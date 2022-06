ANGREP: VG og Schibsted ble onsdag utsatt for et tjenestenektangrep.

VG utsatt for nytt dataangrep i natt

Natt til torsdag ble VG igjen utsatt for et såkalt tjenestenektangrep, der den som angriper sørget for svært høy trafikk inn mot nettstedet, som igjen skaper tekniske problemer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Klokken 14.39 onsdag kom det første angrepet og i løpet av noen timer fikk vi full kontroll. Litt over klokken ett i natt kom det igjen et lignende tjenesteangrep. Vi fikk raskt kontroll, og VG.no var ustabilt bare i tre minutter, sier utviklingsredaktør i VG Øyvind Brenne.

Et tjenestenektangrep er ofte et angrep der noen sørger for svært høy trafikk inn mot nettstedet.

Trafikken kommer fra forskjellige steder rundt om i verden, og gjør at de vanlige brukerne til VG opplever ustabilitet. Målet er ofte å ta ned et nettsted.

Brenne understreker at VG ikke ble hacket.

– Dette var et tjenestenektangrep hvor formålet er å ta ned nettsiden. Det er ingen indikasjoner på at noen har kommet seg inn i våre systemet og det er heller ikke formålet med et tjenestenektangrep, sier Brenne.

Hadde VG blitt hacket kunne de som angrep for eksempel hatt som mål å få tak i persondata eller endret på innholdet på nettsiden, men dette har ikke skjedd, forklarer Brenne.

VG har forberedt gode rutiner for å håndtere slike angrep, og har alle verktøy som trengs for å få kontroll.

Øyvind Brenne, utviklingsredaktør i VG.

Kraftig angrep mot NRK

Også NRK opplevde et tjenesteangrep mot deres nettside onsdag.

– Vi ble utsatt for et tjenestenektangrep rundt klokken 18:40 i går kveld. Det varte i fem minutter og vi hadde en nedetid på rundt fem minutter på NRK.no, sier leder for teknologi i NRK, Thomas Walter van Deurs.

At norske medier blir angrepet, sier han er som ventet. De som gjennomfører slike angrep er ofte ute etter viktige nettsider eller nettsider som har mye trafikk.

– De er gjerne ute etter å skape synlighet for seg og sin gruppe, eller skape frykt og vise at de kan gjøre skade. Eller så er de ute etter å lamme nettsider midlertidig, sier Walter van Deurs.

– Det var et kraftig angrep, men vi synes ikke skadeomfanget ble veldig stort. Det var mer som hærverk enn reell skade, sier han.

Normal drift etter angrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet beskriver angrepet som en lavskala krise, og sier de fleste store virksomheter er godt forberedt på slike hendelser.

Virksomheter som BankID, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV ble også utsatt for angrep onsdag.

– Vår vurdering, ut fra dialog med berørte virksomheter i tillegg til vår egen monitorering, er at dette nå er håndtert, og at tjenestene som har vært berørt er i normal drift, sier fungerende leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM Lene Kaland torsdag ettermiddag.

– Dette skyldes både at virksomhetene det gjelder iverksatte effektive tiltak gjennom gårsdagen, i tillegg til at trafikken fra angriperne har avtatt, sier hun.

Russisk aktør varslet angrep

Tjenesteangrep mot flere store norske virksomheter onsdag, var varslet av den russiske gruppen Killnet.

De har publisert et bilde, se over, av utenriksminister Anniken Huitfeldt med det som ser ut som en Maleficent-maske, fra Disney-filmen med samme navn.

– God morgen Norge! Alle klar til angrep!

«Mrs. Error», omtaler de Norges utenriksminister som.

Killnet er en kjent prorussisk aktør som har stått bak en rekke dataangrep til støtte for invasjonen av Ukraina.

Det er usikkert om det var Killnet som sto bak angrepene i Norge onsdag og natt til torsdag.