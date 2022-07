MÅTTE VENTE: Brannvesenet måtte vente på at private dykkere kom til kaien etter at en bil havnet i sjøen i Tromsø på fredag.

Erfaren redningsdykker ble stående på kaien og vente – mens dykkere ble tilkalt

Redningsdykkertjenesten i Tromsø ble lagt ned i år. – Har ikke verktøyene vi trenger, sier brannsjef etter hendelsen der en mann døde.

Klokken 13.36 fredag ble nødetatene varslet om at en bil lå i sjøen i Tromsø. Den første politipatruljen var på stedet to minutter senere.

Like etterpå kom de første brannmannskapene. Blant dem var utrykningsleder Oddbjørn Hanssen.

Han er også tidligere redningsdykker, men redningsdykkertjenesten i Tromsø eksisterer ikke lenger. Den ble nedlagt 6. januar i år, etter vedtak fra kommunestyret.

Dermed ble Hanssen og hans mannskaper stående fortvilet på kaia. De hadde hverken tillatelse eller utstyr til å gjøre jobben.

På kaia sto også pårørende til nå avdøde, sier han.

– Det er trist uansett, og enda tristere når noen står der og savner sine. Du vet at tiden bare går og du ikke kan gjøre noe – når vi kunne gjort noe før 6. januar.

Hanssen har også uttalt seg til Nordlys .

TRENING: Oddbjørn Hansen avbildet av en kollega i forbindelse med treningsdykking.

Hentet private dykkere

Samtidig jobbet 110-sentralen med å skaffe dykkere som kunne bistå med å hente opp mannen.

Dykkere fra det private firmaet Fagdykk i vannet klokken 14.11–35 minutter etter at alarmen gikk hos nødetatene. Til sammenligning var beredskapstiden for redningsdykkertjenesten anslagsvis fire minutter.

Om liv kunne blitt berget eller ei i dette konkrete tilfellet, vil han ikke spekulere i. Trolig lå bilen i vannet i 46 minutter før nødetatene ble varslet.

PRIVATE DYKKERE: Det er ikke lenger en egen redningsdykkertjeneste i Tromsø. Nødetatene må derfor finne dykkere fra andre tjenester.

Tromsøs brann- og redningssjef Øystein Solstad sier det ikke finnes noen erstatning for redningsdykkertjenesten.

De har ressurslisten – en liste med telefonnumre man kan ringe og be om bistand fra.

Nødetatene er dermed prisgitt at for eksempel private dykkerfirmaer er tilgjengelige på kort varsel. Hverken redningsskøyten eller kystvaktskipet i området hadde tilgjengelige dykkere.

– Brannvesenet, politi og ambulanse jobber hver dag for å berge liv. Det er det vi står for. Så blir det litt trist at vi ikke har de verktøyene vi trenger når sånt skjer, sier Solstad.

Å ha en redningsdykketjeneste er ikke en lovpålagt oppgave. Derfor kunne kommunestyret i Tromsø i fjor vedta å legge ned redningsdykkertjenesten i Tromsø.

Nærmeste redningsdykkertjeneste vil dermed være i Bodø og Alta.

Info Dette vet vi om hendelsesforløpet: 12.45: Bilen havner i vannet, ifølge overvåkningsbilder 13.36: Nødetatene ble varslet om hendelsen 13.38: Første patrulje fra politiet ankommer. 13.39: Første patrulje fra brannvesenet ankommer, ifølge Nordlys. 13.45: 110-sentralen opplyser at de prøver å få tak i dykkere fra firmaet som ble brukt på stedet. Det er også opplyst om at det ligger et kystvaktskip og en redningsskøyte i nærområdet, men at ingen av disse har tilgjengelige dykkere. 13.57: Melding om dykkere på skadestedet til politiets operasjonssentral 14.11: Dykkerne går ned i vannet for første gang, ifølge Fagdykk 14.14: Operasjonssentralen får melding om funn 14.22: Ambulanse er på vei mot UNN med mannen, får politiet meldt. 17.07: UNN opplyser i pressemelding at mannen ble erklært død etter ankomst til sykehuset. Der tidspunktene ikke har kildehenvisning er klokkeslettene hentet fra loggen til politiets operasjonssentral. Vis mer

Tilfeldigheter

Ifølge daglig leder Arild Stenmo Tobiassen i Fagdykk var det ikke gitt at de hadde en såkalt dykkerstasjon klar.

– Det var tilfeldighetene som gjorde at vi hadde en dykkerstasjon som vi hadde klargjort til et annet prosjekt, så vi bare nappa med oss noen dykkerdrakter og koblet på en pick-up, sier Tobiassen til VG.

Fagdykk er et undervannsentreprenørselskap med base i Tromsø rett utenfor sentrum.

Dersom det hadde vært en normaluke uten sommerferie og ferieavvikling så er vanligvis alle stasjonene ute på oppdrag, forteller Tobiassen.. Denne gangen var dykkerstasjonen helt oppkoblet og klar.

– Det kunne hendt at alt utstyret vårt var mange timer vekk, men det kunne også vært en stasjon hjemme men helt demobilisert. Da kunne det fort tatt en time å sette den sammen.

iTromsø har også omtalt saken.

VIL HA REDNINGSDYKKERE: Daglig leder i Fagdykk håper at redningsdykkertjenesten i Tromsø kommer tilbake.

Tobiassen håper at redningsdykkertjenesten i Tromsø kommer tilbake.

– Det er beklagelig og betenkelig at redningsdykkertjenesten er lagt ned, og at nødetatene er avhengige av private aktører, som ikke har en sittende beredskap. Et annet viktig moment er jo at nødetatene har et nettverk rundt seg som er vant til å handtere liv, død og kriser.

Nå vurderer den daglige lederen og skaffe en såkalt lett dykkersats som de alltid kan ha klar på basen.

– Det vil koste en del ekstra penger for oss, men vi føler litt ansvar i det når det ikke er en aktiv dykkerberedskap på plass. Vi kan ikke ha folk sittende på vent, men kanskje ha utstyret klart og lett tilgjengelig i allefall.

Han presiserer at det ikke på noen måte kan erstatte redningsdykkertjenesten.

– Men det kanskje bidra noe i påvente av at den forhåpentlig kommer på plass igjen.