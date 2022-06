Så kompisen bli skutt: − Jeg satt rett bak han som døde

Petter Høines (50) satt ved siden av kompisen som ble skutt og drept på en bar i Oslo natt til lørdag.

50-åringen forteller at han er stamgjest på puben «Per på hjørnet» i Oslo sentrum. Han var der sammen med kompisen sin som mistet livet denne natten.

Politiet har bekreftet at en mann i 50-årene og en mann i 60-årene mistet livet i angrepet.

– Jo da, jeg er litt preget av alt, sier han da VG møter han kort tid etter skyteepisoden.

Høines sier de har vært kamerater i hvert fall i 10 år.

De to satt på uteserveringen og snakket som kamerater gjør, da det kom en mann mot dem som åpnet skudd, forteller han.

50-åringen forteller at verken han eller kompisen var der for å feire Pride, men at han har venner som var det.

Petter Høines var på stambaren med en kompis da en mann med skytevåpen rettet skudd mot dem.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. De ble først kjent med den pågrepne Zaniar Matapour (42) i 2015.

Høines beskriver det han husker som «mange skudd».

– Jeg satt rett bak han som døde. Jeg hadde ikke vært her i dag hvis ikke han hadde sittet foran meg, sier han.

Etter skuddene krøp han inn i lokalet sammen med andre gjester. Han husker ikke hvor lenge de satt der før politiet kom.

– Da jeg kom ut drev andre gjester med hjerte- lungeredning..., sier han med gråt i stemmen.

Han ble skysset over til Thon-hotellet på andre siden av gaten.

– Men det var så mye folk der, så jeg spurte politiet om jeg kunne gå.

Sto ved siden av gjerningsmannen

Tormod Bakke Johnson (61) forteller at han sto et par meter unna gjerningsmannen når han trakk frem våpen og begynte å skyte.

– Den første reaksjonen var at det var en kinaputt, en «happy-pride» salutt. Stemningen var på topp og vi gledet oss til paraden. Men det gikk jo veldig fort opp for meg at dette ikke noe «happy-pride».

VITNE: Tormod Bakke Johnson skulle gå i paraden som nå er avlyst. Han har tidligere vært med i serier som «Jan Thomas søker drømmeprinsen» - og kaller det som skjedde et angrep på kjærligheten.

Han hører roping, og et helt spesielt skrik, forteller han:

– Et sånt skrik du hører på film. Jeg så at han skjøt og at folk ramla. Det var kaos. De skrek i frykt og ville komme seg i sikkerhet.

Han og kompisen var på vei ut fra London-puben og sto i krysset ved baren «Per på hjørnet». Han sier han ville vært rett i kryssilden hvis han hadde kommet ut bare tre sekunder før.

– Han så målrettet ut, men jeg fikk følelsen av at han skjøt litt vilt og plaffet foran seg.

Zaniar Matapour (42) er ifølge politiet norsk statsborger, opprinnelig fra Iran, og er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

21 personer er skadet etter skytingen, ti av dem alvorlig. Men ingen er lenger livstruende skadet. Elleve personer er lettere skadd.

– Jeg løp for livet

I sjokk prøver han å komme seg inn i en av taxiene som sto på hjørnet, men vennen mener de må løpe bort.

– Vi løper i motsatt retning av London for å komme i sikkerhet rundt et hushjørne, da fikk vi stoppet en taxi og sa at de ikke måtte kjøre i den retningen vi kom fra. Det var helt uvirkelig. Det var nesten som å være i en skrekkfilm.

Han sier det er spesielt en tanke som har festet seg:

– Jeg har tenkt i hele natt om jeg kunne gjort noe, måkt til han i bakhodet, men jeg løp. Jeg løp for livet.

Den dagen som skulle være å feire kjærligheten, ble noe helt annet.

– Det føles som et angrep på kjærligheten, at vi ikke får elsker den vi vil, at det finnes mennesker i samfunnet som føler oss så truende at de vil ut og drepe oss. Det er jo et terrorangrep på kjærlighet.

– Det her er så feil, at personer skal klare å ødelegge det fineste vi har, som er kjærlighet.