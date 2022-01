LETTELSER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber folk være beredt på en mer normalisert hverdag fremover.

Kjerkol om lettelsene: Folk må ta mer ansvar selv

– Folk må gjøre vurderinger selv i tiden som kommer, sier Ingvild Kjerkol til VG. Hun ber folk forberede seg på store lettelser i tiltakene til tross for smitterekord - men fortsatt isolasjon for dem som blir smittet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har denne uken varslet at det kommer lettelser i corona-tiltakene tirsdag neste uke.

– Det er jo vært mange gode nyheter de siste ukene. Det er fordi omikron-varianten av coronaviruset er mildere og ikke fører til økte innleggelser selv om vi har helt formidable smittetall nå. Det kommer til å øke, det kommer til å ta smitterekord hver dag, sier Kjerkol til VG kun dager før lettelsene vil bli presentert i sin helhet.

– Hvor omfattende kommer de lettelsene til å være?

– Alle kan forberede seg på ganske store lettelser. Men det er fortsatt sånn at vi ønsker at de som er syke og har symptomer skal isolere seg, sier hun.

Folk må selv vurdere

Dermed kommer altså ansvar til å flytte seg fra stat til enkeltmennesker fremover:

– Folk må gjøre vurderinger selv i tiden som kommer, oppsummerer statsråden.

Men det vil fortsatt være noen felles spilleregler fordi det er mye smitte, legger hun til.

Statsråden viser til at man allerede har gått bort fra smittesporing i kommunene. Selv om det nå lettes opp, vil det hvile et selvstendig ansvar for å følge med på egen smitte, forteller hun.

– Det handler om høflighet og solidaritet å opplyse til venner at du er smittet og smittsom. Å isolere seg når du er syk er fortsatt viktig. Det er det for så vidt også når man har influensa, men det er ikke på lang nær like smittsomt.

ANSVAR TIL FOLK: Kjerkol sier at folk må utvise høflighet og solidaritet i møte med de om seg, om man blir corona-smittet.

Vil ikke spå

– Hvorfor vente med til tirsdag når såpass mange lever med inngripende tiltak i livene sine, samtidig som dere har fått råd om å lette?

– Vi har ikke fått alle besvarelsene fra våre etater ennå.

Hun legger til:

– Samtidig så må regjeringen gjør sin egen beslutning og det er også et krav i smittevernloven at det skal være en helhetlig vurdering.

Helseministeren sier at målet er at Norge ikke skal ha noen smitteverntiltak – og at det kan se ut til at man når det målet raskere enn man trodde for bare kort tid siden.

Men hvor raskt vi kan ha en normal hverdag vil hun ikke si noe om.

– Så fort som mulig. Men kommer jeg med noe tidspunkt blir det en spådom. Og jeg er ikke en spåkone.

INGEN SPÅKONE: Kjerkol opplyser til VG at hun er helseminister, ikke spåkone. Det stemmer overens med opplysningene på regjeringens hjemmesider.

Lettelser i tiltak vi kjenner

– Skal vi nå slippe coronasmitten løs i samfunnet?

– Vi kommer nok til å beholde noen tiltak, men det blir betydelige lettelser i uken som kommer.

Kjerkol vil ikke forskuttere hvilke tiltak som oppheves, men kaster likevel et slags kjøttbein til de som vil tolke helseministerens uttalelser:

– Kan du si noe konkret om hvilke tiltak som lettes?

– Det skal vi si på pressekonferansen, men vi vet jo hvilke tiltak vi har: Antallsbegrensing i private hjem, vi vet jo at vi har antallsbegrensning på arrangement, og når jeg sier folk kan forberede seg på omfattende lettelser er det lettelser i de tiltakene vi har og kjenner.

Skal isolere de syke

– Vil vi da få en normal hverdag med forhøyet beredskap og mer isolering?

– Ja, hva vi skal kalle tilstanden vår til uken skal vi komme tilbake til, men vi ønsker en normal hverdag.

Hun understreker at isolering for de som er syke fremdeles kommer til å være viktig.

Info Dette sier FHIs risikorapport FHI kom onsdag med en ny risikorapport, der de skriver at de fleste tiltak kan trappes ned om kort tid. Instituttets fagdirektør Frode Forland sa tirsdag til VG at det ser ut som tiltakene nå gir større belastning enn sykdommen i seg selv. Det er flere grunner til at FHI nå mener tiltakene kan lempes på:

Spredningsevnen til omikron er så stor at en betydelig bremsing vil kreve svært sterke tiltak over tid

At tiltaksbyrden fortsatt er betydelig og koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært.

At sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid – og at det i lengden er vanskelig å unngå å bli smittet.

At vaksinasjon er tilgjengelig for alle voksne og at mange har en fersk tredje dose. «For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere », skriver FHI.

At sykehusene er forberedt på å behandle et høyt antall pasienter. Vis mer

– Tåler mer smitte

– Når FHI er klar på at det ikke lenger er forholdsmessighet i en del av tiltakene, hvilke begrunnelse er det for fremdeles å ha inngripende tiltak som anbefaling om hvor mange man kan ha på besøk og hjemmekontoret?

– FHI har gitt oss flere svar på oppdrag om å se på tiltakene som vi har, og det FHI sier veldig tydelig er at vi må ha en nedtrapping av tiltak.

Kjerkol viser til at regjeringen allerede har gjort lettelser i karantenebestemmelser og avviklet innreisekarantene.

TÅLER MER: Kjerkol mener samfunnet tåler mer smitte av corona-viruset, og at vi dermed må åpne opp mer.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen uttalte til VG onsdag at det kunne oppfattes ulogisk at man er pålagt hjemmekontor – og samtidig kan gå ut og treffe folk på pub eller kulturarrangementer.

– Det må henge på greip det vi driver med, og å sitte på hjemmekontor er et stort inngrep for mange, sa Johansen.

– Er du enig i at enkelte av tiltakene kan oppfattes ulogisk og ikke forholdsmessig?

– Ja, hvis du tar hvert enkelt tiltak og vurderer det isolert. Da kan man ha den opplevelsen som Raymond Johansen gir uttrykk for at han ikke helt skjønner forholdsmessigheten i, sier Kjerkol.

– Men nå sier vi jo veldig klart at vi tåler mer smitte, vi kommer til å gjøre lettelse selv med økende smittetrend fordi denne varianten er mer å sammenligne med influensasykdom, sier hun.