Vedum erkjenner å ha bommet – nå lover han skattelette

HVALER (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er årets store politiske taper. Bli med til Hvaler, hvor han slikker sine sår og forbereder partiets gjenreisning.

Fra en østfoldperle lover Vedum skatte- og avgiftslette for folk flest neste år.

Han innrømmer å ha bommet da han sa at du ville få mer i lommeboken i år.

Han frykter at du kan komme til å oppleve nye rekordpriser på strøm.

Og mistenker at han har Hvalers styggeste båt.

– Altfor kaldt

Landets finansminister ferierer i sommer på Spjærøy på Hvaler, hjemme på Ilseng og en uke i Hellas.

På Hvaler nyter han late dager på konas og svigerfamiliens hytte.

På utsiden av svabergene og bryggene, ligger en badeflåte og duver fjorden.

– Det er 18–19 grader i vannet. Det er altfor kaldt, sier Vedum.

– Bader du ikke?

– Nei, ikke mye. Jeg koser meg ikke med det når det er så kaldt.

Erkjenner bommert

Politisk er det ikke bare kaldt, det er istid, med en måling ned mot sperregrensen.

Vi begynner med en bommert.

– VERDEN HAR FORANDRET SEG: Vedum må erkjenne at løftet fra før jul ikke holder.

I juleintervjuet i VG i fjor, sa han at «det brede lag av folket ligger an til å få litt mer i lommeboken i 2022 enn i år».

Ekstremt prispress på en rekke varer gjør at prisveksten nå ligger an til å bli 6,3 prosent. Med et lønnsoppgjør på 3,7 prosent ligger befolkningen for andre år på rad an til å tape kjøpekraft.

Vedum erkjenner nå for første gang at hans uttalelser ikke ligger an til å bli innfridd, fordi forutsetningene har forandret seg.

– Jeg la til grunn alle de offisielle anslagene, blant annet til Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. De holdt helt til tidlig i vår da de samme anslagene også ble lagt til grunn for partene i lønnsoppgjøret.

– Men ikke i dag?

– Nei, i dag ser det ikke slik ut. Det viser hvor raskt ting snur nå. Krigen i Ukraina og de økonomiske konsekvensene av den, knyttet til strøm, mat og andre varer, gjør at prisene stiger så mye at det kan bli vanskelig.

– Var trendy på 70-tallet

Vi sitter foran hytta. Kaffen kommer på bordet.

Nede ved bryggen ligger en liten kjapp båt.

– Jeg kjører båten og jentene henger etter i baderingen eller står på wakeboardet. De elsker det, sier han.

LIKER SEG BEST I SKYGGEN: – Jeg blir veldig fort brun, men jeg er ikke en som ligger i sola. Jeg er mer som nordmenn flest: Jeg elsker sola fordi jeg da kan gå i skyggen og kose meg.

Ved siden av den kjappe ligger det en oransje glassfibersnekke.

– Jeg tror det er Hvalers styggeste båt, sier Vedum og ler sin kjente latter.

– Jeg har hentet den fra Mjøsa. Den er fra 1978 eller noe omkring der; omtrent like gammel som meg. Den var trendy på 70-tallet.

Familiens to jenter er blitt 11 og 15 år.

De er ikke så opptatt av at faren er litt vassfis.

– Det viktigste er at han kjører båten så vi kan henge etter, sier den eldste.

TRENDY: - Ja, men det var på 70-tallet, sier Vedum om båten medbrakt fra Mjøsa.

Fruen liker ikke å være med på bilder, så hun sitter i en solvegg på baksiden av hytta.

– Kan få rekordhøye strømpriser

Rekordhøye strøm har vært en av de største utfordringene til mannen hennes. Han frykter at den kan sette nye rekorder.

– Det kommer til å bli turbulent i energimarkedet i året som kommer. Det er umulig å si noe sikkert om, men vi kan få rekordhøye strømpriser til høsten, sier Vedum.

