SØNDAG MORGEN: Julie Rydin skriver «sammen er vi sterke».

Se blomsterhilsenene rundt åstedet

Natt til søndag brant det fortsatt levende lys, og mange har lagt ned blomster og kjærlighetsbudskap i området rundt åstedet for masseskytingen i Oslo sentrum.

Hilsenene bærer tydelig preg av tunge følelser, samhold og sorg.

Søndag morgen har blomsterhavet vokst seg enda større enn sist VG rapporterte fra det spontane Pride-toget lørdag ettermiddag.

Mange av dem som har lagt ned blomster, var selv vitne til det som utspant seg natt til lørdag.

Se bilder med hilsener her:

SØNDAG MORGEN: En amerikansk familie har oppsøkt åstedet. Det som har skjedd i Oslo, minner dem om skytemassakren i Orlando for seks år siden. KJÆRLIGHET: Det er stikkordet for hilsenene i Oslo. SØNDAG MORGEN: En amerikansk familie har oppsøkt åstedet. Det som har skjedd i Oslo, minner dem om skytemassakren i Orlando for seks år siden.

Den planlagte Pride-paraden ble avlyst som følge av hendelsen.

Da VG intervjuet deltagere i spontantoget, fortalte mange at de gikk for å vise at de ikke bukker under for hat og frykt, og at LGBTQ+ miljøet står sterkere sammen nå enn noensinne.

Mange fortalte også at de gikk for de som ikke kan, og hadde særlig de to omkomne i tankene.

Også tidlig søndag morgen hadde enkelte samlet seg for å minnes ofrene og tenne lys. Blant dem var en amerikansk familie, som er på ferie. De ønsker ikke å oppgi navn, men lar seg avbilde.

Familien sier til VGs fotograf at det som har skjedd i Oslo, minner dem om skytemassakren i Orlando i 2016, da mange ble dreept og skadet på en nattklubb for homofile.