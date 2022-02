GPS-SPORING: Politiet fikk tillatelse til å spore bilen til Tom Hagen. Her henter han avisen noen uker før han ble pågrepet i april 2020.

Slik ble Tom Hagen hemmelig overvåket

Tom Hagen ble avlyttet i sitt eget hjem, bilen hans ble GPS-sporet og skjulte kameraer overvåket gårdsplassen. – Massiv skjult etterforskning i svært lang tid, sier hans forsvarer.

Publisert: Nå nettopp

Politiet tok i bruk hele den hemmelige verktøykassen i den skjulte etterforskningen mot Tom Hagen. VG får opplyst at de fikk tillatelse til å ta i bruk følgende skjulte metoder mot den drapssiktede milliardæren:

Skjult kameraovervåkning

GPS-sporing av bil

Romavlytting

Telefonavlytting

Skjult ransaking

Ifølge VGs opplysninger installerte politiet skjulte mikrofoner både hjemme hos Tom Hagen i Sloraveien 4 og på hans kontor i Futurum-bygget i Lørenskog.

I tillegg til å høre hva Tom Hagen sa hjemme på privaten og i jobbsammenheng, både ved rom- og telefonavlytting, ønsket etterforskerne å vite hvor han befant seg til enhver tid.

Dermed skaffet de seg også tillatelse til å installere såkalt peileutstyr i form av GPS-sporing på bilens hans. I tiden etter forsvinningen disponerte Hagen både en Ford Kuga og denne Citroën-en:

Politiet tok seg også inn i hjemmet hans og foretok skjulte ransakinger, etter det VG får opplyst.

I tillegg hadde politiet full oversikt over Tom Hagens gårdsplass ved at det ble installert kameraer som dekket denne.

– Reagerte svært positivt

Nylig skrev VG en større sak om de hemmelige metodene politiet brukte for å etterforske den såkalte «Kryptomannen», med et særlig fokus på at han ble utsatt for en undercoveragent ved navn «Frank».

Også like etter at Tom Hagen ble pågrepet i april 2020 skrev VG om at han var utsatt for en skjult etterforskning. Men det er først nylig at omfanget av denne etterforskningen ble formelt kjent for Hagen selv.

– Politiet har nylig orientert Tom Hagen om at han har blitt utsatt for en massiv skjult etterforskning i svært lang tid før han ble pågrepet i april 2020, sier Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, til VG.

– Hagen reagerte svært positivt på nyheten. Han er fullstendig trygg på at dette etterforskningsmaterialet vil bidra til at politiet forstår at han er uriktig anklaget for å være delaktig i bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sier Holden.

Øst politidistrikt, ved påtaleansvarlig Gjermund Hanssen, ønsker ikke kommentere metodebruken mot de siktede i saken.

– På generelt grunnlag er det politiets oppgave å benytte de tvangsmidler og metoder som best mulig kan opplyse saken på en objektiv måte, og innrette etterforskningen på en slik måte at den best mulig kan avklare spørsmålet om skyld eller uskyld for de som er under mistanke.

– Ved bruk av skjulte etterforskningsmetoder stilles det strenge krav til nødvendighet og forholdsmessighet, og for de fleste metoder er det også en strengere domstolskontroll enn for de mer tradisjonelle tvangsmidlene.

AVLYTTET: Politiet avlyttet kontorlokalene til Tom Hagen. Her gjør de undersøkelser i lokalene etter pågripelsen av milliardæren.

– Svekker mistanken

VG er ikke kjent med om disse skjulte etterforskningsmetodene førte til betydelige bevis mot Tom Hagen. Heller ikke om disse eventuelt har svekket eller styrket mistanken mot mannen som fortsatt er siktet for å ha en rolle i drapet på sine kone Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018.

Svein Holden opplyser at Advokatfirmaet Hjort nå er i gang med å gå gjennom den skjulte etterforskningen.

– Jeg kan ikke si noe om innholdet av materialet, men vårt overordnede inntrykk er at den skjulte etterforskningen utvilsomt svekker mistankegrunnlaget mot Tom Hagen ytterligere, sier Holden.