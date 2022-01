Smitte i pleie- og omsorg: 159 kommuner sliter med bemanningen

Troms og Finnmark: Økning i psykiske plager hos barn og ungdom. Nordland: Mange er i isolasjon. Bekymring knyttet til samfunnskritisk personell knyttet til fergetrafikken. Trøndelag: Utfordringer med drift av institusjoner og hjemme-tjenester pga. mangel av personell. Det er utfordringer i fastlegekapasiteten. Møre- og Romsdal: Problemer med å skaffe personell, selv gjennom byrå. Vestland: Kristiansund kommune trengte ekstra personell. Få tilgjengelige hos Nasjonalt innsatspersonell. Bruk av studenter til vaksinering, har derimot fungert godt. Rogaland: Største utfordringer er personell til testing og smittesporing. Agder: Kommunene kontinuitetsplanlegger. Statsforvalteren har fokus på at kommunene ikke unødig bruker trafikklysmodellen . Vestfold og Telemark: Utfordringer med mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune. To kommuner har kritisk fastlegesituasjon, og bruker leger fra helsestasjons- og skolehelse-tjenesten og sykehjemsleger. Dette gjør at mindre erfarne leger brukes i skolehelsetjenesten og i sykehjem. Kommunene tar ned oppgavepresset på fastlegene. Innlandet: Utfordringer knyttet til testsenter. Viken: 31 kommuner har utfordringer knyttet til kapasitet i pleie- og omsorgsektoren, herav flere store kommuner. Det er vanskelig å få personell støtte fra nabokommunene da de har samme utfordringer