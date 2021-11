Fiskeridirektoratet: Tonnevis av makrell kastet på havet

Fiskeridirektoratet frykter at noen har dumpet tonnevis av død makrell på havet utenfor Øygarden.

Av Lena Rustan Fidjestad

Etter undersøkelser ved hjelp av vanndrone har Fiskeridirektoratet dokumentert funn av mellom 5 og 10 tonn makrell på havbunnen.

Funnet er gjort på omtrent 25 meters dyp i et område sør for Møvik, vest for Sotra i Øygarden kommune.

– Vi har mottatt tips om at det har blitt observert makrell som har blitt kastet på havet. Det er vanskelig å slå fast hvor lenge fisken har ligget i området. Vi undersøker saken med posisjonsdata, forteller seksjonssjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, Thord Monsen.

– Skal meldes fra

Det er flere som bruker området til låssetting av makrell, hvor fisken stenges inn i en slags fiskemerd, og hentes opp på senere tidspunkt.

Av mulige bakenforliggende årsaker nevner Monsen uhell under fangstoperasjonen, hvor fisken har blitt stresset og dødd under fisket.

En annen grunn kan være at fisken ikke har vært av ønsket kvalitet eller størrelse, og derfor blitt sluppet ut på et for sent tidspunkt hvor fisken er døende.

– Det er mange mulige årsaker. Vi ønsker ikke spekulere i hva som har skjedd. Uansett om dette skyldes uhell eller aktiv dreping av fisk, skal dette ikke gjøres og det skal meldes fra om hendelsen, sier Monsen.

SKAL MELDES: Seksjonssjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet, Thord Monsen, sier det skal meldes fra om tap av fisk.

– Sløseri av havressursene

Det er ikke tillatt å slippe fangst når det er fare for neddreping, som vil si at fisken er så stresset og utsatt for oksygenmangel på det tidspunktet den slippes ut, at den vil dø. Dette og brudd på ilandføringsplikt er ulovlig.

– Det er sløseri av havressursene og karakteriseres som miljøkriminalitet. Fiskeridirektoratet ser svært alvorlig på slik atferd, forteller seksjonssjefen.

Ifølge ham kan det føre til forurensning når store mengder død fisk blir liggende på bunnen i grunne havområder.

Fører til feil i kvoteregnskapet

Monsen tror folk lar være å rapportere slike hendelser, siden de frykter konsekvensene.

Miljødirektoratet ønsker at all fisk skal regnes inn i kvoter og føres inn i ressursregnskap. Når rapportering unnlates, fører det til feil i kvoteregnskapet.

UNDERSØKER: Inspektør Remo André Lyngstad ved Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet opererer en ROV, som er et fjernstyrt undervannsrobot i området for dumpingen av makrell.

– Det gir oss mindre kontroll på hvor mye fisk som er tilgjengelig i havet, og vanskeliggjør bærekraftig forvaltning, sier Monsen.

Risikerer anmeldelser og overtredelsesgebyr

Hva lovbrytere i slike saker risikerer, er ifølge ham vanskelig å si.

– Normalt reagerer vi med anmeldelser og overtredelsesgebyr dersom vi identifiserer gjerningspersoner. I dette tilfellet kan det være utfordrende. For vår del er det viktig å gå ut og påpeke at dette er en opptreden vi mener ikke bør gå upåaktet frem.

På spørsmål om hvor mange slike saker Fiskeridirektoratet håndterer, svarer Monsen:

– Vi har ikke et konkret tall, men vi oppdager slike saker med jevne mellomrom.

Fiskarlaget tar sterkt avstand

Norges Fiskarlag er fagforening og arbeidsgiverforening for norske yrkesfiskere. Leder Kåre Heggebø, sier de tar sterkt avstand fra slik praksis.

– Vår erfaring er at det i de aller fleste tilfeller er en logisk bakenforliggende forklaring. Vi håper dette er et uhell, fremfor en bevisst handling. Uansett skulle det vært varslet.

Heggebø forteller at 5 til 10 tonn er mye i et lokalt område.

– Men i det store ressursbildet er ikke en slik mengde makrell så mye. Likevel handler det om prinsipper, og at ressurser skal nyttes til fellesskapets beste.

TAR AVSTAND: Leder for Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, sier organisasjonen tar sterkt avstand fra dumping av fisk.

– Streng miljøkriminalitet

Marinbiolog og fiskeri- og havekspert Fredrik Myhre i miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond, peker blant annet på samme mulige forklaringer som Fiskeridirektoratet.

– Det er ikke lov å dumpe makrell. Dette er streng miljøkriminalitet, ressurssløsing, og tyveri av fellesskapets ressurser.

Han sier det er vanskelig å avdekke slike saker, med mindre man tilfeldigvis kommer over dem i havet.

– Langt fra alle dumpingsaker avdekkes, så det er nok en del mørketall. Likevel er mitt inntrykk at de fleste norske fiskere er opptatt av å følge lover og regler, samt er brennende engasjert i å ta godt vare på naturen i havet. Det gjør det ekstra viktig å få bort de råtne eggene i næringen som ødelegger for flertallet.

REAGERER: Marinbiolog og fiskeri- og havekspert Fredrik Myhre i miljøorganisasjonen WWF Norge reagerer på dumping av makrell.

– Alvorlig for makrellen

Konsekvenser av å unngå rapportering av dumping er at fangststatistikken for hver art blir feil.

– Det gjør at potensialet for overfiske blir større, siden fisken ikke blir ført opp på fangstseddel og sjekket ut med den totale kvoten for mengden det er lov å fiske på. Det gjør at vi på sikt overfisker bestander. For makrell er dette alvorlig, siden de totale fangstkvotene allerede satt høyere enn forskere anbefaler.

Han mener det er for lav oppfølging og oppklaringsprosent for dumping.

– Det er vanskelig oppsporingsarbeid, men man må påse at straffene for miljøkriminalitet økes, som vil ha en avskrekkende effekt på næringen. I tillegg bør næringen i større grad ta tak i dette fra innsiden for å sørge for at dumping av fangst ikke forekommer.

Bekymret for overfiske

Monsen i Fiskeridirektoratet viser til Norges offentlige utredning fra 2019, om fremtidens fiskerikontroll.

– Utvalget peker på behov for gjennomgang av reaksjonsnivå; at det bør være avskrekkende ved avdekking av slike hendelser, sier han.

Heggebø i Norges Fiskarlag sier organisasjonen per i dag ikke arbeider aktivt mot dumping av fangst i Norge.

– Her har holdningen over flere tiår vært at det ikke er akseptabelt. Fiskarlaget har vært pådriver i Norges arbeid for å stoppe dumping av fisk i EU og resten av verden.

– Ødelegger balansen i havet

Myhre forteller at makrellbestanden per i dag er god, men at han er veldig bekymret for overfisket som skjer på arten totalt sett, mellom alle landene som sammen forvalter den.

– Overfisket har ført til at fiskearter som makrell, sild og kolmule har mistet miljøsertifiseringen sin. Det skyldes i hovedsak at kyststatene ikke kommer til enighet om bærekraftige fangstkvoter. Dermed er dumpingsaker som dette ekstra alvorlig.

Fiskerieksperten mener det er viktig at Norge er pådriver for å få til enighet mellom landene.

– Makrell er en viktig matfisk for mange arter. Overfiske ødelegger den naturlige balansen i havet, sier Myhre.