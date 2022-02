Gulvene er revet opp på Deichman Bjørvika – skadene langt mindre enn fryktet

BJØRVIKA (VG) Politiet meldte om store vannskader på biblioteket Deichman Bjørvika, etter at en sofabrann fikk sprinkleranlegget til å gå tirsdag kveld. Biblioteket bekrefter at de likevel kan åpne allerede i morgen.

Skadene på bøker er langt mindre enn fryktet, og storparten av biblioteket kan brukes som normalt igjen fra og med torsdag klokken 8, opplyser biblioteket i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Nå skinner sola på Deichman Bjørvika igjen. Mange har kontaktet oss og vært triste og lei seg etter branntilløpet. Fra torsdag kan alle komme inn i hovedbiblioteket igjen, sier Merete Lie, avdelingsdirektør for hovedbiblioteket.

Deler av andre, tredje og fjerde etasje som ble direkte rammet, vil være avsperret torsdag. Deriblant er barneavdelingen i andre etasje.

VANNSKADER: Minst 1000 liter vann skal ha fosset ut fra sprinkleranlegget på biblioteket tirsdag kveld.

Bøker og filmer er sjekket av bibliotekarene. Oppsummeringen onsdag ettermiddag viser at skadeomfanget er langt mindre enn meldingene tirsdag kveld ga inntrykk av. Også kunstverkene er sjekket og funnet uskadet.

– Vi fryktet de første timene at svært mange bøker og andre ting skulle bli ødelagt. Opptellingen viser at mindre enn 110 bøker må kasseres og erstattes med nye eksemplarer. Antallet er gledelig lavt, sier Merete Lie.

Lettet over at det ikke gikk verre

Da VG besøkte biblioteket onsdag morgen, dryppet det fremdeles litt fra taket ned til 3. etasje, der mesteparten av vannmassene la seg tirsdag kveld.

Gulvet var revet opp, og store vifter durte på for full maskin for å tørke opp de siste vannrestene på Deichman Bjørvika.

I tillegg sto flere av bokhyllene tomme.

Minst 1000 liter vann skal nemlig ha fosset ut fra sprinkleranlegget tirsdag kveld etter et mindre branntilløp i en sofa i 4. etasje. Politiet undersøker nå om brannen kan ha vært påsatt – bevisst eller ubevisst.

HÅPER PÅ GJENÅPNING: Kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen sier at biblioteket håper på å åpne allerede torsdag morgen. Først må de derimot få en bedre oversikt over skadene.

Kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen er likevel lettet over at det ikke gikk verre:

– Visuelt sett så ser det bedre ut enn det man fryktet da man leste avisoverskriftene i går. Det er likevel for tidlig å si noe om skadeomfanget, det er det vi må bruke formiddagen på i dag, sier han til VG.

– Det vi ikke vet er hva det eventuelt har gjort av skade på ting i gulvene mellom hver etasje, der det ligger elektronikk og slikt, legger han til.

Utelukker ikke hypotese etter videogjennomgang

Det er i hovedsak to hypoteser politiet jobber ut fra: enten at brannen er påsatt, eller at det var et uhell, forteller krimleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt til VG onsdag morgen.

– Det er også en vag hypotese om at det kan ha vært teknisk feil, men den er nesten jobbet ut, sier Nordby.

UTRYKNING: Brannvesenet rykket ut med flere enheter tirsdag kveld, og forsøkte raskt å begrense vannskadene.

Politiet meldte tirsdag at de skulle gå gjennom overvåkningsvideo etter hendelsen. Onsdag morgen hadde ikke politiet fått gått gjennom den konkrete videoen som viser sofaen som tok fyr. Men rundt klokken 14 opplyser politiadvokat Sasha Engebretsen til VG at videomaterialet er gjennomgått.

– Har dere nå gjennomgått videoen som viser sofaen der brannen startet?

– Ja, vi har gjennomgått video på stedet. På bakgrunn av pågående etterforskning, vil jeg ikke gå nærmere inn på hva videoen inneholdt på dette tidspunktet, sier Engebretsen.

– Kan du si noe om teorien om at brannen er påsatt, har blitt styrket eller svekket etter at dere har sett på videoen?

– Det kan jeg ikke gå inn på på nåværende tidspunkt. Det jeg kan si, er at målet med etterforskningen er å finne ut som brannen er påsatt eller ikke. Det er en hypotese vi fortsatt har, sier hun.

Kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen ønsker ikke å besvare spørsmål om omstendighetene rundt brannen, og henviser til politiet.

Han bekrefter likevel at det finnes både overvåkningsmateriale og vitner i forbindelse med hendelsen.

Går over boksamlingen

Deichman Bjørvika har blitt en populær attraksjon i Oslo siden det sto klart våren 2020. Johansen anslår at de får mellom 5.000–6.000 besøkende hver dag – og opptil 12.000 i helgene.

På sensommeren i fjor ble biblioteket kåret til verdens beste folkebibliotek av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA.

Avdelingssjef Merete Lie er glad for at ingen mennesker kom til skade da brannalarmen gikk tirsdag kveld. Om lag 600 personer skal ha vært til stede inne på biblioteket.

AVDELINGSDIREKTØR: Merete Lie er sjef for Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika. Hun forteller at de nå går gjennom boksamlingen for å kartlegge hva som må erstattes.

Deichman opplyser at de har til sammen over 450.000 bøker, DVD-er og andre artikler på biblioteket.

Den mest verdifulle samlingen i Bjørvika sto imidlertid aldri i fare, ettersom den ligger i etasjen over der branntilløpet oppsto.

I 5. etasje ligger nemlig over 6000 bøker som Carl Deichman testamenterte til Christiania på 1700-tallet.

– Den er spesielt godt sikret i tillegg. Du kunne ikke ha tent en fyrstikk der inne engang, sier kommunikasjonsdirektør Johansen.

– Og vannet renner heldigvis ikke oppover, legger han til.