Han sier at de denne gangen er vel forberedt.

– Vi har vedtatt å videreføre strømstøtten til mars neste år og øke den i høst fra 80 til 90 prosent, samt innføre lavere elavgift kommende vinter. Det siste året viser også hvor viktig det er med mer nasjonal kontroll i energipolitikken.

Årets støtte har spart en vanlig familie for 17 000 kroner.

Vil reforhandle avtaler

Det vekker harme at Norge eksporterer strøm, samtidig som eksperter frykter strømrasjonering til høsten på grunn av lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

NORSK: Han flirte når vi spurte om dette ikke var en redningsvest som bedre passet på en Frp-leder.

Vedum sier hovedgrepet de tar, vil hjelpe noe.

– Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har på vegne av regjeringen krevd at kraftselskapene sparer på alt det vannet de kan spare på. Det ser ut til å hjelpe noe på fyllingsgraden.

– Du vil egentlig strupe noen av utenlandskablene, men får ikke med deg Støre og Ap på det?

– Regjeringen er enige om at vi skal se de mulighetene som finnes for reforhandling av avtalene. Det klare målet er at Norge skal ha lavere strømpris enn Europa. Norske naturressurser skal komme det norske folk til gode.

Lover skattelette

Vedum forbereder nå høstens statsbudsjett og varsler innstramminger.

– Til høsten må vi prioritere enda hardere, hvor det politiske grunnlaget vil være at vi skal få ned forskjellene i Norge.

Han sier det er en gruppe som skal skjermes:

– Vi vil målrette skatte- og avgiftslettelser slik at det treffer dem som tjener under 750.000 kroner. Det er målet at vi skal få til. De som tjener mer, må regne med å bidra med litt mer i skatt.

– Hvor mye i skattelette?

– Gjennom skatte- og avgiftsgrep og andre politiske grep vi kan gjøre, så skal denne gruppen sitte igjen med flere tusen sammenlignet med i dag.

HER ER LEKENE: Wakeboardet og baderingen, samt et surfebrett, gjør ungdom sommerlykkelig.

Stemmeskremmeren

Den kanskje verste stemmeskremmeren for Sp har vært de høye prisene på bensin og diesel – hvor bilister har krevd at regjeringen handler.

– Må Sp under sperregrensen før det kommer avgiftskutt som monner på diesel og bensin?

– Det handler ikke om det i det hele tatt.

– Dere får uansett ikke ned pumpeprisen slik at det monner?

– Jeg tror folk tror at særavgiftene er en stor del av pumpeprisen. Realiteten er at den samlet bare utgjør vel fem kroner av den totale prisen.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at hun vil kutte bensinprisen med en femmer, men Vedum er ikke overbevist.

– Det er greit å minne om at Frp økte avgiftene i Norge mer enn noen da de styrte, mens vi har satt dem ned, sier han.

GRILLMESTER: – Der står den, sier Vedum og peker bort på det som gir han mest uteglede i sommer: Grillen.

– Toppen av lykke

Vi tusler bort på svaberget en tur.

– Det lykkeligste øyeblikket på sommeren er å bruke den her, sier han og fyrer opp grillen:

– Å snu rundt på kjøttstykker med en øl i hånda i sol. Kos og samtidig gjør du noe fornuftig. Og så lukter det godt. Bedre kan det ikke bli. Det er toppen av lykke.

NEI, NEI, NEI: – Jeg vet jeg ikke skal gjøre det, men kullet måtte ha litt hjelp, sier han etter å ha bidratt med en skvett tennvæske.

Han sier han klarer å koble av og nyte fri.

– Jeg er egentlig a-menneske og er tidlig oppe. Men i ferien står jeg ofte opp, leser litt og legger meg igjen. Jeg tar en morgenblund.

– Og så leser jeg, sier han.

– Jeg vet ikke hvor mange Ken Follett-romaner det er mulig å lese gjennom et helt liv, men nå er jeg i gang med en ny murstein av en bok.

