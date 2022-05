FORESLÅR ENDRING: Edel Marlèn Taraldsen er studentleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun foreslår en endring i sykepleierstudiet for å legge bedre til rette for studentene.

Forsvarer høy strykprosent blant sykepleierstudentene

Nå foreslår studentlederen endringer for at færre sykepleierstudenter skal måtte utsette studieløpet.

Når norske sykepleierstudenter skal opp til eksamen i første semester, møter mange utfordringer. 1 av 4 strøk på anatomieksamen før jul, og over 60 prosent strøk også på andre forsøk.

– Det er et tungt stoff. Sykepleierutdanningen er tung, og anatomi er noe av det første man skal gjennom når man starter på studiet, forklarer Edel Marlèn Taraldsen, studentleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun forteller at sykepleiestudiet er lagt opp slik at de som går heltid starter i august, og så har de anatomieksamenen i desember.

– Man har fire måneder på å lære dette store og omfattende emnet. Samtidig er det andre emner som studentene også skal gjennom samme semester.

Emnet «Anatomi, fysiologi og biokjemi» er på 12 studiepoeng. Det er standard for de fleste studieprogram at man tar 30 studiepoeng i semesteret. Det gjør også sykepleierstudentene.

Synes ikke tre forsøk er mye

VG skrev i går om hvordan 7 av 10 sykepleierstudenter ved UiT, som tok anatomieksamen for andre gang, strøk. Resultatene er sammenfallende flere steder i landet.

– Er de kommende sykepleierne dyktige nok hvis de trenger tre forsøk på å bestå en eksamen?

– Tre forsøk på denne eksamenen kan lett forsvares, sier Taraldsen, og legger til:

– Det er et omfattende pensum, og mye som skal læres på kort tid

– Så vi får ikke dårligere sykepleiere av at de får flere forsøk?

– Nei, tre forsøk er ikke mye. Hadde det vært 13–14 forsøk hadde det vært noe annet. Det er slik for sykepleierstudenter også, at livet skjer og det kan være flere faktorer som gjør at man trenger de forsøkene. Det kan være sykdom, jernteppe eller eksamensnerver for eksempel. Vi må respektere at noen trenger flere forsøk.

UNIVERSITETET I TROMSØ: Studenter har mulighet til å ta eksamen tre ganger før de mister studieretten. Sykepleiestudentene i Tromsø har likevel kun fått tilbud om å ta anatomieksamenen to ganger

Taraldsen er likevel klar på at det er en forskjell fra sykepleie til andre studium.

– Man kan ikke ha evig forsøk på emner med kunnskap som kan bety forskjellen på liv og død. Det er selvsagt annerledes enn å ta en historie-eksamen.

Studenter har mulighet til å ta eksamen tre ganger før de mister studieretten. Sykepleiestudentene i Tromsø har likevel kun fått tilbud om å ta anatomieksamenen to ganger. Det reagerer studentene på.

De har Taraldsen i Norsk Sykepleierforbund i ryggen.

Strykprosenten har økt etter pandemien

– Det er synd at så mange studenter ikke får tilbud om en andre konteeksamen i august. Vi har sykepleiermangel, sier Taraldsen.

Hun mener studieløpet til så mange sykepleiestudenter ikke bør utsettes.

– I tillegg lurer jeg på hvordan studiestedene skal klare å finne nok praksisplasser til studentene neste år, dersom de må endre studieløpet?

Sykepleie er det yrket med størst underskudd på arbeidskraft. I Navs årlige bedriftsundersøkelse for 2022 kommer det fram at det er behov for nesten 6000 flere sykepleiere.

VG har sett på resultatene fra eksamen i det aktuelle emnet fra de siste fem årene. Eksamen er felles for alle sykepleierstudenter i landet. Strykprosenten har økt etter pandemien.

Tillitsvalgt for sykepleierstudentene i Tromsø, Agnes Mariell Hausner pekte selv på pandemien som årsak til at mange ikke besto eksamen.

Foreslår å legge opp studiet på annen måte

Studentlederen i Norsk Sykepleierforbund, Edel Marlèn Taraldsen peker på flere muligheter for å gjøre emnet bedre å gjennomføre for studentene.

– Slik studiet er lagt opp nå er det ikke mulig å ta ordinær eksamen på et annet tidspunkt enn i første semester. Dersom man klarer å legge opp studiet på en annen måte, kan det gjøre det bedre for studentene å tilegne seg kunnskapen, for eksempel ved å legge eksamen til et senere tidspunkt, eller endre rekkefølgen på andre emner.