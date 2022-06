To personer omkom etter at båt kjørte på skjær i Møre og Romsdal

To personer er bekreftet omkommet etter båtforlis i Møre og Romsdal.

Operasjonsleder Roar Fylling forteller til VG at det var en passerende båt som oppdaget båten som lå med kjølen i været.

– En brannbåt rykket ut fra Molde, og det ble funnet to tilsynelatende livløse personer, sier Fylling.







Det var TV 2 som først meldte at to personer hadde mistet livet etter forliset.

– Vi kan bekrefte at båten har kjørt på et skjær. Vi kan også bekrefte at to personer er omkommet, sier innsatsleder Hans Kristian Lundgreen i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Operasjonsleder Roar Fylling forteller videre til VG at de to personene ble fraktet til Molde sykehus etter at de var funnet, der de noe senere ble bekreftet omkommet.

– Hva vet dere om årsaken til ulykken?

– Det vet vi ikke ennå, men kriminalteknikere jobber fremdeles på stedet, sa Fylling til VG ved 18.30-tiden.

Operasjonslederen kunne da også fortelle at Kystvakten var på vei ut til ulykkesstedet for å bringe den havarerte fritidsbåten i land.

To personer ble lørdag formiddag ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) fraktet til Molde sykehus.

Det opplyser redningsleder ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS), Erik Willassen, til VG.

Ved 17.15-tiden lørdag sier Erik Willassen at søket er avsluttet.

– Vi har slått fast at det kun var to personer om bord i båten. Status på de to er foreløpig ukjent, sa han.

Nå melder altså politiet til TV2 at begge har omkommet.

Lokalt brannvesen deltok også i søket i Moldefjorden:

– Det er en dramatisk situasjon, sa vaktleder Kjetil Iversen ved 110-sentralen til VG tidligere lørdag.

– Vi fortsetter søket for å finne ut om det er flere personer i båten, sier han.

Søker videre

Willassen ved HRS sa da til NTB at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det var flere enn de to i båten, men at de søker med både helikopter, båter og dykkere.

– Båten er funnet kantret. Det kan se ut som den gikk på grunn, sier Willasen.

Brannvesenet føler seg sikre på at det har vært folk om bord i båten, men ikke hvor mange.

– Det er en fritidsbåt, opplyser operatør Steffen Leganger ved 110-sentralen til NTB.

Store styrker i området

I området er det to øyer som heter Seterøya. Hovedredningssentralen sier til VG at ulykken har skjedd ved Seterøya i Moldefjorden.

Brannmannskapene i Molde varslet tidlig om forliset og at de hadde rykket ut med båt og overflatereddere.

Meldingen til brannvesenet var at en båt lå med baugen opp i vannet nær Seterøya i Moldefjorden.

Like før klokken 14 opplyste 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter at de får bistand av Ålesund brannstasjon med dykkere.

Klokken 16.30 opplyste Redningsselskapet på Twitter at søket i området er avsluttet. Redningsselskapet blir på stedet og gjør et forsøk på å heve fartøyet og ta det inn til land i samarbeid med brannvesenet.