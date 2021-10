Jente (15) ble nektet å spille fotballkamp med hijab

Tårene rant da jenta ble nektet å spille fotball. Dommeren mente hodeplagget hennes utgjorde en sikkerhetsrisiko.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da J15-laget på Nordvestlandet torsdag kveld skulle spille kamp, så skjedde noe de ikke har opplevd tidligere.

En av spillerne på laget fikk nemlig beskjed av dommeren om at hun ikke fikk ha på seg hijab på banen.

– Han begrunnet det med at det var farlig for spillerne, fordi man kan henge seg opp i den. Selv om hijab på banen har vært lov de siste 10 årene, sier sportslig leder i klubben til VG.

FIFA opphevet hijabforbudet i fotball i 2012

Lederen forteller at spillere, foreldre og lagledere fra begge lag protesterte mot dommerens beslutning. Likevel sto dommeren på sitt.

Da pausen var over, ga laget dommeren et ultimatum, ifølge den sportslige lederen: Enten måtte jenta få spille andreomgangen, ellers kom de til å dra fra stedet. Etter litt diskusjon ble de enige om å la jenta spille.

– Vi oppfattet ikke dette som rasistisk, men som en mistolkning av et regelverk. Det er veldig alvorlig at en jente blir bedt om å ta av seg hijaben. Poenget vårt er at folk skal være klar over at det er lov, at jenter som bruker hijab skal få drive med den idretten de vil, sier han.

– Ble helt satt ut

– Dette er ei tøff jente, men tårene rant gjennom hele førsteomgangen da hun ble henvist til benken uten å få lov til å komme ut på banen og spille sammen med lagvenninnene sine.

Det sier en av jentas trenere til VG. Han mener situasjonen oppsto fordi dommeren var litt vel ivrig i regeltolkningen og sto på sitt.

– Hun ble bare helt satt ut, for hun har aldri opplevd noe lignende før. Men hun er veldig glad for støtten fra lagvenninnene og ikke minst fra motstanderlaget og har lagt dette bak seg, sier han.

VG har vært i kontakt med daglig leder for den aktuelle fotballkretsen.

Han sier dette i en e-post til VG:

«Dette er en veldig kjedelig og trist episode og vi som krets vil først og fremst beklage til den aktuelle spilleren og til alle involverte. Bruk av hodeplagg og hijab skal ikke være en hindring for å spille fotball og er tillatt i regulerte former. Vi har ikke opplevd lignende sak tidligere, men vi vil gå ut med en presisering til alle dommerne om reglene som gjelder slik at vi unngår slike uheldige episoder igjen.»

Han skriver også at det finnes visse regler som krever fortolkning og skjønn.

– I de aller fleste tilfeller finner da dommerne gode løsninger sammen med lagene. I dette tilfellet sviktet dessverre dette og utfallet ble veldig uheldig, skriver han.

Kretslagslederen har vært i kontakt med den aktuelle dommeren, som skal ha sagt at han kun tenkte sikkerhet når han oppdaget plagget rett før kampstart.

– Han mente at strammingen rundt halsen ikke var innenfor reguleringene i spilleregel 4 om spillernes sikkerhet, men innser i ettertid at han burde håndtert situasjonen bedre. Det løste seg etter hvert i pausen etter å ha pratet med begge lags ledere og dommeren sier at han er veldig lei seg for at dette ble feil og beklager til alle involverte, skriver han.

– Særdeles uønsket

En av trenerne til motstanderlaget forteller til VG at de aldri har opplevd noe lignende, hverken på fotball- eller håndballbanen.

– Det var en særdeles uønsket situasjon som oppsto, sier han.

– Dommeren signaliserte tydelig at det var vurdering knyttet til eventuelle farer for spiller, sier han.

Likevel mener han det var uheldig.

– Ikke minst for fotballen og jenta det gjaldt, men også for oss som arrangør, sier han.