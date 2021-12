FLYTTES: Intensivambulansen har flyttet pasienter mellom sykehusene i Helse Sør-Øst gjennom pandemien. Denne transporten ble flyttet kjørt av Paramedic Aud Bergsveen, seksjonsoverlege Andreas E. Hansen og intensivsykepleier Solveig Huus.

Innleggelsesrekord: − Friske, fullvaksinerte nesten ikke innlagt

331 pasienter er lagt inn på sykehus med covid-19. Det er rekord. Ifølge et møtereferat fra sykehusene til Helse Sør-Øst, er flertallet av intensivpasientene uvaksinerte i 50–60 årsalderen.

Det er oversikten fra Helsedirektoratet som bekrefter rekordinnleggelsen. Den forrige «rekorden» kom 1. april i 2020, helt i starten av pandemien. Da var 325 pasienter innlagt med corona.

Nå er 331 covidsyke så dårlige at de trenger behandling på sykehus, viser dagens tall fra Helsedirektoratet.

Av disse ligger 106 på intensivavdeling og 58 får respiratorbehandling.

I den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet (FHI), skriver de at antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak og antall nye overføringer til intensivavdelinger er nå på samme nivå som våren 2021.

– Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, fører den store smittespredningen i samfunnet til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller, heter det i rapporten.

Møtedetaljer: Flest uvaksinerte 50–60 åringer innlagt

Presset er i følge Helsedirektoratet størst på sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er flest innlagte pasienter ved Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og i sykehusene i Vestre Viken som er Drammen, Bærum, Ringerike, Kongsberg.

I følge tall fra Helse Sør-Øst, økte antall innlagte pasienter med 30 fra mandag til torsdag. 20 av pasientene ble lagt inn på intensivavdeling.

Sykehusene er presset og samarbeider for å utnytte kapasiteten best mulig.

På et regionalt koordineringsmøte før helgen, ble det slått fast at «langt de fleste som blir alvorlig syke og havner på intensivavdeling, er uvaksinerte, friske pasienter i 50-60 års alderen».

Noen av intensivpasientene er såkalt immunsupprimerte og har liten effekt av vaksiner. En liten andel er fullvaksinerte, eldre pasienter med betydelig «komorbiditet.» Det betyr at de har alvorlig underliggende sykdom.

– Friske, fullvaksinerte ser vi nesten ikke innlagt i sykehusene. Dette er også det som rapporteres fra andre land, blant annet Tyskland og England, kommer det fram i referatet VG har fått innsyn i.

Utsetter andre pasienter

Det store antall covid-pasienter, samt en uvanlig tidlig bølge med innleggelser med andre luftveisinfeksjoner, legger beslag på en stor del av intensivkapasiteten i sykehusene.

Derfor har mange andre pasienter de siste dagene fått beskjed om at inngrepet de venter på, er utsatt.

– Det gjøres et betydelig nedtrekk av elektiv kirurgisk virksomhet på de aller fleste sykehusene. Mange har besluttet at det skal vare til over nyttår. Dette gjøres av flere grunner: høyt sykefravær blant personalet, behov omdisponering av personell til intensiv, redusere belastningen på postoperativ/intensiv-avsnitt og sengeposter.

– Nedtrekk av elektiv kirurgisk virksomhet er i praksis det som er beredskapen vår, meldes det fra koordineringsmøtet.

Sykehusene i Helse Sør-Øst melder at mange ferdigbehandlede pasienter blir liggende på sykehus som såkalt utskrivningsklare. Det skjer fordi mottakerne i kommunen ikke klarer å ta i mot pasienter som er ferdigbehandlet. Kommunehelsetjenesten er også svært presset med blant annet mye sykdom blant ansatte.