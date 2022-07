ØKT LØNN: Raymond Johansen sier offentlig overtagelse av aldershjem har gitt lønninger omsorgsansatte kan leve av.

Ap-Raymond ut mot Erna: − Ingen troverdighet

ST. HANSHAUGEN (VG) Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsler et ideologisk oppgjør med Erna Solberg (H) i neste års lokalvalgkamp. Han vil gjøre kampen mot klasseforskjeller til en hovedsak.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Johansen varsler i dette sommerintervjuet at det ligger an til å bli en heftig batalje med Høyre det neste året frem mot kommunevalget.

– Ja, den ideologiske kampen gleder jeg meg til å ta. Å bruke ord som mangfold og valgfrihet for å forsvare privatisering, er falskt. Sannheten er at det er kommersialisering og at kommunen skal trekke seg ett skritt tilbake for å overlate offentlige tjenester til store private aktører.

Hans harme skyldes et intervju i VG 22. juni, på danskebåten.

Høyre-leder Erna Solberg meldte at Raymond Johansen skal skiftes ut og varslet en ideologisk kamp i valgkampen i Oslo, hvor de skal hamre løs på Johansen-byrådets fjerning av private aktører innen barnehage og eldreomsorg.

– Ingen troverdighet

Han sier de siden det intervjuet har gått gjennom Solberg-regjeringens kutt.

– I løpet av sine år kuttet Solberg-regjeringen ulike tilbud til folk med langt over 40 milliarder kroner. Samtidig ga hennes regjeringen ni milliarder i skattelette til de rikeste i Norge.

Info Les Raymond-listen her Ap-Raymonds liste over kutt gjennomført av Erna Solbergs regjering: Folk som er i lønnet arbeid • Strammet inn skatteregler for lange pendlerreiser (2014). • Økte bunnfradraget i reisefradraget for pendlere fra 15.000 til 22.000 kroner (i 2015 og 2016). 125.000 skattebetalere har mistet hele reisefradraget. • Satte ned den skattefrie satsen for kilometergodtgjørelse for tjenestebiler (2016 og mer i 2017). • Innførte skatt på sluttvederlaget (2016).

Sluttvederlaget var et engangsbeløp som sliterne i arbeidslivet kunne få når de ufrivillig sluttet i jobb på grunn av sykdom, konkurs eller nedbemanning. Skattleggingen medførte også at de fikk utbetalt mindre i Nav-ytelser de hadde krav på. • Strammet inn fradragsreglene for utgifter til kost og losji (2018). • Reduserte skattefrie satser for kostdekning på dagsreiser innenlands (2019). • Innførte skatt på fribilletter for bussjåfører (2021)

Dette gir ekstra skatt på mange tusen kroner hvis sjåførene velger å beholde frikortene til seg selv og

familiemedlemmer. Arbeidsledige • Fjernet feriepenger på dagpenger (2016).

Før dette hadde personer som hadde fått dagpenger over åtte uker rett til ferietillegg. Tillegget tilsvarte rundt 9,5 prosent av utbetalte dagpenger. • Kutt i ordningen som sikrer arbeidere lønn hvis bedriften går konkurs (2014).

Ordningen med lønnsgaranti ble endret. Finansdepartementet beregnet at endringen ville føre til at 8000-10.000 mennesker tapte inntekt. • Kutt i dagpenger for flere tusen arbeidsløse (2019)

Reglene for dagpenger ble endret slik at en person som hadde høy inntekt ett år og null inntekt de neste to år, fikk med dette krav på mindre dagpenger. Nav beregnet at rundt 3500 arbeidsløse ville få utbetalt mindre i dagpenger som følge av innstrammingen. • Man må vente lenger for å få dagpenger (2016 og 2021)

Regjeringen økte karantenetiden for dagpenger for folk som sier opp selv uten rimelig grunn eller på annen måte selv er ansvarlig for å miste jobben. Ventetiden økte først fra 8 til 12 uker i 2016. Så økte den enda mer i 2021, til 18 uker før man kan få utbetalt dagpenger. Uføre, syke og skadde som er i arbeidsavklaring • Strammet inn reglene for arbeidsavklaringspenger (2018)

Maksperioden for hvor lenge man kan få arbeidsavklaringspenger ble kortet ned fra fire til tre år.

Det ble stilt strengere krav til å komme inn i ordningen og til å forlenge maksperioden. Regjeringen innførte også stans i arbeidsavklaringspenger på ett år, «karensperioden».

