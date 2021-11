FÅR KRITIKK: Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland sykehus er blitt klaget inn til Statsforvalter i Vestland av flere foreldre.

Ny klage på barnelege etter VG-avsløring: − Meget alvorlig

Flere familier har fortalt VG om sine møter med en barnelege på Haukland universitetssjukehus. Nå har ytterligere en familie varslet Statsforvalteren.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag skrev VG om foreldreparet Hilde og Tor, som ble meldt til barnevernet og politiet.

Søndag fortalte ytterligere tre familier om det de mener er maktmisbruk, manglende helsehjelp til barna og frykt for å bli meldt til barnevernet.

– Jeg har aldri opplevd en sånn intensitet i en samtale med en lege noen gang, fortalte en mor om barnelegen, som er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken.

Etter sakene i VG ba Anita Sæløen Hop, som har møterett i styret i Helse Bergen og er leder for Brukerutvalget, viseadministrerende direktør i Helse Bergen om en redegjørelse.

– Jeg har lest sakene i VG, flere ganger faktisk, og synes det som avdekkes er skremmende, sier Hop.

Hun reagerer på omfanget av klagene, og spesielt på behandlingen av Tor og Hilde.

MISTET DATTEREN: Ingrid døde bare ti uker gammel. Foreldrene Hilde og Tor fortalte om sine opplevelser i VG på lørdag.

– Forsømt sin plikt

– Denne barnelegen har forsømt sin plikt overfor pasienten. Han opptrer som psykiater for mor i stedet for å hjelpe barna hennes, sier hun.

Hun mener det er urovekkende at Barne- og ungdomsklinikken ikke selv har tatt tak i problemet.

– Dette er meget alvorlig for sykehuset. Leger skal lytte til de pårørende, ikke motarbeide dem. Og dette kan ha pågått i mange, mange år.

Flere familier har nå tatt kontakt med VG og fortalt om negative opplevelser med den samme barnelegen.

En av dem sendte i går en klage til Statsforvalteren i Vestland.

– Barnelegen truet meg gjentatte ganger med å melde meg som mor til barnevernet, hvis jeg ikke samarbeidet, sier hun til VG.

– Jeg opplevde legen som hissig og med argumenter som ikke hører hjemme på et pasientrom.

Til Statsforvalteren skriver hun at barnelegen «opptrer skremmende, høyrøstet».

Fylkeslege i Vestland, Sjur Lehmann sier til VG at de onsdag vil gå gjennom klagen hennes.

På bordet til Statsforvalteren ligger også tre andre klager: En fra foreldreparet Hilde og Tor, en fra 23. juni og en fra torsdag i forrige uke.

– Det kan være naturlig å se de forskjellige sakene i sammenheng, sier fylkeslege Lehmann, som forteller at de først må få oversikt og gå gjennom dokumentasjonen.

Advokat: Må vurdere tilsynssak

Advokat Hilde Firman Fjellså fra Advokatfirmaet Lippestad representerer tre av familiene som har klaget til Statsforvalteren.

– Jeg kan ikke skjønne annet enn at de også må be Helsetilsynet åpne tilsynssak mot legen og vurdere hans oppførsel, sier hun og fortsetter:

– I tillegg bør statsforvalteren, og også Helsetilsynet, ta en selvkritisk runde på om de kunne ha foretatt seg noe før dette ble en sak i VG. Det har ikke manglet på varsko fra flere hold.

FAMILIENES ADVOKAT: Hilde Firman Fjellså.

I mars i fjor sendte Hilde og Tor et omfattende klagebrev til Helsetilsynet, der de varslet om barnelegen og Barne- og ungdomsklinikken på sykehuset.

VG har lest klagen, der Hilde forteller at barnelegen satt en diagnose på henne, uten å ha foretatt en utredning.

Til barnevernet advarte barnelegen om at Hilde kunne påføre barna sine skade:

«Risiko for død er økt hos barn som utsettes for mishandling i den medisinske settingen Münchhausen Syndrom By Proxy».

Nå har hun og Tor sendt en ny klage til Statsforvalteren i Vestland.

– Dette for å få rettferdighet for våre tre barn, sier hun til VG.

– Kontakten med tilsynsmyndighetene har vært som å stange hodet i en betongvegg.

Hun ønsket at andre familier skulle slippe opplevelser som hennes familie, etter å ha varslet sykehus og tilsynsmyndighetene flere ganger.

Klaget på legen etter VG-sak

Kvinnen som mandag klaget barnelegen inn for Statsforvalteren i Vestland, har hatt gjentatte opplevelser med legen i 2019 og 2020.

En klage til Barne- og ungdomsklinikken gjorde at hun fikk byttet ham ut som behandlingsansvarlig lege, forteller hun VG.

– Etterpå har han likevel kalt oss inn til gjentatte polikliniske kontroller. Det har vært meget ubehagelig, sier hun.

Til Statsforvalteren skriver moren om barnelegen:

Truer gjentatte ganger med å melde meg som mor til barnevernet, hvis jeg ikke samarbeider og blir igjen på Haukeland (...)

Dokumenterer ikke i journalen(...) kontakt med barnevernet.

Til VG sier moren at framferden hans har preget konsultasjonene.

– Jeg har følt meg konstant observert i hans nærvær, sier hun til VG.

– Ved innleggelser har jeg stadig vekk møtt på ham og tenkt: Hva vil skje nå?

Til VG skriver kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet Nina Vedholm at de vært i kontakt med Statsforvalteren i Vestland «som bekrefter at dette er saker de har på sitt bord.»

«Dersom Statsforvalteren i sin saksbehandling finner grunnlag for å sende saken over til Helsetilsynet for vurdering av administrativ reaksjon, så vil vi selvsagt prioritere den,» skriver Vedholm.

Haukeland vil se på oppfølgingen

I en e-post til VG skriver Ansgar Berg, leder for ved Barne- og ungdomsklinikken, at det ikke er enkeltleger som tar beslutninger:

– Haukeland univeristetssjukehus har et sosial-pediatrisk nettverk som skal sikre at alle som jobber med barn og unge har tilstrekkelig kompetanse til å avdekke ulike former for omsorgssvikt.

Han understreker at alle saker som omhandler omsorgssvikt blir diskutert av flere i fagmiljøet før man eventuelt melder videre til barnevern og/eller politi.

– Jeg er trygg på at vurderingene er gode og gjøres i samråd med andre. Saker om omsorgssvikt er svært vanskelige, og dette er krevende samtaler å ha, skriver Berg videre.

Klinikklederen forteller VG at han har forståelse for at foreldre kan føle seg maktesløse og mistenkeliggjort i en slik situasjon de beskriver.

– Det å bli utsatt for en mistanke om omsorgssvikt mot sitt eget barn er en ekstrem belastning for en familie. Likevel må hensynet til barnet komme først. Vi setter alltid barnets beste foran alt annet.

Berg sier at Barneklinikken må se på oppfølging og kommuniksasjon med pårørende.

– Dette arbeidet er startet i Barne- og ungdomsklinikken, og vi imøteser et godt samarbeid med Statsforvalteren dersom det blir aktuelt. Tilbakemeldinger hjelper oss til å bli bedre, skriver Berg - og fortsetter:

– Vi tar Brukerutvalgets tilbakemelding på alvor, og vil legge til rette for en orientering og dialog om saken i deres neste møte.