Guri Bårdstu Majak er gynekolog og seksjonsleder ved gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Overlege advarer mot influencere som deler prevensjonsråd

Flere influencere deler personlige erfaringer om hormonell prevensjon og bivirkninger med sine følgere i sosiale medier. – Det bør de være forsiktige med, advarer lege Guri Bårdstu Majak.

Influencerne ønsker å si fra om det de mener er et utidig press fra helsepersonell om å bruke hormonbasert prevensjon. De mener også at bivirkninger er underkommunisert, og at mange unge jenter føler seg alene om dem fordi det i for liten grad snakkes om før man får resept på prevensjon.

Kristiane Aateigen, kjent som Snillegucci, er en av dem som har delt sine erfaringer i sosiale medier.

– Jeg synes det er diskriminerende at kvinner er for hysteriske til å få nødvendig informasjon om hva hormonell prevensjon kan gjøre med kroppen. Vi er gamle nok til å få den pillen, men ikke til å få vite hva som da kan skje med kroppen vår, sier hun.

Kristiane Aateigen

Savner råd og informasjon

Hanna-Martine Baller har over 50.000 følgere og mer enn 1,4 millioner likes på TikTok. Hun delte nylig sin glede over å ha sluttet med hormonell prevensjon.

I ti år har hun prøvd alt fra p-stav og p-piller til hormonspiral, og opplevd sterke bivirkninger.

– Jeg har tenkt at det var nødvendig, at det bare var noe jeg måtte stå i. Men nå har jeg fjernet spiralen og fått det så mye bedre i livet mitt, sier hun til VG.

Hanna-Martine Baller

Sist uke skrev VG om helsepersonells bekymring over at unge kvinner får prevensjonsråd via TikTok, og at mange av de rådene er å slutte med hormonell prevensjon.

Ferske tall fra FHI og Apotekforeningen viser at antall aborter blant de yngste øker, og salg av hormonell prevensjon har gått ned.

Hele ungdomstiden brukte Hanna-Martine Baller hormonell prevensjon og opplevde uren hud, humørsvingninger og magesmerter.

– Jeg prøvde å legge om kostholdet, brukte kremer mot kviser og piller mot smerter. I mitt tilfelle viste det seg at noen av plagene skyldtes prevensjonen, sier hun.

Influenceren understreker at dette er hennes opplevelse, og at det ikke gjelder alle.

Noe av det hun har savnet mest er god informasjon fra helsepersonell om bivirkninger og forskjellige prevensjonstyper.

– Det har jeg ikke fått, sier hun.

Nå bruker hun temperaturmåler hver morgen for å bli kjent med kroppen sin, og for å vite når hun har eggløsning.

– Det er jo en omstridt metode, og jeg vet jeg påvirker mange når jeg deler hva jeg gjør.

Derfor understreker hun at dette er ikke er noe som passer for alle, og at det valget hun har tatt nå, innebærer et stort ansvar.

– Samboeren min og jeg er klar over risikoen ved å ikke bruke hormonell prevensjon. Vi har satt oss godt inn i metoden ved å følge med på de ulike fasene i syklusen. Det viktigste for oss begge er at jeg har blitt kvitt plagene jeg pleide å ha.

Bekymret over influencere

Guri Bårdstu Majak er gynekolog og overlege ved Kvinneklinikken på Ullevål sykehus. Hun er bekymret over at mange personlige erfaringer om prevensjon deles av influencere i sosiale medier.

Nylig skrev hun en kronikk i VG om temaet.

– Det kan være farlig å generalisere egne erfaringer og dele disse nærmest som vitenskapelige fakta. Influencere som deler helseinformasjon og med det også gir helseråd til andre, har et stort ansvar, mener Majak.

Hun mener også det er lett å bli villedet i sosiale medier av personer som ikke er åpne om hvilken agenda de har, enten dette er profitt, politikk eller religion. Overlegen mener det ligger mye makt i å være et forbilde, og det er viktig at influencerne er seg det bevisst.

