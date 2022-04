PÅ SKYTTERHUSET: Her, på skytterhuset i Lyngen, ble de seks overlevende etter skredet tatt hånd om av leger, sykepleiere og psykolog. De er fysisk uskadet. På kjelken utenfor skytterhuset ligger turfølgets skiutstyr.

Tre menn døde etter snøskred i Troms: − Så sine ektefeller forsvinne

Tre franske menn i 60-årene omkom i skredet i Lyngen i Troms torsdag. Turfølget forsøkte å redde livene deres.

Tre franskmenn i 60-årene er døde etter at et snøskred gikk i Lyngen torsdag.

– Her snakker vi om erfarne skigåere som er ute i fint vær og flotte omgivelser. Det har aldri vært skred i dette området. Her er mennesker som så sine ektefeller forsvinne. Nå trenger de ro, sier kommuneoverlege Hans-Olav Holtermann Eriksen til VG like før klokken 22 torsdag kveld.







Han forteller at det var ti stykker i reisefølget, men én valgte å bli hjemme i stedet for å dra på skitur denne dagen.

På skytterhuset i Lyngen ble de seks overlevende etter skredet tatt hånd om av leger, sykepleiere og psykolog etter hendelsen.

Det er to av dem som har mistet sine ektefeller, sier Eriksen.

– Vi begynte å gjøre klar overnattingsfasiliteter til dem, men de ønsket heller å reise tilbake til der de overnattet. Vi har en fransk sykepleier tilgjengelig og har en ambulanse i beredskap like ved dem dersom det skulle være noe. De skal føle seg trygge og ivaretatt, understreker kommuneoverlegen.

VG har vært i kontakt med politiets operasjonsleder Karl-Erik Thomassen som bekrefter at to i turfølget har mistet sine ektefeller.

TROMS: Skredet gikk i Beretlia ved Lyngseidet.

Forsøkte å grave de frem

Det var en person fra turfølget som meldte til politiet at skredet hadde gått. Omtrent klokken 14:30 ringte de inn.

Mens nødetatene var på vei, jobbet resten av turfølget med å grave fram de tre som ble tatt av skredet.

– De gravde dem ut og satte i gang hjerte- og lungeredning. Da ambulansehelikopteret fra UNN landet, ble de tre imidlertid erklært omkommet.

Det sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Beate Helberg til iTromsø.

Alle pårørende er ennå ikke varslet.

– Tragisk inngang på påsken

Kriseteamet i Lyngen komme er koblet på og ivaretar de fra turfølget som kom seg trygt ned fra fjellet.

– Dette er en forferdelig tragisk inngang på påsken. Det er en risiko med å gå i fjellet, og den risikoen resulterte i et tragisk utfall i dag. Vi er trent i disse situasjonene og har et turfølge å ivareta nå, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen til VG.

Skredet skjedde én dag før Lyngen kommune ifølge TV 2 skulle starte med SMS-varsling om farene i fjellet.

Skred kan gå i all slags vær

En hund fra Norske redningshunder var på vei til skredet i Lyngen torsdag. Men de rakk ikke fram før de tre ble erklært døde.

Beredskapsleder Stig Mebust forteller at det er stor snøskredfare flere steder i landet nå. Spesielt i Møre og Romsdal og Troms.

– Vi er redde for at folk ikke tar advarslene på alvor og at dette kan bli en farlig påske. Det er viktig at alle følger med på Varsom.no og setter seg godt inn i skredvarslene, sier Mebust.

I noen tilfeller kan det holde å bare slå en spade ned i snøen for at et skred utløses, forklarer han.

– Noen ganger er det veldig lite som skal til. Varsom.no er veldig viktig. Gå inn og sjekk uansett hvordan været er. Det kan gå skred i dårlig vær og i strålende solskinn, sier Mebust.

Gilbert: Advarte kraftig

Overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø advarte mandag denne uken om skredfaren i Troms.

– Skredsituasjonen i Troms som enormt farlig. Et skred kan gå i over hundre kilometer i timen og veie flere tusen tonn, advarte han.

Ifølge Varsom.no er det betydelig snøskredfare i Troms nå. Det gjelder også flere steder i Norge.

Torsdag forteller Gilbert at de første åtte til 10 minuttene etter at man er helt begravd av et snøskred er avgjørende. Den som blir tatt av skred er avhengig av andre faktorer enn redningsmannskaper.

Som for eksempel å bli gravd opp av et eventuelt turfølge.

– Vi rekker aldri frem innen den tiden som er nødvendig for å overleve et snøskred når man er helt begravd, sier Gilbert til VG.