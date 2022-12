POSTENS DETEKTIVER: Liss Nina Hansen (60) og Anne Zimmermann (54) stortrives på jobb. De håper på å spore opp eierne av alle de mystiske pakkene.

«Juledetektivene»: − Ikke bruk gaffatape!

OSLO (VG) Liss Nina Hansen (60) og Anne Zimmermann (54) har et viktig oppdrag. De skal finne eierne av pakkene som har kommet på avveie i julen.

I en krok i et av Postens lokaler i bydelen Alna, sitter Hansen og Zimmermann ved hvert sitt skrivebord.

Om det ikke hadde vært for damenes gode humør og all julepynten, ville stemningen vært som dratt ut av en detektivfilm.

På bordene ligger forstørrelsesglass, gavepapir og tvetydige navnelapper, mens pc-skjermene viser ulike verktøy som brukes i sporingsprosessen.

– Hjertet dunker for lille Marit som ikke får pakken sin fra bestemor, sier Hansen.

Sporer opp eierne

Pakkene de to detektivene jobber med blir registrert som «ubesørgelig» – postsendinger man ikke finner adressaten til.

– Om adressekortet har falt av, men det er noe igjen, jobber vi med forstørrelsesglass for å se om vi kan finne konturene av noe. Da kan vi for eksempel finne en gateadresse, og se på til- og fra-lappene om navnet står på gateadressen, sier Zimmermann.

Hun viser til et eksempel hvor de sporet seg frem til en person i Bergen, bare ved hjelp av postnummeret, en del av veinavnet og et fornavn.

– Kan ikke folk bare være litt lure og si at det er deres pakke?

– Nei, vi har kontrollspørsmål, svarer Zimmermann.

– Vi spør blant annet «husker du innpakningspapiret?» Så svarer de for eksempel «det er et blått papir med en rød konvolutt», sier Hansen.

– Det er jo trist

Detektivene jobber vanligvis på kundeserviceavdelingen, og syns denne tidens arbeidsoppgaver er ekstra spesielle.

– Vi jobber i en stor bedrift, hvor dette blir noe helt annet. Du driver plutselig på med privatpersoner. Folk blir så glade, sier Hansen, og forteller at hun kan ligge våken om natten og tenke på pakkene.

– Ja! Man blir veldig personlig engasjert, legger Zimmermann til.

Hun finner frem en pakke hvor det står «til Sigurd fra besten og besta».

– Se her! Det er jo trist at Sigurd ikke skal få pakken sin, sier Zimmermann.

HO HO: Det mangler ikke på julepynten i kroken til detektivene.

Skriv navn på innsiden

Oppdraget til Hansen og Zimmermann startet den 5. desember, og varer til 15. januar. Så langt har de 17 løste og 42 uløste saker. I 2021 ble 74 av 150 saker oppklart.

Dersom du ikke ønsker at din pakke skal bli en uløst sak, har detektivene noen klare råd:

– Ikke bruk gaffatape! Det er det verste. Adressekortene sitter ofte ikke fast på gaffatapen, sier Zimmermann, og legger til at det er lurt å skrive navn og telefonnummer på innsiden av emballasjen.

– Det er som når jeg er ute og reiser. Jeg legger alltid en lapp med navn og telefonnummer i kofferten, tilføyer Hansen.

De to forteller også at man bør fylle eskene før de sendes, da tomrom øker sjansen for at pakken går i stykker.

