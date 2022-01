BLE SKUTT: Bjørn Svenungsen (53) mener dialog med makthaverne i Afghanistan er nødvendig for å kunne påvirke det som skjer i landet. Bildet er tatt i februar 2008, etter at Svenungsen hadde blitt utskrevet fra sykehus.

Bjørn Svenungsen ble skutt under terrorangrep: − Bedre å snakke med dem, enn å ikke gjøre det

UD-medarbeideren Bjørn Svenungsen (53) ble skutt og alvorlig skadet under angrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008. Han mener det er bra at Norge har dialog med Taliban.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Man kan mislike de som sitter med makten i Afghanistan, men det er nå en gang de som kontrollerer landet. Etter mitt syn er det bedre å snakke med dem, enn å ikke gjøre det, sier Svenungsen til VG.

Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen ble drept da terroristene gikk til angrep på hotellet i Kabul for 14 år siden.

Svenungsen, som var med på reisen som kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, ble skutt i brystet i lobbyen på Serena Hotel.

BLE ANGREPET: Alle de fire angriperne på Serena Hotel ble ifølge afghanske tjenestemenn drept.

Etter behandling ved et tsjekkisk feltsykehus ble han fløyet hjem til behandling ved Ullevål universitetssykehus.

I dag jobber Svenungsen i sekretariatet til utenriksministeren.

– I utgangspunktet er det bra at vi har dialog med Taliban, mener han.

HJEMME IGJEN: Bjørn Svenungsen (53) mener det er bedre å ha dialog med Taliban, enn å ikke snakke med dem. Bildet er tatt i februar 2008, etter at Svenungsen hadde blitt utskrevet fra sykehus.

Han understreker at han ikke jobber med saker som vedrører Afghanistan i departementet, og at han heller ikke har noen befatning med besøket som har preget den offentlige debatten i Norge de siste dagene.

Svenungsen mener dialog med makthaverne i Afghanistan er nødvendig for å kunne påvirke det som skjer i landet.

– Snakker man ikke med dem, er det mye mindre muligheter til å kunne påvirke. Det gjelder både for kvinners muligheter til å ta utdanning og situasjonen for menneskerettsaktivister. Mitt generelle prinsipp er at dialog er bedre enn å ikke ha kontakt.

DRAMATISK: Utenriksminister Jonas Gahr Støre snakker med pressen i tilfluktsrommet etter terrorangrepet på Serena Hotel i Kabul.

Svenungsen peker også på at det nå er svært viktig å unngå en humanitær katastrofe i Afghanistan, og få inn nødhjelp til de som trenger det.

– Den humanitære situasjonen i Afghanistan er kritisk. Landet står overfor en potensiell sultkatastrofe, og er helt på felgen etter mange år med konflikt. Å få inn humanitær bistand er kritisk viktig nå.

les også Fabian Stang hardt ut mot Taliban-møtene: – Folk ser at vi henter terrorister

En talsmann for Taliban uttalte etter angrepet at de ønsket å angripe Serena Hotel mens utenriksminister Jonas Gahr Støre bodde der.

– Vi bestemte oss for å angripe til rett tid, for å vise disse ministrene og utlendingene at vår hånd og vår makt kan nå overalt, sa talsmann Zabihullah Mujahed, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Blant de 15 mennene som er med i Taliban-delegasjonen som lørdag landet i et chartret privatfly på Oslo Lufthavn, er Anas Haqqani. Han er bror til Sirajuddin Haqqani, som leder det beryktede Haqqani-nettverket i Afghanistan.

Ifølge FNs sikkerhetsråd var det Haqqani-nettverket som planla og gjennomførte angrepet på Serena hotell i Kabul.

Anas Haqqani knyttes ikke direkte til angrepet i 2008, men broren Sirajuddin Haqqani har blitt omtalt som hjernen bak. Ifølge amerikanske myndigheter skal han selv ha innrømmet å ha planlagt angrepet.

SJEKKET AV SOLDATER: Alle som var til stede i tilfluktsrommet på Serena Hotel i Kabul ble sjekket av amerikanske soldater etter terrorangrepet i 2008.

Svenungsen sier det er uproblematisk for ham personlig at Anas Haqqani er med i delegasjonen.

– Man kan ikke kategorisere personer basert på det søsken eller andre familiemedlemmer har gjort. Personen det er snakk om står ikke på noen terrorliste, og han er valgt av Taliban til å representere afghanske myndigheter.

Flere har kritisert at Norge chartret og betalte for et privatfly som hentet Taliban-delegasjonen til Norge. Søndag bekreftet UD at prisen for besøket er beregnet til å koste rundt 7 millioner kroner, og at flyreisen utgjør halvparten av dette.

Svenungsen sier det ikke opprører ham.

– Hvis man ser på hva Norge har brukt på krigen i Afghanistan gjennom mange år, er dette en liten sum hvis det kan føre til en bedring av den humanitære situasjonen i landet.

– Følger du med på debatten rundt Taliban-besøket i Norge?

– Ja, jeg følger med primært gjennom mediene. Jeg registrerer at de er her. Som alle andre, er jeg nysgjerrig på hva som kommer ut av det.

les også Broren skal stå bak drap på norsk journalist: – Horribelt at han er med

Med unntak av et forskeropphold ved Forsvarets høgskole, og et annet opphold utenfor UD i 2011-2012, har Svenungsen vært ansatt i Utenriksdepartementet siden angrepet på Serena Hotel i 2008.

– Jeg har en skade som aldri vil bli helt bra, men det går etter forholdene bra med meg, sier Svenungsen.