Lørenskog-saken: Vil ikke henlegge

I drøyt to år har Tom Hagen og Kryptomannen hatt alvorlige siktelser hengende over seg i Lørenskog-saken. Siktelsene kan henlegges – men det er ikke aktuelt nå.

Det kommer frem av en spørsmålsrunde som VG har gjort til Øst politidistrikt, Oslo statsadvokatembeter og Riksadvokaten.

– Det er en menneskelig belastning å være siktet i en alvorlig sak med stor offentlig interesse. Jeg har derfor vært opptatt av at etterforskningen av drapet på Anne-Elisabeth Hagen er innrettet på en måte som ivaretar hensynene bak reglene om rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 6 handler om rettighetene til personer som er siktet i straffesaker. Artikkelen sier blant annet at siktede har rett til «offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov».

– Hva mener politimesteren er «innen rimelig tid» i Tom Hagens og Kryptomannens tilfelle?

– Vi må vurdere belastningen det er å være siktet i en så alvorlig sak opp mot hensynet til sakens etterforskning og behovet for å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Vi må sørge for at disse vurderingene løpende er en del av politiets etterforskning, sier Øystese.

Politimesteren viser til høyere påtalemyndighet når det gjelder kompetanse til eventuelt å henlegge drapssiktelsen mot Hagen og bortføringssiktelsen mot Kryptomannen.

Begge nekter straffskyld.

VIL IKKE GRIPE INN: Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt mener det ikke er aktuelt å henlegge siktelsene i Lørenskog-saken nå.

– Ikke grunnlag for å gripe inn

Statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Oslo statsadvokatembeter har det overordnede ansvaret i Lørenskog-saken. En av oppgavene er å påse at politiets etterforskning ikke krenker noen konvensjonsbeskyttede rettigheter etter EMK.

– Slik en har fått opplyst at etterforskningen står hva gjelder retning og fremdrift, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å gripe inn, sier statsadvokaten til VG.

Dersom statsadvokatens oppfatning endrer seg, så kan hun be politiet om å oversende saken med innstilling om at det bør treffes påtaleavgjørelse for Hagen og Kryptomannen.

Hvis siktelsen da henlegges, så vil muligheten for å gjenåpne sakene fortsatt være til stede – om politiets etterforskning gir grunnlag for det.

– Vi har forståelse for at påtalemyndigheten ønsker å foreta en samtidig vurdering av siktelsene i saken. Mistankegrunnlaget mot Hagen var svakt da han ble pågrepet, og det har blitt markant svekket i tiden etterpå. Det er en enorm belastning for han å ha siktelsen hengende over seg i så lang tid, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Kryptomannens forsvarer, advokat Dag Svensson, sier til VG at tiden som har gått begynner å tære.

– Det er over to år nå – og i realiteten er det enda mer. Han har vært hemmelig etterforsket i enda lengre tid. Politiet må snart bestemme seg for hva de gjør videre, sier Kryptomannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til VG.

Forsvareren mener det er mulig for politiet å sørge for at siktelsen mot klienten hans henlegges nå.

– Og hvis det da dukker opp bevis som med tyngde viser at han har vært med, så kan de gjenåpne saken hans igjen. Men det har de foreløpig ikke tenkt til å gjøre. De venter fortsatt på svar på krypto-sporene, der det er relevante etterforskningsskritt, sier Svensson.

Belastning

Påtaleleder Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt sier til VG at politiet har stor forståelse for at det er belastende å være siktet i en så alvorlig og profilert sak.

– Nødvendigheten og forholdsmessigheten av dette vurderes fortløpende opp mot de rammer straffeprosessloven, EMK og EMD oppstiller, sier Hanssen.

Påtalelederen opplyser videre at politiet gjør en helhetlig vurdering hvor det særlig legges vekt på den belastning siktelsen utgjør for de siktede, sakens kompleksitet og i hvilken grad tidsbruken kan lastes myndighetene.

– Det er med andre ord av vesentlig betydning at det fortsatt pågår en objektiv og aktiv etterforskning, som tar sikte på å avklare spørsmålet om skyld eller uskyld for de som er siktet i saken. Vurderingen må gjøres fortløpende og det settes dermed ingen konkret frist for dette, sier Hanssen.

Riksadvokaten skriver i en e-post til VG at de ikke uttaler seg om saker som er under etterforskning.