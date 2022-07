Skjermbilde

Dataangrep førte til problemer for Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) var mandag nede etter nye dataangrep.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter NSM overfor VG.

Ifølge Aftenposten sto russiske hackere bak angrepet.

VG forsøkte klokken 13.24 å komme inn på nettsidene til NSM, men møtte da en side der det sto:

«Dette nettstedet er ikke tilgjengelig –nsm.no brukte for lang tid på å svare»

– Nettsidene våre er rammet, sammen med en rekke andre nettsider, i det som kalles et tjenestenektangrep, tilsvarende sist uke, sier fagdirektør Roar Thon i NSM til VG ved 13.40-tiden.

– Hva kan du si om aktørene som står bak?

– Det er ikke vårt hovedfokus. Vi skal forebygge, du får ta det med PST.

– Er det igjen russiske aktører?

– Jeg har ikke informasjon om det, og det er ikke vårt primære fokus.

– Hvor alvorlig er det at NSMs nettsider er nede, når jobber for å unngå slike angrep?

– Det er ikke ønskelig, men samtidig må man forstå at et slik tjenestenektangrep som dette er, kan ramme alle og enhver – så handler det om hvilke tiltak man har for å komme opp igjen og gå. Dette kan man ikke forhindre, men håndtere når det skjer.

– Hvor lenge var nettsidene deres nede?

– Det var et par timer før de var oppe og går igjen.

– Når gikk de ned?

– Jeg har ikke et spesifikt klokkeslett.

– Når var første melding om når de var nede?

– Jeg hørte først om det rundt klokken 10.30.

Ifølge Aftenposten er selskapet Coretrek trolig utsatt for et såkalt tjenestenektangrep, et lignende angrep som det vi så mot norske myndigheter og tjenester onsdag sist uke.

Også VG ble rammet av angrepet da, som det prorussiske hackernettverket Killnet tok på seg ansvaret for.

Coretrek leverer nettsidene for NSM, bekrefter NSM overfor Aftenposten. Mandagens angrep rammer flere norske virksomheter.

Også nettsidene til fergeselskapene Boreal og Bastø Fosen er nede.

I etterkant av angrepet sist uke advarte både NSM og en ekspert i datasikkerhet om at det ville komme flere tilsvarende angrep i tiden fremover.

– Det potensielle angrepsbildet har vært der lenge, ikke bare fra russere, men også andre land som forsøker å stjele ting, og det har vi måttet håndtere og må håndtere i overskuelig fremtid. Det er ingen grunn til å tro at dette vil bli bedre på noen tiår, sa professor Kristian Gjøsteen ved NTNU til VG fredag.