Dette innebar at også syke og skadde som ikke er ferdig med sin avklaring i Nav eller helsevesenet, kan fratas arbeidsavklaringspengene i ett helt år før de kan søke om det på nytt. • Kuttet i minstesatsene for unge under 25 år som får arbeidsavklaringspenger (2020). Unge på minsteytelsen får over 5000 kroner mindre i måneden enn de fikk tidligere. • Strammet inn på behovsprøvd barnetillegg for uføre (2016)

Regelendringen førte til at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Barnetillegget for uføre ble redusert.

Rundt 1500 uføre foreldre med til sammen rundt 4000 barn opplever kutt sammenlignet med den

tidligere ordningen. Lavtlønte taper mest på dette. • Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015.

Antallet uføre som får bostøtte ble nesten halvert i perioden 2015-2019, ifølge utrederne i Menon Economics.

Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanger kun opp dem som

mottok bostøtte og uførepensjon før 2015. • Regjeringen foreslo kutt i trygden for uføre som jobber (2021)

Slik reglene er i dag, kan uføre tjene inntil 42.500 kroner uten å få redusert uføretrygden sin. Dette vil de endre på. Personer med funksjonsnedsettelser og kronisk syke • Kuttet i støtteordningen for bil til bevegelseshemmede (2015)

Personer som ikke er i jobb eller utdanning, mistet retten til å få Nav-støtte til bil.

Hvis du trenger bil «bare» for å besøke venner, slekt, gjøre innkjøp, eller oppsøke offentlige kontorer, har du ikke lenger krav på slik støtte. Gyldig grunn til bilstøtte er å komme til og fra jobb, eller utdanning. • Innførte egenandel på fysioterapi for kronisk syke (2017)

Året før hadde 260.000 personer fått gratis fysioterapi. • Reduserte grunnstønaden for ekstrautgifter for glutenfritt kosthold (2019 og mer kutt i 2020). • Reduserte stønaden til tannregulering (2020). Enslige forsørgere og barn • Innførte skatt som lønn på overgangsstønaden som enslige forsørgere får (2014). • Reduserte stønaden til barnebriller og kontaktlinser til barn (2020).

Det har blant annet ført til at 3000 færre barn får brillestøtte etter regjeringens kutt. Fattige • Reduserte bevilgningen til fri rettshjelp (2018). • Rundt 30.000 færre mennesker får bostøtte fra Husbanken (2020).

Inntektsgrensene for hvem som kan få bostøtte er for lave, påpeker utrederne i Menon Economics.

Begrunnelsen er at det ser ut som at inntektsgrensene ikke har holdt tritt med inntektsutviklingen til de som har behov for bostøtte i samfunnet.

I tillegg kommer forslag de ikke fikk flertall for i Stortinget, for eksempel i statsbudsjett 2021; å fjerne det

såkalte fribeløpet i uføretrygden. (NOK 40.000). Vis mer

Han slår slik tilbake på hennes utfordring:

– Erna Solberg har ingen troverdighet når det gjelder å bekjempe ulikhet. Et samfunn med små forskjeller er et godt samfunn å leve i, også for dem som har mye penger, sier Raymond Johansen.

Vi møter byrådslederen i parken på St. Hanshaugen, noen få hundre meter fra familiens leilighet.

Solen skinner fra en skyfri himmel.

NORSK GLEDE: Norske jordbær er en av sommerens store gleder. – De er virkelig søte.

– Jeg har reist mye og bodd mange steder og sett samfunn hvor de rikeste må bure seg inne med vakter og gjerder i sine fasjonable strøk. Det er ikke et samfunn vi ønsker her. Men jo større forskjellene blir, desto større blir polariseringen og konfliktnivået i et samfunn, sier han, sittende i gresset på «Haugen».

– 120 000 kroner i lønnsøkning

Johansen sier at kamp om offentlig eller privat drift, ikke bare er en ideologisk kamp, men også en praktisk.

– Når vi har rekommunalisert sykehjemmene har vi opplevd at lønningene har økt med over 120 000 kroner, fordi de har blitt et offentlig sykehjem. Det er klart det er billigere for kommunen på kort sikt å ha dårligere pensjonsordninger og lavere lønn.

Han sier det skyldes at de private aktørene har presset anbudsprisene så mye.

– De har presset ned lønn og pensjonsutgifter. Men hvordan blir det å planlegge, spør han:

– Om 10–20 år når pensjonsbølgen slår inn for fullt, må vi stimulere folk til å jobbe innen omsorg. Da skal vi tilby en lønn de kan leve av, som de private ikke klarer å matche med sitt opplegg.

FJELL-FERIE: – Årets ferie blir i hovedsak på hytta i Valdres, med turer, fiske og lesing som hovedramme, sier Johansen.