SNART KLAR TIL BRUK: Skvetten hjalp. Grillmesteren gleder seg.

Sp cruiset på sommeren i fjor over tyve prosent på målinger og tidvis truet Ap som landet største parti. De fikk 13,5 prosent ved stortingsvalget i høst og har siden falt videre.

I det siste har de ligget godt under ti prosent på målingene.

Det rødgrønne flertallet har forduftet – Ap har falt ned mot tyve prosent og Sp er så filleristet at Vedum står nesten like naken tilbake som da partiets legendariske statsminister, Per Borten, stilte til intervju i trusa.

Det bunnet seg 30. juni da de i en måling i Dagbladet fikk Sp 4,7 prosent oppslutning.

TID FOR BØNN?: Ha ba nok ikke, men endte opp med denne stillingen i løpet av intervjuet.

Lite selvkritikk

Støre erkjente i sitt sommerintervju at Ap har skuffet velgerne, i den forstand at krig, kriser og rentehopp har utløst behov for kutt, ikke satsinger.

Vedum tar i liten grad selvkritikk.

– I bunn tror jeg det er en uro hos folk som synliggjøres i målingene og som treffer dem som sitter med ansvaret i regjering. Mange vanlige folk har krevende hverdager som følge av uroen og forventningene til raske løsninger er større enn vårt handlingsrom er akkurat nå.

– Det er ikke nødvendigvis riktig: I krise samler en seg ofte om dem som regjerer?

– Ja, men folk blir etter hvert slitne. Vi må huske på at det har vært krise i over to år, siden pandemien kom i mars 2020. Og da vi måtte stramme til før jul i 2021, på grunn å omikron, var folk slitne av restriksjoner. Det traff oss.

I FØRERSETET, PÅ GODT OG ONDT: Sp-lederen sier at han må ta ansvar for nedturen, men at det ikke kan gå inn på ham.

– Må sette på bremsene

Han sier at strømkrisen, Ukraina-krigens konsekvenser med påfølgende gasskrise og mat- og råvareprishopp, har tært på tilliten hos velgerne.

– Nå stiger prisene og rentene og vi har måttet sette på bremsene. Det er også krevende overfor velgerne.

– Du fikk mye av ansvaret for det løftet Sp opplevde i fjor, hvor dere var på størrelse med Ap. Tar du mye av ansvaret for nedturen også?

– Jeg er partileder i oppgang og nedgang. Jeg må ta ansvar, og kan ikke la det gå inn på deg. Da må du finne på noen annet å gjøre.

– Kommer til å være tro

Han sier erfaring hjelper.

– Det er en fordel å ha vært med en stund, også i oppturen får du et mer nøkternt forhold til at det svinger. Det som går inn på meg er alle de jeg treffer, for eksempel den lille entreprenøren som sliter med høye priser.

– Hva sier du til alle velgerne som har vendt dere ryggen?

– At jeg kommer til å være tro mot det vi har sagt vi skal gjøre før valget, hvor det helt sentrale er at vi skal utvikle hele Norge, få ned forskjellene og sikre mer nasjonal kontroll over naturressursene.

Han sier at deres analyser viser at mange har satt seg på gjerdet.

KLAR TALE: Vedum sier at det ikke skjer at de havner under sperregrensen.

– Hvis dere ender rundt sperregrensen ved valget og dere mister en haug med ordførere, går du av?

– Det skjer ikke. Det er ingen problemstilling. Målet er et solid kommunevalg og det tror jeg også vi kommer til å gjøre.

– Det er ikke fire-fem prosent?

– Nei, selvfølgelig er det ikke det.

Lite treningsvillig...

Grillen der borte på svaberget er varm.

Grillmesteren er klar.

– Det blir litt for mye grillmat, erkjenner han.

Latteren runger igjen når vi spør ham om han trener.

– Ja, i morra skal jeg vurdere å begynne med det. Det kommer alltid en dag i morra.