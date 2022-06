PÅGREPET: Her blir Zaniar Matapour pågrepet i forbindelse med skytingen ved London Pub i Oslo, etter å ha blitt overmannet av sivile.

Politiet om Oslo-skytingen: Siktelsen om terror står seg

Politiets etterforskning pågår for fullt. Samtidig jobber de med å innhente viktig videomateriale før det forsvinner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror, etter at han natt til lørdag skjøt og drepte to personer ved Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum.

PST har tidligere sagt at de anser skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Siktelsen om terror står seg. Det er ikke noe som svekket den mistanken, sier politiadvokat Børge Enoksen til VG.

– Det er en relevant hypotese som vi etterforsker, som vi har sagt tidligere. Også det med radikalisme og hatkriminalitet, også undersøker vi dette med psykiatri.

Ifølge NRK, vil siktede ikke samarbeide med eksperter som skal vurdere tilregnelighet.

Fortsatt uavklart

Politiet uttalte onsdag at de er «sikre på at siktede var alene om angrepet». Det er likevel ikke avklart om han kan ha hatt medvirkere, eller om andre har samarbeidet med ham i forkant.

– Det er en relevant hypotese som vi etterforsker, og en hypotese som gjør at situasjonen er uavklart og at det haster å skaffe informasjon, sier Enoksen.

– PST ser på konkrete personer, hva tenker dere om det?

– Vi er også interessert i siktedes omgangskrets og utover det kan jeg ikke gå i detalj på hvilke grep vi gjør der.

Jobber mot viktig frist

Matapour ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Han har imidlertid nektet å forklare seg, så lenge politiet tar opp avhøret på lyd eller bilde.

Politiet jobber nå primært med det de kaller «videoprosjektet». Men lagring og oppbevaring av video er syv dager.

– Det betyr at hvis det er interessant info på video fra fredag, begynner denne fristen å nærme seg, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Videomaterialet er viktig for politiet, ettersom det kan bidra til en avklaring på om det kan være flere personer bak planleggingen.

– Vi har en uavklart situasjon der vi ikke er sikker på om det kan være flere bak, og da kan det være relevant info på videopptak som er sletta når lørdagen kommer. Det er ikke sikkert at vi er klar over at det er relevant informasjon om en måned.

– Det vi undersøker nå er muligheten for å be bedrifter om å lagre videoopptak fra fredag og lørdag hos seg selv. Det er et arbeid som er satt i gang, men ikke landet.

Politiet publiserte i går nye bilder av Matapour, i håp om at det ville gi grunnlag for flere tips om skytingen. Ifølge Enoksen, har politiet fått over 70 tips etter at politiet ba om mer informasjon onsdag.