Han trekker frem dette som viktigste valgkampsak foran kommunevalget neste år.

– Kampen mot ulikhet – nei, jeg vil si økte klasseforskjeller og klasseskille – blir den viktigste kampen. I vår by bor noen av landets rikeste og landets fattigste. Vi har både et skolesystem og arvesystem som forsterker og reproduserer de forskjellene.

Grensen for eiendomsskatt: 5,7 millioner

Han sier at eiendomsskatten de innførte i 2016 var et mottrekk.

Byrådet opererer med et bunnfradrag på fire millioner kroner, som gjør at folk med under 5,7 millioner kroner slipper å betale eiendomsskatt.

Med et nytt jordbær på vei inn i munnen sier han at de ikke planlegger å endre stort på den profilen.

– Vi mener vi har fått til en rettferdig eiendomsskatt, som har bidratt til 3500 nye barnehageplasser, full barnehagedekning og 450 flere barnehagelærere i kommunale barnehager.

Skolekamp?

Han mener at politikken som Solberg har vært med på under pandemien også har avslørt henne.

– Pandemien har vist verdien av et sterkt offentlig helsevesen, skole og offentlig eldreomsorg. Det var viktig for at det tross alt gikk så bra i Oslo og Norge.

– Pandemien viste også at det var behov for private aktører, spesielt innen helsesektoren?

– Ja, som et lite supplement. Men det de private ønsker, er å komme inn i statskassen. Hvis vi som kommune skal være gode på eldreomsorg, så må vi drive den selv.

Han sier han venter på at Høyre også vil fronte behov for private skoler.

– Det har ikke Høyre gått inn for ennå, men hvorfor setter de grensen der og ikke fronter private skoleløsninger også. Betyr det at de mener at det offentlige er gode til å drive skoler, men dårlige til å drive eldreomsorg, sier han og legger til:

– Kanskje det er fordi det er et kjempeproblem med private skoler i Sverige.

IKKE LIKE SØT: Ap-Raymond koste seg også med is på en benk med utsikt over byen, men sitronsorbe-isen, var langt fra så søt og god, fastslo han.

– 17,6 prosent på siste måling. Dere har mistet grepet om Oslo og er mer enn noen gang avhengig av partiene på deres venstreside?

– Ja, vi ligger lavt både nasjonalt og i Oslo og det skal vi gjøre noe med.

– Hva skal dere gjøre?

– Ta kampen mot klasseforskjellene. Vi skal tilrettelegge for jobber, og fritidsaktiviteter for barn og unge som er gratis. Så skal vi ha et rettferdig grønt skifte, det er helt nødvendig. Hvis vanlige folk ikke støtter opp om det grønne skiftet, blir det ikke noe av.

– Hva betyr det i praksis?

– Sterk satsing på kollektivtrafikk. Fornebubanen vil suge penger, selv om vi har fått til en bedre avtale. Vi har fått på plass Majorstua stasjon, som gjør at vi får dobbelt så mange avganger på Grorudbanen som i dag.

Varsler boligbygging langs bane

Han sier boligpolitikken er vanskelig.

– Vi må sørge for at det ikke bare bygges boliger som gjør at det bare er rike som har råd til å bo på vestkanten.

– Høyhus langs Fornebu-banen?

– For å forsvare 26 milliarder investering på den banen, er det særdeles viktig at befolkningsgrunnlaget er tett. Jeg skal ikke ta stilling til hvor høyt, men at det skal være betydelig boligbygging langs den strekningen, for å forsvare utbyggingen, er viktig.

VIL BEHOLDE PARTNERE: Raymond Johansen sier dagens byråd, utgått av Ap, SV og De Grønne, er det naturlige utgangspunktet også foran kommunevalget mandag 11. september 2023.

Vi må også fortsette å bygge ut i øst.

– Går dere til valg med samme byrådskonstellasjon som i dag?

– Oslo Ap har ikke vedtatt sitt program, men jeg regner med at vi gjør det. Det er naturlig å gjøre.

Ap har på målinger bare støtte fra hver femte velger.

Han sier at folk ikke kan ta det for gitt at det fortsatt blir rødgrønt flertall.

– Gjedda i sivet

Han må faktisk mane sine velgere.

– Mange er enig i retningen i byen, med Ap som ledende byrådsparti, men de ønsker seg også en dash grønt med De Grønne og en dash rødere med SV og Rødt, så får du alt. Men det er viktig at folk faktisk stemmer på Ap for at byrådet skal fortsette.

– Du er en profilert byrådsleder. Det ser ikke ut til å hjelpe partiet ditt?

