et nivå som er langt høyere sammenlignet med andre aldersgrupper.

De aller fleste unge som dør i trafikkulykker, er gutter.

Hvorfor er det sånn?

Forskere har pekt på at den delen av hjernen som hjelper oss å vurdere risiko og konsekvenser, utvikles senere hos gutter enn hos jenter og kan være en av grunnene til at gutter er overrepresentert på ulykkesstatistikken.

Les også Magnus Skjørestad Mikkelsen (18) døde i trafikkulykke i Gjesdal 18 år gamle Magnus Skjørestad Mikkelsen fra Hommersåk døde i trafikkulykken i Gjesdal i Rogaland søndag kveld.

Dessuten er et flere gutter enn jenter som kjører både lett MC og personbil. Unge gutter dominerer blant dem som tas for de alvorligste fartsovertredelsene, noe som kan tyde på en større risikovillighet blant unge gutter.

– Hadde vi overlatt rattet til jentene, hadde det vært færre dødsulykker, sier Larsen i UP.

Det er allerede startet en innsats for å redusere alvorlige trafikkulykker blant de yngste sjåførene:

Doble prikker for alvorlige trafikkovertredelser.

Tap av førerett ved lavpromille.

Tiltak innenfor kjøreopplæringen.

Les også Har millioner av visninger på Snap Utrykningspolitiet vil forebygge råkjøring blant unge menn med Snapchat.

I tillegg bruker UP Snapchat for å forebygge råkjøring blant unge menn, en gruppe som står for over 25 prosent av de grove fartsovertredelsene.

Marginene mellom liv og død når ulykken først er ute, er små. Den viktigste forskjellen er lett å gjøre noe med:

Bilbelte er det enkleste og billigste trafikksikkerhetstiltaket. I 2021 viste ulykkesanalyser at 35 prosent av alle omkomne personer i bil ikke brukte bilbelte eller brukte det feil.