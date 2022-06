Nye bilder av prinsesse Ingrid Alexandra

Fredag deler hoffet nye bilder av prinsessen. På hodet har hun et stykke kongelig historie.

I anledning prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag, deler Kongehuset fredag nye bilder av den nå myndige prinsessen.

Bildene er tatt i Øvre vestibyle på Slottet. På bildene bærer hun et Storkors av St. Olavs Orden og Kong Harald Vs Husorden som hun ble tildelt av Kongen på sin 18-årsdag 21. januar.

Det er første gang Prinsessen bruker disse dekorasjonene. I tillegg bærer hun miniatyrer av Kongehusets 100-årsmedalje og H.M. Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991-2016.

På hodet har prinsessen et diadem smykket med perler og diamanter. Det har gått i arv fra prinsessens tippoldemor, prinsesse Ingeborg av Sverige.

– Det betyr mye for meg at prinsesse Ingrid Alexandra har fått dette smykket, sier prinsesse Astrid. Hun forteller i en pressemelding at diademet ble kjøpt av prins Carl til sin kone under verdensutstillingen i Paris i 1900.

122 år senere bærer den unge prinsessen i kveld det samme diademet under en gallamiddag på Slottet, opplyser hoffet i en pressemelding.

Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar i år, men dagen ble markert torsdag denne uken.