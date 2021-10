I VARETEKT: Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) nekter straffskyld for ugjerningen. Her er han avbildet en gang på 1990-tallet.

Tengs-saken: Slik sikret politiet DNA fra siktedes avdøde far

Faren til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) døde før politiet fikk sikret en referanseprøve direkte fra ham. Hans gamle eiendeler ble løsningen.



Det bekrefter politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Torsdag ble den drapssiktede mannen i 50-årene varetektsfengslet i tolv nye uker i Sør-Rogaland tingrett. Han nekter straffskyld for drapet på Birgitte Tengs (17) og mener politiet har tatt feil mann.

«Samlet sett mener retten at det foreligger meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet.», skrev tingretten i kjennelsen.

Bakgrunnen for at politiet og domstolen nå mener at mistankegrunnlaget mot den drapssiktede mannen er styrket skyldes resultater fra nye DNA-analyser som er gjort i straffesaken, deriblant av en blodflekk som ble funnet på Tengs’ strømpebukse:

En mutasjon i siktedes DNA utelukker brødrene og faren hans som potensielle gjerningsmenn. Mutasjonen er et særtrekk som etter all sannsynlighet kun kan finnes i den siktede mannens DNA-profil.

Politiet om nytt DNA-svar: «Uventet og sjeldent»

VG har tidligere skrevet at brødrene til den drapssiktede mannen både har avgitt referanseprøver til politiet og blitt avhørt i saken. Siktedes far døde imidlertid i 2019, noe som gjorde at politiet måtte bruke andre metoder for å innhente referanseprøve fra ham.

Politiet avkrefter til VG at de har åpnet farens grav i arbeidet med å innhente referanseprøve fra ham.

– Det dreier seg om eiendeler som har tilhørt den avdøde faren, men jeg ønsker ikke å kommentere hvilke gjenstander det er. Dette er referanseprøver som med sikkerhet stammer fra faren og undersøkelser som er fra ham, sier politiadvokaten.

Siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, mener det vil være relevant å stille spørsmål om hvor sikker man kan være på at referanseprøven faktisk stammer fra klientens avdøde far.

– Jeg har ingen videre kommentar utover det, sier Kristensen til VG.

Støttes av domstolen

Da politiet gikk til pågripelse av den siktede mannen 1. september i år satt de på DNA-analyser som indikerte at funnet i blodflekken kunne stamme fra den siktede eller noen i hans farslinje.

Tingretten mener også det er sannsynlig at den som har avsatt sporet i blodflekket er den som faktisk utførte drapet på Birgitte Tengs.

Videre viser retten til de nye DNA-analysene som er gjort hos Netherlands Forensic Institute (NFI), som etter rettens oppfatning viser at DNA-funnet som er gjort i en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse ikke kan tilhøre den siktede mannens brødre eller far.

Retten støtter dermed politiets konklusjon om at siktede har en mutasjon i sitt DNA som hans mannlige slektninger ikke har.

Tingretten viser til at politiets DNA-funn er forenelig med den siktedes y-kromosom-profil og at denne gir treff på 29 såkalte STR-markører.

«Ifølge analysen er det 95 % sannsynlig at det er færre enn 43 personer som har like 29 markører, og alle vil være i samme farsslekt som siktede.», heter det i kjennelsen.

