Oslo Domkirke har åpnet dørene for sørgesamvær: − Vi roper til Gud

Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke har startet. – Hjelp oss å gi kjærligheten trygge rammer, sa domprosten i åpningstalen.

Kirken inviterer for at folket kan samles i sorgen etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit skulle begge være til stede, men kongehuset meldte søndag morgen at kronprinsen har fått corona og må stå over.

Åpnet med sorgtoner

En sortkledd kronprinsesse Mette-Marit møtte derfor alene opp til gudstjenesten, som startet kl. 11, til tonene fra Edvard Griegs «Sørgemarsj».

Statsminister Jonas Gahr Støre og flere statsråd er på plass, deriblant justisminister Emilie Enger Mehl, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Til stede er også Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Abid Raja og Guri Melby har møtt opp, samt stortingspresident Masud Gharahkhani.

– For alle skeive som lever i frykt

Gudstjenesten ledes av biskop og preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, og den vil være «preget av terrorangrepet natt til lørdag med forbønn for alle som er rammet, pårørende, skadde og alle skeive som lever i frykt», opplyste Domkirken i forkant.

– Sinne og avmakt

Domprost Anne-May Grasaas åpnet seremonien:

– Vi er samlet i sorg, fortvilelse, sinne og avmakt, sa hun.

– Mye tyder på at det skeive miljøet var målet. Mangfoldet mange har kjempet frem i landet vårt, ble angrepet. Det var en dyster natt.

Domprosten pekte på at kontrasten er stor til feiringen av mangfold og regnbuefest tidligere i uken.

– Vi klynger oss til håpet om at kjærligheten er sterkere enn døden, sa domprosten og pekte på et behov for noe som er «større enn oss selv».

– Vi roper til Gud, sa hun og sendte tanker til døde, skadde og pårørende.

– Hjelp oss å gi kjærligheten trygge rammer, leste hun i bønn.

Olav Fykse Tveit leste fra kjærlighetsbudskapet i Bibelens Korinterbrev, om at «kjærligheten utholder og tåler alt».

– Størst av alt er kjærligheten, leste biskopen og gjentok Trettebergstuens uttalelse om at «regnbuen ble svart».

– Kjærligheten tar aldri slutt, sa han og la til at det nå er «vår oppgave å vise at det er sant».

– Vi skal elske andre slik vi er, sa biskopen.

Han sa at kuler kan drepe.

– Men kuler kan ikke ta liv av kjærligheten, de kan ta livet av mennesker og skape angst som setter sår i kropp og sinn. Det har vi sett før, og vi ser det igjen.

– Sorg og skam

– Vi savner kjærlighetens fryd som vi så gjerne ville samles om, sa Tveit og uttalte at det nå må være rom for alle former for følelser.

– Tårer i sorg og trass er også et uttrykk for kjærlighet.

– Vi burde sett det før. Nå må vi se det. For motkreftene er sterke. Kirken har heller ikke vært så tydelig som den burde, sa biskopen og la til at det ser vi på «med sorg og skam».

– Kjærligheten har ikke alltid fått rommet den skulle ha. Skaden Kirkens ord har gjort, sørger vi over.

– Livsfarlig

– Mangfoldet mellom oss er en gave. Mange skeive har en vilje og gave til å vise kjærlighet som vi andre ikke kan. Men det som er skjedd er én persons ansvar, presiserte Tveit.

Han la til at det er farlig når ikke kjærligheten blir det største.

– Livsfarlig, for dem som blir utsatt for det.

Han manet til at vi menneske må være akkurat de menneskene vi er, «med alle regnbuens farger».

– For kjærligheten tar aldri feil.

Stortingspresident Masud Gharahkhani var blant dem som holdt minneord. Han har selv nært kjennskap til en person som var til stede og måtte være med å gripe inn i dramatikken.

– En terrorist er en feig terrorist. Kjære Norge, vi kjenner ikke alle detaljene, men vi vet at det frie samfunnet igjen er rammet, sa han og beskrev masseskytingen som «en handling av hat».

– Det skulle være en uke med folkefest, men nå sørger vi som nasjon, sa han.

Jonas Gahr Støre var neste taler ut.

– Her fra Oslo Domkirke går våre tanker og bønn til dem som er mest rammet.

Statsministeren sier han har fått hilsener fra statsledere i utlandet.

– Vi står sammen, sa han.

– Skytingen i nattetimene satte en stopper for Pride-paraden, men den stopper ikke kampen for å bekjempe fordommer, diskriminering og hat. Denne kampen er ikke over. Den er ikke ufarlig, men vi skal vinne den sammen.

Støre oppfordret til å samle styrke ved å vende ryggen mot hatet.

– Det vi får igjen for å leve med mangfoldet, er styrken i et samfunn som har en høyere himmel.

Statsministeren henvendte seg så direkte til Norges muslimer:

– Vi vet at hjertet sank hos mange av dere, fordi gjerningsmannen er tilknyttet et islamistisk miljø. Vit at vi står sammen, vi er ett fellesskap, og vi har ansvar for fellesskapet sammen.

Støre pekte på at kjærlighetsbudskapet i alle religioner har samme kjerne, og at «ekstremistenes holdninger strider mot det».

Sondre Justad sang

Artist Sondre Justad, som selv er åpent bifil, fremførte låten «Slo Så Hardt».

Nicolay Tangen Svennæs spiller piano, Kåre Nordstoga orgel, og sangere fra Oslo Domkor bidrar også under gudstjenesten.

Politiet står vakt

Det er varmt, men overskyet i hovedstaden søndag. Sikkerhetsoppbudet er stort, og politiet står vakt utenfor kirkedørene.

Leder i organisasjonen FRI, Inge Alexander Gjestvang, har møtt opp og skal holde tale.

Det har samlet seg mennesker utenfor kirken, flere av dem med blomster i hendene.

To mennesker er drept og 21 er skadet i masseskytingen. Zaniar Matapour (42) ble raskt pågrepet og er siktet for terror.

