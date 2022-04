VETERANER: Høyre-podkasten «Stortingsrestauranten» kom med første episode i 2016. Nå har de fått konkurranse fra Arbeiderpartiets «Partipressa».

Høyre-topper om Ap-podkast: Ikke så farlig å snakke om Metoo

GARDERMOEN (VG) Arbeiderparti-podkasten «Partipressa» klippet ut en Metoo-samtale med Harald Eia. Rådet fra podkast-veteranene i Høyre er å tørre å snakke litt friere – også om Metoo.

Publisert: Nå nettopp

– Det er vanskelig å komme under overflaten i Ap, så dette kunne vært en unik mulighet til å titte inn i kulissene i Ap. Så har ikke det gått helt ti av ti, de har ikke helt lykkes med det, sier Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre.

Han snakker om «Partipressa», Arbeiderpartiets nye podkast, som har rukket å havne i hardt vær etter kun åtte episoder.

Nå sitter Frølich, Tina Bru og Henrik Asheim rundt et lite bord i gangen utenfor Høyres landsmøtesal. Landsmøte-episoden av podkasten «Stortingsrestauranten» er allerede innspilt – uten VG til stede.

Kommunikasjonsavdelingens løsning er å sette podkastutstyret på et bord så nære som mulig rommet der Bru og stortingskollega Nikolai Astrup holder innledningen «Energi for fremtiden» rett før trioen møter VG.

LEDERTRIO: Tina Bru, Erna Solberg og Henrik Asheim.

Bør snakke om Metoo

«Partipressa» lages av Åsmund Aukrust, Cecilie Myrseth og Mani Hussaini, og har fått kritikk av komiker Harald Eia etter at Ap-toppene klippet ut en samtale om Metoo fra episoden han gjestet.

– Var det lurt å klippe ut den diskusjonen?

– Nei, ikke da Harald Eia var der, sier Bru.

Hun understreker at Ap-politikerne selv må bestemme hva som er med i sin podkast.

– Men jeg tror heller ikke at det var så farlig. Jeg tror de kunne hatt den biten der.

– Er Metoo et tema dere snakker om i deres podkast når det er aktuelt?

– Vi snakket masse om det da disse sakene kom i Høyre, vi hadde en egen episode med Sandra Bruflot og med Robert Gjerde i Aftenposten. Vi har forsøkt å snakke om hvordan dette kunne skje, sier Asheim.

PODKASTNYKOMMER: Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet.

Alle partier burde bli bedre på å snakke om Metoo, mener Bru.

– Jeg tror man har litt for mye angst, og at den er ubegrunnet. Det er mulig å snakke om disse tingene.

Forrige uke sa Åsmund Aukrust til VG at grunnen til at de klippet ut samtalen om Metoo var at Eia tok opp «Makta rår», en dokumentar om tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Det passet ikke inn i podkastens konsept, som er ukesaktuelle saker, sa han.

– Han vil diskutere en film som ingen har sett, og vil diskutere noe som ingen av oss vært en del av for 15 år siden. Det var ikke tema. Det får han vurdere som han vil, sa Aukrust.

MER SELVIRONI: – Jeg synes det var enklest å ha selvironi da det ikke gikk bra, jeg. Det er mye vanskeligere når det går bra, sier Tina Bru.

– Det er ikke synd på deg

I 2016 var også podkasttrioen stortingspolitikere fra det største partiet i en mindretallsregjering. Da bør man ha en stor kvote for selvironi, mener Asheim.

– Det er rett og slett ikke så synd på deg?

– Det er ikke synd på deg. Og det er ikke synd på deg selv om du får kjeft, det er ikke synd på deg selv om du gjør det dårlig på meningsmålingene og det er ikke synd på deg selv om opposisjonen er uenige med deg, for alt det er ting som er helt normalt hvis du sitter i regjering, sier Asheim.

Veteranens råd

Podkastveteranene deler sjenerøst av erfaringene fra årevis med partipodkast. Dette er Brus beste råd til nykommerne:

– Rådet er å tørre. Hvis det er noe vi har vist, så er det at det går an å fortelle hva som skjer i partiet, eller derfor er denne debatten vanskelig eller hva de ulike synene er internt i et parti. Så interessant er man ikke, du trenger ikke være så redd.

Frølich har to råd:

– Ikke prøv å fremstå perfekt og ufeilbarlig hele tiden. Ingen ser på politikere som perfekte, men det blir det bare lite troverdig å late som om man er det.

– Gi honnør og ros til politiske motstandere. Sånt gjør alle andre mennesker i verden. Det å kunne gi creds til motstandere, det er bare menneskelig og fint, sier Frølich.

I «Partipressa» har Høyre blitt beskyldt for å «slite med å finne formen», konkurrere med Rødt om å være mest populistisk, «drite seg ut», være useriøs og komme med «mye ræl».

– Har dere noe ros å gi til Ap for tiden da?

Det blir stille. De tenker.

– Ja, ja, det har jeg, utbryter Frølich.

Alle tre ler høyt.

– Men ja, bare ta håndteringen av Ukraina, og at de brøt den passiviteten rundt våpeneksport og satt foten ned og sa at nå skal vi sende våpen til Ukraina. Det var lederskap.

Takker for råd

I en e-post til VG takker Aukrust for rådene fra Høyre-trioen.

– Takk for mange gode tips fra de langt mer erfarne podkast-vertene. Jeg har lyttet til stortingsrestauranten i mange år, det kan være både interessant, morsomt og av og til provoserende. Som er det sånn det skal være å lytte til politiske motstandere, skriver han.

LA NED PODKASTEN: VG var med på «Stortingsrestauranten» sin siste episode i februar 2020, da de la ned podkasten mens Bru og Asheim satt i regjering. Så tapte Høyre valget, og podkasten kom tilbake.

Ubetydelige backbenchere

Da Bru og Asheim startet podkast i 2016, var de menige stortingsrepresentanter. Eller «totalt ubetydelige» backbenchere, som de selv kalte det.

– Jeg tror heller ikke, Tina, at vi står på shortlisten til Erna sånn med det første, sa Asheim i den første episoden.

Men Bru ble olje- og energiminister og Asheim ble høyere utdanningsminister. Da tok de en podkastpause – heller enn å bli kjedelige eller uærlige.

Nå er de to tilbake med Frølich på Stortinget, og med en ny konkurrent i den ikke så altfor store politiske podkastverdenen.

Ingen av dem kan kalles backbenchere eller ubetydelige lenger: Bru ble nestleder i 2020, Asheim ble det denne søndagen og Frølich er leder av Stortingets kontrollkomité.

LANDSMØTEKLARE: Lørdag kveld har Høyre endelig landsmøtefest igjen, etter to år med digitale møter.

Bru forteller at mange i Høyre var kritiske til at de skulle lage podkast.

– Vi hadde også mange runder på om dette i det hele tatt var mulig å gjennomføre. Det var mange som var veldig skeptiske til det av de vi spurte i Høyre også, som sa at det bare ville bli overskrifter og at vi ville få saker på alt, sier hun.

Men det har ikke blitt så mange saker om podkasten i pressen. Egentlig litt få, synes de. Trioen innrømmer en viss misunnelse for antallet saker Partipressas åtte episoder har ført til.

– Det er jo derfor vi gjør dette, for å få oppmerksomhet, sier Bru.

De tre ler hjertelig.

– Nå må noen høre på oss og, sier Asheim.