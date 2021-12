UTBRUDD: På Louise Restaurant og Bar ble det avholdt et julebord arrangert av bedriften Scatec 26. november. Det har blitt påvist stor smittespredning etter dette.

Minst 140 personer har fått påvist corona etter julebord-utbruddet

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert foreløpig funn etter julebord-utbruddet på Frogner. Minst 140 personer har fått påvist corona i utbruddet.

Det var rundt 400-500 gjester på Louise den aktuelle kvelden, i tillegg til juleselskapet til Scatec, som hadde rundt 120 deltakere. Det anslår eier av Louise , Marius Gjelseth.

Totalt var det altså et sted mellom 500 og 620 personer i lokalene.

Minst 140 av disse har fått påvist smitte, ifølge FHI.

– Det er kjent at situasjoner der mange står tett innendørs gir stor risiko for smittespredning, og i tillegg vil høyt lydnivå, tale og sang øke risiko. I tillegg diskuteres det også om omikron-varianten har økt spredningsevne, som også kan ha bidratt her, skriver FHI.

Hittil har 17 av deltagerne fått bekreftet omikronvarianten, men FHI går ut fra at de fleste er smittet med omikron.

Stor smittespredning

– De foreløpige resultatene fra kartleggingen viser at det har vært stor smittespredning ved denne hendelsen, selv om de aller fleste deltakerne var vaksinert med to doser mRNA vaksine, skriver FHI.

Info Slik har FHI kartlagt utbruddet FHI har i samarbeid med Oslo kommune foretatt en undersøkelse av utbruddet. Undersøkelsen er blant annet bygget på telefonintervjuer med deltagerne i løpet av helgen, og 95% av deltagerne har svart på spørreundersøkelsen. Alle deltagere på julebordet var bedt om å ta hurtigtest før festen. Alle rapporterte at de hadde et negativt resultat (PCR eller hurtigtest) 1–3 dager før julebordet. De fleste deltagerne var i alderen 30-50 år og rapporterte å ha mottatt 2. vaksinedose i perioden mai–november 2021. Vis mer

Dette er FHIs foreløpige funn:

Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet, fikk 73 prosent (80 personer) påvist SARS-CoV-2 i etterkant. Av disse, er 17 bekreftet med omikron-varianten ved sekvensering per 8. desember 2021. Analyse av prøvene pågår, men det antas at de fleste som er syke er smittet med omikronvarianten.

Alle unntatt én av de som fikk påvist SARS-CoV-2 rapporterte om symptomer. De fleste meldte symptomdebut tre dager etter julebordet.

Over 70 prosent av tilfellene rapporterte om hoste, slapphet, hodepine, sår hals og over halvparten rapporterte feber. Det er ikke meldt om innleggelser på sykehus.

Åtte tilfeller rapporterte om reiser utenfor Norge de siste to ukene før julebordet (ulike land i Afrika og Europa).

I tillegg er det påvist smitte hos mer enn 60 personer som besøkte restauranten samme kveld som julebordet.

Utbruddsetterforskningen pågår ennå og tallene kan bli oppdatert senere.

– Selv om de fleste så langt ikke har blitt alvorlig syke, fikk nesten alle symptomer og sykdomsfølelse relativt kort tid etter julebordet. Dette var en relativt ung fullvaksinert befolkning der man vanligvis ikke ville forvente mange alvorlige syke, og det er derfor vanskelig å si noe om alvorlighet av sykdom med denne varianten basert på disse foreløpige resultatene, skriver FHI.