UNDRER: – Jeg lurer på hva bildeteksten blir, sa KrFs Kjell Ingolf Ropstad da VGs fotograf dokumenterte det litt historiske vennskapet mellom KrF og Rødt.

Rødt og KrF med klar strøm- og bensinbeskjed til regjeringen

Dersom det uvanlige partnerskapet Rødt og KrF får det som de vil kan bensinen bli seks kroner billigere og strømstøtten langt kraftigere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er jo nybrottsarbeid, sier Rødts nestleder og finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til VG.

Partiet som plasserer seg lengst til venstre i den norske partifloraen har nemlig funnet sammen med kristendemokratene i KrF.

Nå frir begge til Støre og Co. for å få fremme tiltak mot inflasjon, prisstigning, høye strømpriser og drivstoffpriser.

– Vi ønsker å fjerne veibruksavgiften midlertidig. Det betyr en nedgangs på seks kroner per liter for bensin, og fire kroner literen for diesel, sier Sneve.

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen ikke allerede har kommet med kutt i avgift på bensin og diesel, istemmer KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Fredag har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kalt inn til pressekonferanse. Temaet er økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina.

Regjeringens budsjettpartner SV har tidligere varslet at de ønsker forsterkninger i strømstøtten. SV har derimot signalisert at de ikke ønsker kutt i drivstoffavgifter. Nå rekker KrF og Rødt en tidligere foldet og en tidligere knyttet hånd i en utstrekning til regjeringen.

Dersom Støre og Vedum ønsker, kan de oppnå flertall for avgiftskutt i Stortinget, uten SV, er budskapet fra Ropstad og Sneve Martiniussen.

– Rammer familier

– Regjeringen kan ikke vente og se på samtidig som regningene hoper seg opp, sier Sneve om de økte prisene som tærer på privatøkonomien.

– Så vi har gått sammen med KrF for å kreve at man i det minste gjør noe på drivstoff og strøm, legger hun til.

Dersom partiene får støtte for sitt forslag vil veibruksavgiften midlertidig stanses i april, mai og juni i første omgang. Prislappen for staten? 3,7 milliarder kroner, utdyper Sneve Martiniussen.

Kjell Ingolf Ropstad sier at partiene enes om en makspris på strøm, men at de i første omgang ønsker at den kompensasjonen regjeringen har gitt til nå må forbedres.

– Vi vet at strømprisen vil være høy fremover på grunn av krigen og på grunn av gassprisen, sier Ropstad.

– Det rammer familier og husholdninger, og det rammer de med dårlig råd. Små bedrifter og frivillige organisasjoner rammes også, de får ikke støtten nå, påpeker Ropstad.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Verdens mest tålmodige mann

– Har dere tro på å få gjennomslag for forslaget?

– Jeg tror det er mange av de som stemte både på Senterpartiet og Arbeiderpartiet som håper på det, svarer Sneve Martiniussen.

– Ved valget i høst var det var det en tydelig beskjed fra velgerne om at man ønsket mer fellesskap. Det er mange som ikke kjenner igjen det regjeringen sier nå, sier nestlederen i partiet som opplevde en astronomisk vekst på meningsmålingene i forkant av Russlands invasjon av Ukraina.

– Etter valget har Vedum blitt verdens mest tålmodige mann i møte med prisstigning og strømsjokk, det overrasker mange velgere, sier Sneve Martiniussen.

– Vi tilbyr regjeringen et stortingsflertall. Vanlige folk er ikke begeistret for måten regjeringen har møtt disse utfordringene på, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Historisk

På utsiden av Stortinget må de to lovmakerne også innrømme at det er en del saker som skiller partiene.

– Rødt og KrF, er dette samarbeidet historisk?

– Ja, det er jo historisk, svarer de begge og viser til at de fremmer et forslag sammen.

Både Sneve Martiniussen og Ropstad understreker at partiene har samarbeidet i andre saker før.

Kan dere komme til enighet i andre saker?

– Det vil helt sikker komme enkeltsaker der vi kan komme til enighet. Det er ikke navnet på partiet som avgjør når vi skal finne løsninger i Stortinget, sier Ropstad.