– Egne erfaringer kan ikke direkte overføres på andre når det gjelder prevensjon, advarer hun.

Samtidig vedgår Majak at helsevesenet må bli bedre.

– Vi må snakke åpent om hvilke muligheter som finnes, og hvilke positive og negative effekter de ulike prevensjonsmidlene har. Og vi må hjelpe dem som opplever bivirkninger med å finne noe som passer dem bedre slik at de fortsatt er beskyttet mot uønsket svangerskap, og ikke bare slutter.

Hun mener det også er viktig å tilby alle som får resept på hormonell prevensjon en form for oppfølgning for å se hvordan det går.

– Her har vi en jobb å gjøre, vedgår Majak.

Overlegen er bekymret for at all negativ omtale av hormonell prevensjon er med på å bidra til et økt antall uønskede svangerskap. Å beskytte seg mot graviditet ved såkalte naturlige metoder er betydelig mindre sikkert i praksis, enn det mange oppgir.

– Jeg har ikke møtt noen som ikke opplever det å bli uønsket gravid som en veldig belastende opplevelse, både psykisk og fysisk. Prevensjon er et privat valg, og alle skal velge ut fra seg og sitt liv, men jeg håper inderlig ikke noen nå tar feil valg på grunn av skremsler og desinformasjon de ser i sosiale medier, sier Majak.

– En vanvittig problemstilling

Kristine Aateigen har også delt personlige erfaringer om hormonell prevensjon med sine over 40.000 følgere på Instagram.

Også hun har brukt flere typer hormonell prevensjon gjennom mange år, og sier det tok lang tid før hun skjønte at den reduserte livskvaliteten hennes skyldtes hormonell prevensjon.

Kristiane Aateigen

Akkurat nå bruker hun ingenting, men tror hun må tilbake på p-piller i fremtiden. Aateigen er nylig operert for endometriose, der hormonell prevensjon ofte brukes for å holde symptomene i sjakk.

– Jeg føler meg veldig rådløs ettersom jeg står fast mellom psykiske bivirkninger og ansvaret om å ikke ende opp med graviditet og abort.

Dette er en vanvittig vanskelig problemstilling, som det er verdt å investere millioner i å forske på, mener Aateigen.

– Jeg opplevde at psykiske nedturer og kjipe hverdager ble veldig forsterket i mitt liv når jeg brukte hormonell prevensjon. P-piller øker jo sjansen for depresjon, sier Aateigen.

Majak bekrefter at hormoner kan påvirke humøret, både i ekte og syntetisk form. Noen vil oppleve humørendringer i egen syklus, og noen vil kunne oppleve dette på hormonell prevensjon. Men en direkte sammenheng mellom hormonell prevensjon og økt forekomst av depresjon sammenlignet med de som ikke tar hormonell prevensjon er fortsatt ikke vitenskapelig bevist.

– Løftet et slør fra livet mitt

– Når man bare får vite at en egen opplevelse ikke er dokumentert gjennom forskning, føler man seg jo ganske liten. Det er uansett min virkelighet, fastslår Aatiegen.

Hun tror noe av problemet ligger i at kvinner får altfor lite informasjon, og at bivirkninger som oppleves ikke tas nok på alvor.

– Kvinner må jo ha følt på dette i flere tiår, likevel blir ikke unge fortalt hvilke bivirkninger de kan oppleve.

Kristiane Aateigen

Hun har selv måttet gå på antidepressiva samtidig som hun brukte p-piller for å jevne ut nedstemtheten hun følte. Etter to måneder uten hormonell prevensjon, merker hun stor forskjell.

– Latteren sitter løsere, det er som det er løftet et slør fra livet mitt.

Hun kjenner på ansvaret med å dele sine erfaringer som influencer, og sier hun er nøye på å si at dette er hennes personlige erfaringer. Samtidig synes hun det er viktig at mange av dem som kjenner på bivirkninger ikke føler seg alene. At de vet de kan stille krav til informasjon og at det finnes alternativer.