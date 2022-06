PÅ SYKEHUSET: Andrea Andersen var tolv år gammel da hun ble påkjørt 26. november 2013. Hun måtte gå med gips i over åtte uker.

Dødsulykken i Øygarden: Andrea (21) ble påkjørt samme sted

ØYGARDEN (VG) I november 2013 ble Andrea Andersen påkjørt ved det samme busstoppet der en tolv år gammel gutt tirsdag denne uken mistet livet i en trafikkulykke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det kunne vært meg, sier Andersen til VG.

Hun var selv 12 år gammel og på vei til ungdomsskolen. Hun hadde musikk på ørene og det var mørkt.

Det er 80-sone på strekningen, og for å krysse veien – mens busser, biler og trailere suser av gårde – må du finne et smutthull og løpe over til den andre siden.

– Jeg skulle rekke bussen og løp over veien, plutselig ble jeg truffet av en bil. Det er begrenset hvor mye jeg husker, jeg vet ikke om sjåføren hadde på lys eller ikke, sier Andersen, som nå er 21 år gammel.

PREGET: Andrea Andersen er nå 21 år gammel, og jobber som flyvertinne. Hun synes det er tragisk at en gutt mistet livet der hun ble påkjørt for flere år siden.

Hun fikk bilens sidespeil i magen og foten ble totalknust. I over åtte uker måtte hun gå med gips.

– Det var veldig nære på. Heldigvis slapp jeg unna med «kun» en knekt fot.

Bergens Tidende har også omtalt Andreas historie.

Andersen er fortsatt plaget etter hendelsen. Hun kan ikke stå lenge på foten, må bruke kompresjonsstrømper og har et arr på magen.

– Sykehuset sa at hun hadde fått livet i gave, sier mamma Kari Andersen til VG.

Ønsker tiltak

Det var tirsdag denne uken at en tolv år gammel gutt mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en personbil på fylkesvei 561 ved et busstopp på Torsvik i Øygarden kommune. Ulykken skjedde da en personbil passerte en buss som sto på busstoppet. Føreren av bilen er siktet.

Andreas mor Kari Andersen mener at mye kunne blitt gjort på strekningen for å sikre barn og unge, for eksempel å senke fartsgrensen.

– De fleste som bor her har prøvd, og tatt kontakt med fylkeskommunen for å få plass tiltak. Dette er en varslet hendelse. Det er så meningsløst, sier hun.

UTRYGT: Mamma Kari Andersen krever tiltak. Hun har fire barn, Andrea er eldst.

– Bekymringene våre har gått for døve ører. Det er utrolig sørgelig at det ikke har blitt gjort noe etter så mange beskjeder, sier datteren, som sier hun blir dårlig av å tenke på at en gutt mistet livet der hun selv lå skadet for flere år siden.

Avdelingsdirektør for infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune, Dina Lefdal, bekrefter at det har kommet flere henvendelser om den aktuelle fylkesveien.

– Det har det gjort opp gjennom årene med lignende problemstillinger, selv om ikke det er kommet konkret på ulykkespunktet, sier Lefdal til VG.

Keylinn Langhelle (21) bor bare noen minutter unna stedet, og tok bussen til og fra barne- og ungdomsskolen i alle år. Det var flere barn til stede da påkjørselen skjedde.

Torsdag besøkte Langhelle selv ulykkesstedet:

– Sikkerheten er ikke bra i det hele tatt. Jeg har vært vitne til nestenulykker der flere ganger. De må få på plass for eksempel lyskryss eller lavere fartsgrense, sier Langhelle til VG.

– Tragisk

12-åringen som mistet livet denne uken, ble påkjørt av en bil som passerte en buss som sto på busstoppet på Torsvik. Tommy Normann (37) har jobbet som bussjåfør i 15 år, og kjører mye innom det aktuelle stoppet.

– Det er ikke sikkert jeg hadde sittet bak rattet nå, hvis jeg hadde kjørt bussen den dagen. For en tragisk ulykke, sier Normann til VG.

NY RUTE: Bussjåfør i Tide, Tommy Normann. Han mener at bussen heller bør kjøre innom Toftedalen, like i nærheten av ulykkespunktet, der er det derimot fotgjengerfelt og 50-sone.

Kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Cecilie Bryner, sier til VG at myke trafikanter står i en potensielt farlig situasjon når det ikke er bro eller undergang på en strekning med høy fart. Det går ikke an å ha overgangsfelt i en 80-sone.

– Man må legge til rette for myke trafikanter og hvor de kan krysse veien, sier Bryner på generelt grunnlag.

Vurdering i 2019

Seksjonssjef i Transportforvaltning vest i Statens vegvesen, Frode Moen Aarland, sier til VG at det ble gjort en fartsgrensevurdering i 2019 etter henvendelser fra beboere i området.

Konklusjonen var at det ikke var grunnlag for å senke fartsgrensen.

– Hvorfor var det ikke grunnlag for å senke fartsgrensen?

– Jeg sitter ikke med vurderingen foran meg, så det må jeg komme tilbake til. Det vil være naturlig for oss å gå gjennom saken, og om det er noe vi burde gjort annerledes i 2019, sier Aarland.

Ulykken skal etterforskes av politiet, og Statens vegvesens ulykkesgruppe skal analysere hva som skjedde.

TRAGISK ULYKKE: Mange har tent lys og lagt ned blomster, roser og kort ved busstoppet, som er på fylkesvei 561 i Øygarden.

Noen kilometer unna Torsvik, på Rong, omkom en gutt i en trafikkulykke i 2006 – på samme fylkesvei som tirsdagens ulykke. Etter dødsulykken ble det iverksatt tiltak på stedet, bekrefter Aarland i Statens vegvesen.

Lefdal i Vestland fylkeskommune sier at de ønsker å se på sikkerheten på strekningen på Torsvik. I regional transportplan er det foreslått midler til tiltak fra 2027.

– Vi vil ha fokus på utbedringer som avkjørsler, kryss, krysningspunkt og busslommer, men hvilke tiltak som skal utføres er ennå ikke planlagt.