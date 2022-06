Sivilkledd politi på vei inn i et kontorhotell på Bryn, øst i Oslo.

Nordea-saken: Politiaksjon mot hittil ukjent kontor

Tidligere torsdag fortalte en kvinne i VG om hvordan hun møtte låneagenten på kontoret – før hun betalte over 100.000 kroner for å få et lån.

Politiet slo torsdag kveld til mot et kontorhotell på Bryn i forbindelse med den pågående korrupsjonssaken i Nordea, Norges nest største bank.

Cirka klokken halv ni gikk sivilkledd politi inn i bygningen. Aksjonen pågår fortsatt.

Tidligere på dagen fortalte en kvinne i VG om hvordan hun hadde møtt en låneagent på kontorhotellet. Hun forteller at hun betalte ham over 100.000 kroner for å få ordnet et lån – og at agenten sa at deler av pengene skulle til ansatte i Nordea.

Låneagenten er én av åtte personer som er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Samtlige nekter straffskyld.

Mistenker korrupsjon

Korrupsjonssaken sprakk i offentligheten i forrige uke.

31. mai publiserte VG en sak om markedet for låneagenter, mellommenn som hjelper kunder med å få lån.

På et skjult lydopptak snakket en låneagent om hvordan han hadde personer på innsiden av en bank som kunne skaffe hvem som helst lån, mot store kontantbetalinger.

Konfrontert med opptaket, sa at han at det dreide seg om Nordea.

Samme dag gjennomførte politiet en større aksjon, hvor fem personer ble pågrepet og siktet. Det skjedde på bakgrunn av en anmeldelse fra Nordea, som i lengre tid hadde drevet en intern etterforskning. Siden er ytterligere tre personer blitt siktet i saken.

Etterforskningen forsøker å svare på hvorvidt mer enn 150 millioner kroner i lån er blitt utbetalt på feilaktig grunnlag, gjennom en kombinasjon av falske dokumenter og utro tjenere inne i banken.

Hadde ukjent kontorplass

Låneagenten som er siktet i korrupsjonssaken, jobber hos Eiendomsfinans, en av Norges største og mest veletablerte låneagenter.

Selskapet har kontor i Oslo i Bygdøy Allé. Ledelsen i selskapet sier de ikke var kjent med at mannen har tatt imot kunder på kontorhotellet øst i byen før i forrige uke.

