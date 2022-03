SLUTT: Wilnors kontrakt med Forsvaret om å håndtere HV-lagre og mottak av allierte styrker, utløp søndag.

HV-topp reagerer: − Rydd opp i forsvarskontrakten

Siden søndag står Forsvaret uten sin private samarbeidspartner Wilnor, som siden 2015 har levert transport og lager av tungt materiell. Are Tomasgard, leder i Landsrådet for Heimevernet, krever at kontrakten forlenges inntil en annen løsning er på plass.

Fra Stortinget reagerer også Christian Tybring-Gjedde (Frp), og ber forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) om å gripe inn og rydde opp.

– Ifølge mine opplysninger, har Wilnor levert tilbake containere pakket med utstyr for Heimevernet. Forsvarets logistikkorganisasjon FLO har hverken plass eller ressurser til å forvalte disse containerne. Innholdet forringes. Dette er både uforståelig og meningsløst, skriver Tybring-Gjedde i en e-post til VG.

ADVARER MOT KONSEKVENSER: Christian Tybring-Gjedde (Frp) ber politisk ledelse i FD koble seg på den utløpte forsvarskontrakten.

I VGs omtale av den utløpte kontrakten på fredag, bekreftet forsvarsstaben at bortfallet av Wilnor-kontrakten svekker Forsvarets evne til å ta imot allierte styrker.

– Dette bør politisk ledelse i departementet koble seg på. Konsekvensen av en gal avgjørelse her kan potensielt bli betydelige, uttaler Tybring-Gjedde.

HV-protest

– Dersom Forsvarsdepartementet nå gjør endringer i den innarbeidde logistikkløsningen vi i Forsvaret har hatt i mange år, er det vårt krav at en beholder det systemet en har, frem til nye løsninger er på plass og fungerer, sier Are Tomasgard til VG.

Han er leder i Landsrådet for HV, som er Heimevernets møtearena med frivillige organisasjoner. Rådet er oppnevnt av FD. Tomasgard er til daglig sekretær i LO.

Han viser til at Wilnor-avtalen er fremstilt som en god løsning, spesielt etter den store NATO øvelsen «Trident Juncture» i 2018.

– Jeg vil tro at det er årsaken til at avtalen blir brukt under den pågående Nato-øvelsen, men synes det er merkelig at Forsvaret nå øver med en løsning og avtale som egentlig er terminert. Gitt den endrede sikkerhetssituasjonen, bør det ikke være uro rundt Forsvarets logistikk nå, legger han til.

Finner det utrolig

Også tidligere forsvarssjef og nåværende Sp-medlem Harald Sunde reagerer sterkt:

– Jeg finner det utrolig at kontrakten avsluttes før det er på plass en erstatning. Dette ble innført i min tid som forsvarssjef, sier Sunde til VG.

REAGERER: Harald Sunde etterlyser en erstatning for Forsvarets logistikk-kontrakt, som utløp søndag.

Utløp søndag

Midt under Ukraina-krisen og vinterøvelsen Cold Response 2022, utløper Forsvarets store kontrakt med selskapene som leverer transport og lagrer utstyr for norske og allierte styrker.

Siden 2015 har Wilnor, eid av Wilhelmsen-rederiet og NorSea Group, hatt ansvaret for lagring og transport av tungt materiell for Forsvaret, og for utstyr som allierte styrker i Norge trenger for å kunne operere her

Men søndag, 20. mars, utløp avtalen. Forsvarsledelsen har ikke ønsket å forlenge den. Dermed står Forsvaret i øyeblikket uten en logistikk-partner.

Uforståelig

– Kapasitetene i denne avtalen har vært en del av totalforsvaret. Skal man bruke forsvarskronene i den spissen enden, så må man lene seg på samfunnet for øvrig og få logistikkstøtte fra det sivile samfunnet, sier Harald Sunde.

Den pensjonerte generalen leder den regjeringsoppnevnte kommisjonen som vurderer samfunnets totale beredskap.

– Det er uforståelig at en kontrakt sies opp uten at en erstatning er på plass. Særlig gitt dagens situasjon, med en sikkerhetsmessig krise og krig i Europa. Da bør vi styrke vår egen beredskap, ikke det motsatte, sier han.

Sunde viser til at det er strenge regler for innkjøp at tjenester i staten, særlig av størrelsesordenen for denne type kontrakter.

– Men det finnes unntaksbestemmelser når det gjelder beredskap, og dette dreier seg om ren beredskap for militære kapasiteter.

VG har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som viser til uttalelsene Enoksen ga til VG fredag. Der sa han blant annet at det er iverksatt tiltak for å kompensere for at kontrakten går ut.