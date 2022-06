NYTT BILDE: Stig Millehaugen ble sett på T-banestasjonen på Helsfyr sist onsdag.

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen sist sett på Helsfyr T-banestasjon

Politiets siste sikre observasjon av Millehaugen er i det han forlater Helsfyr T-banestasjon onsdag 1.juni. Da hadde han tatt banen fra Oslo S.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Stig Millehaugen (53) har vært etterlyst siden han uteble etter en seks timer lang permisjon fra Trondheim fengsel onsdag. Samme ettermiddag rundt klokken 14 forlot Millehaugen Oslo Sentralstasjon til fots etter å ha tatt fly fra Værnes til Gardermoen. Derfra tok han taxi fra flyplassen og til Oslo sentralstasjon.







Det er herfra, fra T-banestoppet Jernbanetorget, politiet nå sier at Millehaugen tok T-banen videre til Helsfyr. Han skal ha forlatt T-banestasjonen der klokken 15.32. Og det er et overvåkningsbilde av ham i dette øyeblikk som er det siste sikre sporet av den dobbeltdrapsdømte mannen på frifot.

Bildet viser Millehaugen med den samme, store ryggsekken han bar på overvåkningsbildet av ham fra Oslo S. Antrekket er også det samme.

Ber om tips

Etterlyste Stig Millehaugen er fortsatt på frifot, skriver politiet videre i pressemeldingen. De ber nå publikum som kan ha sett ham om tips.

– Personer som befant seg i det aktuelle området i dette tidsrommet, og som kan ha gjort observasjoner av hvor Millehaugen gikk etter å ha forlatt Helsfyr T-banestasjon, bes ta kontakt med politiet.

Millehaugen har sittet i fengsel hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran.

Ruter og Sporveien bistår politiet

Ruter, som drifter kollektivtilbudet i Oslo, har blitt kontaktet av politiet om overvåkningsmateriell. Det bekrefter kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen til VG.

– Jeg kan bekrefte at politiet har vært i kontakt med Ruter angående overvåkningsmateriell og at vi sammen med våre operatører skaffer til veie det de etterlyser, sier hun.

Pressekontakt i Sporveien, Thomas Ege, sier til VG at det er naturlig at de bistår politiet i en slik etterforskning. Han opplyser at det er videoovervåkning på aller de fleste T-banestasjonene i Oslo. Sporveien eier infrastrukturen til trikkene og T-banene i Oslo, blant annet.

– Politiet har bedt om bistand i denne saken, men jeg kan ikke bekrefte om Sporveien har sendt videomateriale til politiet, sier Ege.

Han henviser til politiet for ytterligere informasjon om saken fordi det er en pågående etterforskning.

ETTERLYST: Stig Millehaugen skulle vært tilbake i fengselet i Trondheim klokken 15 onsdag. Bildet er tatt i 2021.

Omfattende

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG at de jobber med å analysere videomaterialet de har hentet inn. Hvor dette materiale er hentet fra kan hun ikke svare på, fordi det er omfattende og fra flere ulike steder.

– Vi kan ikke gå ut med flere detaljer om etterforskningen nå, men vi vil vurdere å gå ut med ytterligere informasjon når den er analysert og vurdert, sier Metlid.

Har rømt tre ganger

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før. Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i 1992 der han sonet for grovt ran. Deretter begikk han nye grove ran sammen med en medskyldig mens han var på rømmen.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992. I august 1993 ble han dømt til 17 år i fengsel for å ha skutt og drept fengselsbetjent Jon Arild Martinsen i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og ble først pågrepet i juni 2001.

«Fra denne perioden er han den 1. juli 2002 tiltalt for to forsøk på drap med skytevåpen, ett grovt ran, også ved bruk av våpen, to bilbrukstyverier, heleri av blant annet diverse våpen, en politiuniform og en bil, uforsiktig omgang med våpen, og overtredelser av våpenloven og legemiddelloven,» ifølge dommen.