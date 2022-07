BRR: Det var en kald morgen flere steder i Sør-Norge torsdag.

Kald juli-morgen flere steder i Sør-Norge: − Man trenger en ekstra ullgenser

Torsdag våknet flere nordmenn til uvanlig kjølige temperaturer flere steder i Sør-Norge. Det skyldes nordavind og – ironisk nok – skyfri himmel, forklarer meteorolog Pernille Borander.

– I fjellet kan det fort være minusgrader sommerstid. Det har det vært gjennom sommeren også. De som sanker 2000-meters topper har nok opplevd litt av hvert og snø på bakken i perioder gjennom sommeren, sier Borander, som er vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt til VG.

Det som derimot er litt mindre normalt er at det var kaldt på langt lavere høydegrader.

– Dagens morgentemperaturer var relativt kjølig nede i lavlandet også. I Aurskog – ikke langt unna Oslo – var det 4,7 som laveste temperatur, forteller meteorologen.

Ifølge Borander gjaldt det samme flere steder i Sør-Norge.

– Det henger sammen med nordavinden. Det kommer kjølig vind fra nord samtidig som man har klarvær. Skyene fungerer som en dyne for jorden. Har man ikke dynen på plass forsvinner det meste av varmen ut i atmosfæren, sier hun og legger til:

– Da trenger man en ekstra ullgenser på morgenen.

Mangelen på de samme skyene som gjør morgenen kald gir også solen mulighet til å gjøre det de kan best utover dagen: Skinne.

Ifølge Borander kan store deler av landet vente seg fint vær fremover, særlig mot helgen.

– Det blir en ganske fin sommerdag i hele Sør-Norge, også Vestlandet. De har hatt det grått og vått mange dager i løpet av juli. I dag kan vi si også Vestlandet får en nydelig sommer, sier hun.

– I Nord har det rett og slett vært et søkkvått døgn. Det våteste stedet er Lenangsstraumen i Troms som hadde 78,2 mm regn fra i går kl. 05.00 til i dag kl. 05.00. Det har regnet, katter, hunder, hester og det som er, sier meteorologen.

Men i nord er det også håp, forklarer meteorologen.

– Nå kommer solværet også til Nord-Norge! Det er et høytrykk som brer seg over hele landet. Det blir noen dager med tørt sommervær og sol. Særlig lørdagen kan det bli fine sommertemperaturer i hele Nord-Norge også, avslutter Borander og legger til at helgens «værvinner» blir Trøndelag.

– På lørdag kan Trøndelag få 26,27 grader, sier hun.

