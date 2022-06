BLE 42: Renate Strand Normann ble bare 42 år gammel. Politiet mener hun ble drept av en mann i 40-årene den 22. april i fjor.

Snakket med Renate rett før hun ble drept: − Veldig fortvilet og redd

Renate Strand Normann (42) ringte etter hjelp før hun ble slått i hodet av mannen som er tiltalt for å ha drept henne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Normann ble drept utendørs den 22. april 2021 på lille Varaldsøy i Hardangerfjorden.

Den tiltalte mannen i 40-årene nekter straffskyld for drapet, men erkjenner å ha slått henne i det han mener var selvforsvar.

En venn av Normann møtte torsdag i Haugesund tingrett for å fortelle om en telefonsamtale han hadde med henne i minuttene før hun ble drept.

– Hun ringer meg og er veldig fortvilet. Det er en krangel i bakgrunnen der om hvorvidt hunden hennes er inne eller om den er drept, sier Normanns venn.

– Det er en opphetet diskusjon, og det pågår en krangel der om den hunden, forteller han.

Tidligere denne dagen hadde vennen plukket opp Normann hos foreldrene hennes, før de hadde tatt en tur hjem til ham og så kjørte henne til busstoppet så hun kunne komme seg hjem.

Vennen forteller at hun sendte ham en melding om at tiltalte, som hun kjente, var på samme buss som henne.

Det er allerede kjent at de to tok fergen sammen til Varaldsøy.

Deretter forklarer vennen for retten at Normann sender et bilde på plattformen Snapchat av tiltalte og Normann, og hunden hennes.

– Det neste er denne telefonsamtalen jeg får på kvelden, forteller han.

– Hun ber om hjelp

Han forstår over telefonen at det pågår en krangel mellom tiltalte og Normann om hunden, og han sier han prøver å snakke henne vekk fra situasjonen.

– Hun er veldig fortvilet og redd. Hun ber om hjelp, men det er ingen ferger over til Varaldsøy som vi kunne rukket da, forklarer vennen for retten.

Vennen sier Normann ikke vil dra uten hunden sin, som hun ikke vet hvor er blitt av. Han mener å huske at hun spør noen «om de skal slå henne med den der».

– Jeg får ikke roet henne ned, så jeg ber henne skaffe hjelp eller komme tilbake når de er flere.

– Vi blir enige om at hun skal prøve å kontakte noen vi kjenner på øya. Jeg blir satt på vent, og hun ringer vel da en av disse karene. Som jeg har forstått i ettertid er det mens jeg står på vent at det skjer, sier vennen.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere på plass på Varaldsøy den 23. april i fjor.

Hørte hyl

Normann ringer til en annen venn, som i retten forteller at han oppfattet situasjonen som kaotisk. Hun forlanger hunden sin utlevert, og vennen sier han ikke helt forstår hva det er som skjer. Han sier også han mener å høre at hun spør noen om de «skal slå henne i hjel med en slegge».

– Jeg hører tumulter og et hyl, et skrik fra Renate, og etter det bare lyder jeg ikke vet hva var. Jeg tror jeg prøver å få kontakt, å få svar fra Renate, forklarer han i retten.

Det får han ikke.

Politiet mener Normann blir slått i hodet med en trestokk de fant i en jordbæråker nær tiltaltes bolig. Hun blir påført knusingskader i hodet som følge av slagene, samt slagskader på kroppen.

Under sin frie forklaring torsdag erkjente den tiltalte mannen at han slo henne. Han mener det var i selvforsvar, at Normann slo først og at han trodde Normann hadde en kniv.

– Det første slaget tok jeg i alt jeg kunne, men etterpå, når jeg hadde fått avstand fra henne slo jeg i armene og beina med mindre kraft. Jeg får besinnelsen tilbake, og hun tar hodet i hendene, forklarte han for retten.

Han sier han oppfattet det som at hun ikke var berørt av slagene i det hele tatt, og forklarte onsdag at han gikk bort fra stedet for å hente seg inn. Deretter skal han ha gått tilbake og utført hjerte-lunge-redning.

LETTE: Politiet gjennomsøkte en søppelkasse i forbindelse med etterforskningen, dagen etter drapet på Renate Strand Normann.

Obduksjonsrapporten har slått fast at hun døde av omfattende hodeskader som følge av stump vold. En krimtekniker som vitnet i saken onsdag, beskrev svært store skader, ifølge Bergensavisen.

– Skadene er så omfattende at det ofte er noe man ser i trafikkulykker hvor det har vært høy energi. Det er uvanlig å se denne type skader i en voldssak.

Normann blir funnet liggende på bakken på en vei like ved av en tilfeldig forbipasserende, som forsøker å berge livet hennes. Tiltalte var fortsatt til stede. Normann dør som følge av skadene hun ble påført.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil nedlegge påstand om forvaring for den tiltalte mannen i 40-årene, som også står tiltalt for vold og trusler mot en tidligere samboer, noe han også nekter straffskyld for.