– Jeg gleder meg til å utfordre en eller annen som Høyre kommer opp med. Det skal bli et Oslo-valg og ikke et riksvalg neste år.

Valgkomiteen i Oslo Høyre har pekt på Eirik Lae Solberg som byrådslederkandidat og tidligere barneombud Anne Lindboe som ordførerkandidat.

– Høyre har opp mot 30 prosent oppslutning på målinger i Oslo, uten en veldig profilert leder?

– Vi skal ha en åpen valgkamp i Oslo, hvor man ikke kan ligge som gjedda i sivet og vente. Alle kortene må vises.

– A4-Raymond

Høyre nestleder Henrik Asheim lover kamp.

– Det er ikke alle mennesker som passer inn i Raymonds A4-løsninger og da er det viktig å kunne tilby ulike tilbud til folk som sliter med for eksempel rus og psykiatri, sier Asheim.

LISTEKAMP: Høyre-nestleder Henrik Asheim har levert en motliste til Aps liste litt høyere opp i saken.

Han sier at Arbeiderpartiet «har lang tradisjon for å drive med skremselspropaganda mot Høyre når de opplever dårlige meningsmålinger».

– I løpet av våre åtte år i regjering bygde vi ut det offentlige helsevesenet, reduserte ventetidene og satt i gang 21 nye sykehusprosjekter fra nord til sør. Høyre i regjering satset på den offentlige skolen, og 5000 flere unge fullfører nå videregående skole.

Høyre med motliste

Asheim sier de også har laget en motliste – over hva de har fått til. Et av dem er at en vanlig gjennomsnittlig familie fikk 14 000 kroner mindre i skatt i 2021 sammenlignet med da de rødgrønne styrte.

– Dette er ikke kutt, men økt velferd, sier Henrik Asheim.

Info Høyres motliste Vi bevilget over 21 milliarder mer til sykehusene enn Ap, SV og Sp gjorde i 2013.

Flere pasienter fikk behandling raskere, og særlig kreftbehandlingen fikk et kraftig løft. Ventetidene er betydelig kortere enn de var da vi tok over.

Vi satset tungt på psykiatrien og ungdomspsykiatrien, med blant annet nesten 486 flere psykologer i kommunene.

Kommuneøkonomien ble styrket. Antallet kommuner i økonomisk uføre (ROBEK-listen) er lavere enn noen gang. Det er kommunene som leverer skole, barnehage og omsorgstjenester.

Vi styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1,3 milliarder, og økte antallet årsverk i tjenesten med over 1400.

Vi gjennomførte et taktskifte i rusomsorgen med satsinger på over 2,4 milliarder, og vi ønsket en ny rusreform som de svakeste i samfunnet beskrev som den viktigste sosialpolitiske reformen på mange tiår.

Vi rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse til de som trenger det.

Vi satset systematisk på arbeidsplasser til personer som står utenfor arbeidslivet, for eksempel VTA-plasser som går til f.eks. mennesker med Downs syndrom. Det er nesten 3000 flere slike plasser enn da vi tok over regjeringsmakten.

Vi bevilget tre ganger mer til fritidsaktiviteter for barn i familier med lav inntekt, sammenlignet med Ap, SV og Sp i 2013.

Vi ga gratis kjernetid i barnehage og SFO for familier med lav inntekt. Det gjorde aldri Ap, SV og Sp.

Vi økte barnetrygden for alle barn, og med 7.200 kroner i året for barn opp til 6 år. Før oss var den ikke økt på 20 år.

Vi økte engangsstønaden til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger fra 50.000 til over 90.000 kroner. Ap vil kutte i den.

Vi fikk på plass avtale om et inkluderende arbeidsliv og ungdomsinnsats hos NAV.

Vi senket terskelen for å komme inn i arbeidslivet, gjennom individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse.

Vi bevilget penger til over 4.000 flere kvalifiserte lærere og gitt videreutdanning til over 40.000 lærere.

For å bøte på konsekvensene av pandemien, satset vi over en milliard på arbeidsmarkedstiltak og tok nye initiativ som sommerskoletilbud for unge.

Det ble 3000 færre bostedsløse.

Innført ny mobbelov.

Innført krav om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal ha tilretteleggingebehov eller «hull i CV-en»

Innførte fritidskort slik at alle barn skal få muligheten til fritidsaktiviteter. Dette har Ap fjernet. Vis mer

– Vår viktigste velferdssak er å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. For den største forskjellen i samfunnet er mellom de med jobb, og de som ikke har jobb, avslutter Asheim.